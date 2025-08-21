Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thanh Hóa: Thu gần 12.800 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Thiên Anh

21/08/2025, 19:16

Tính đến 14/8/2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 12.796,95 tỷ đồng, bằng 71,1% chỉ tiêu Pháp lệnh năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng). Trong đó, dầu thô nhập khẩu tại cảng Nghi Sơn tiếp tục là nguồn thu chủ lực.

Trong hơn 7 tháng qua, Chi cục đã làm thủ tục cho 124.569 tờ khai xuất nhập khẩu
Trong hơn 7 tháng qua, Chi cục đã làm thủ tục cho 124.569 tờ khai xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan khu vực X hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La, trong đó nguồn thu chủ yếu (99,9%) diễn ra tại Thanh Hóa.

Tại địa bàn Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, số thu ngân sách đạt 12.373 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu lớn nhất là thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm tới 79,2% với 10.132 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, có 27 chuyến tàu dầu thô cập cảng Nghi Sơn, với tổng khối lượng nhập khẩu đạt 7,3 triệu tấn, trị giá 3,92 tỷ USD. Trung bình mỗi chuyến tàu mang lại nguồn thu khoảng 378,2 tỷ đồng, tương ứng với mức giá bình quân trong 7 tháng đầu năm là 72,4 USD/thùng.
Chi cục Hải quan khu vực X

Ngoài dầu thô, thu từ các mặt hàng xuất nhập khẩu khác tại cảng Nghi Sơn đạt 1.921 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng thu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm sắt thép phế liệu phục vụ sản xuất tại Nhà máy gang thép VAS Nghi Sơn, than đá cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, cùng hóa chất, phụ liệu lọc hóa dầu, máy móc thiết bị, dầu cọ, giấy... Trong khi đó, hàng xuất khẩu đóng góp 320 tỷ đồng (2,6%), chủ yếu từ đá hoa trắng, clinker, dăm gỗ.

Tại Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa, số thu ngân sách đạt 410,25 tỷ đồng, bằng 72,48% chỉ tiêu giao. Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực gồm máy móc thiết bị, linh kiện thay thế, vải sợi và nguyên phụ liệu may mặc, nguyên liệu sản xuất, thuốc tân dược và lốp ô tô.

Tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo, số thu đạt 5,343 tỷ đồng, bằng 62,96% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La, do Chi cục Hải quan khu vực X quản lý, đạt 13,39 tỷ đồng, tăng tới 820% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 268% chỉ tiêu Pháp lệnh.

Theo dự kiến, đến hết ngày 31/8/2025, số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X sẽ đạt khoảng 13.634,64 tỷ đồng, tương ứng 75,7% chỉ tiêu.

Trong hơn 7 tháng qua, Chi cục đã làm thủ tục cho 124.569 tờ khai xuất nhập khẩu, gồm 60.660 tờ khai nhập khẩu và 63.909 tờ khai xuất khẩu. Tỷ lệ phân luồng cho thấy hoạt động thông quan diễn ra khá thuận lợi: 74,7% tờ khai được thông quan luồng xanh, 22,47% thuộc luồng vàng và chỉ 2,83% luồng đỏ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10,458 tỷ USD, trong đó nhập khẩu 6,347 tỷ USD và xuất khẩu 4,1105 tỷ USD.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu nộp 18.005 tỷ đồng trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác chống thất thu qua thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kiểm soát trị giá và thuế suất đối với các mặt hàng có nguy cơ gian lận cao.

Song song, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội và các chính sách hỗ trợ xuất nhập khẩu của tỉnh. Đơn vị cũng tích cực vận động doanh nghiệp, hãng tàu đưa hàng hóa về làm thủ tục tại cảng Nghi Sơn nhằm gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngân hàng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng

Ngân hàng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng

7 tháng đầu năm: 75% giá trị trái phiếu doanh nghiệp thuộc về ngân hàng

7 tháng đầu năm: 75% giá trị trái phiếu doanh nghiệp thuộc về ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm nhanh từ mức đỉnh ngày 7/8/2025

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm nhanh từ mức đỉnh ngày 7/8/2025

Từ khóa:

Chi cục Hải quan khu vực X hoạt động xuất nhập khẩu thu ngân sách Vneconomy

Đọc thêm

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: