TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

Thứ Hai, 09/02/2026
Hồng Quang
09/02/2026, 11:47
HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết về chấp thuận danh mục 28/30 khu đất mới thực hiện dự án thí điểm nhà ở trên địa bàn với diện tích trên 750.613m2...
28 khu đất mới này sẽ góp phần nâng tổng số khu đất được đưa vào danh mục thí điểm lên 182 khu với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2. Đây là một bước đi quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của Thành phố, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản triển khai dự án.
Các khu đất mới được phân bố rộng khắp trên địa bàn Thành phố, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và phía Đông. Cụ thể, tại phường Phú Thuận có 4 dự án: chung cư thương mại Tân Phong; khu chung cư phức hợp New Sun; khu chung cư cao tầng tại phường Phú Mỹ và chung cư cao tầng Lux Star (quận 7, TP. Hồ Chí Minh cũ).
Bên cạnh đó, còn có các dự án khác như: khu phức hợp thương mại, dịch vụ văn phòng, căn hộ cao cấp Thanh Yến và khu phức hợp Thiên Hà (cùng ở phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh); dự án Oriental Cove (phường Tân Hưng); khu hỗn hợp chung cư cao tầng thương mại dịch vụ Tân Kiên (xã Tân Nhựt); khu dân cư Hoàng Long (xã Bà Điểm); khu nhà ở Yến Phương (xã Xuân Thới Sơn).
Tại phường Hiệp Bình có 3 dự án gồm: khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thủ Đức; khu dân cư phường Hiệp Bình Phước (cũ, Opal Riverview); khu chung cư cao tầng đường 27 tại phường Hiệp Bình Chánh (cũ).
Ngoài ra, còn có dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu đất 29.274m2 (phường Thủ Đức); khu nhà ở chung cư cao tầng phường Phước Long B (cũ, Opal City, phường Phước Long); văn phòng đại diện, Nhà khách tỉnh Hậu Giang và khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ (phường Cát Lái); khu nhà ở Làng Tôi (phường An Khánh); dự án nhà ở thương mại Trúc Xanh (phường Phú Thạnh); chung cư cao cấp Notting Hill Residence (phường Tăng Nhơn Phú); nhà ở thương mại Pearl Land (phường Long Phước).
Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng khu phức hợp nhà ở thương mại dịch vụ Tân Thuận Đông (phường Tân Thuận); trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ (phường Sài Gòn); nhà ở kết hợp thương mại tại số 209 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh cũ) thuộc phường Phú Lâm hiện nay; dự án khu ở cao tầng (phường An Lạc).
Các dự án khu nhà ở hỗn hợp Suối Tiên (phường Long Bình); dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Forimex Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú); chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ SGMI (phường Linh Xuân); dự án Cienco 60 Compex (phường Hiệp Bình).
Việc triển khai các dự án này phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và đảm bảo tiến độ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức về quỹ đất và nhu cầu nhà ở.
Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục rà soát và bổ sung thêm các khu đất đủ điều kiện vào danh mục thí điểm. Điều này không chỉ giúp tăng nguồn cung nhà ở mà còn tạo thêm cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc TP. Hồ Chí Minh mở rộng danh mục khu đất thí điểm cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc giải quyết vấn đề nhà ở. Đây là cơ hội lớn để cải thiện chất lượng sống cho người dân, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đòi hỏi sự quản lý và giám sát chặt chẽ. Với sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả, TP. Hồ Chí Minh có thể biến thách thức thành cơ hội.
14:07, 30/01/2026
