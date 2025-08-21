Thanh Hóa: Thu gần 12.800 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Tính đến 14/8/2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 12.796,95 tỷ đồng, bằng 71,1% chỉ tiêu Pháp lệnh năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng). Trong đó, dầu thô nhập khẩu tại cảng Nghi Sơn tiếp tục là nguồn thu chủ lực.

Chi cục Hải quan khu vực X hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La, trong đó nguồn thu chủ yếu (99,9%) diễn ra tại Thanh Hóa.

Tại địa bàn Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, số thu ngân sách đạt 12.373 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu lớn nhất là thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm tới 79,2% với 10.132 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, có 27 chuyến tàu dầu thô cập cảng Nghi Sơn, với tổng khối lượng nhập khẩu đạt 7,3 triệu tấn, trị giá 3,92 tỷ USD. Trung bình mỗi chuyến tàu mang lại nguồn thu khoảng 378,2 tỷ đồng, tương ứng với mức giá bình quân trong 7 tháng đầu năm là 72,4 USD/thùng. Chi cục Hải quan khu vực X

Ngoài dầu thô, thu từ các mặt hàng xuất nhập khẩu khác tại cảng Nghi Sơn đạt 1.921 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng thu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm sắt thép phế liệu phục vụ sản xuất tại Nhà máy gang thép VAS Nghi Sơn, than đá cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, cùng hóa chất, phụ liệu lọc hóa dầu, máy móc thiết bị, dầu cọ, giấy... Trong khi đó, hàng xuất khẩu đóng góp 320 tỷ đồng (2,6%), chủ yếu từ đá hoa trắng, clinker, dăm gỗ.

Tại Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa, số thu ngân sách đạt 410,25 tỷ đồng, bằng 72,48% chỉ tiêu giao. Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực gồm máy móc thiết bị, linh kiện thay thế, vải sợi và nguyên phụ liệu may mặc, nguyên liệu sản xuất, thuốc tân dược và lốp ô tô.

Tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo, số thu đạt 5,343 tỷ đồng, bằng 62,96% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La, do Chi cục Hải quan khu vực X quản lý, đạt 13,39 tỷ đồng, tăng tới 820% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 268% chỉ tiêu Pháp lệnh.

Theo dự kiến, đến hết ngày 31/8/2025, số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X sẽ đạt khoảng 13.634,64 tỷ đồng, tương ứng 75,7% chỉ tiêu.

Trong hơn 7 tháng qua, Chi cục đã làm thủ tục cho 124.569 tờ khai xuất nhập khẩu, gồm 60.660 tờ khai nhập khẩu và 63.909 tờ khai xuất khẩu. Tỷ lệ phân luồng cho thấy hoạt động thông quan diễn ra khá thuận lợi: 74,7% tờ khai được thông quan luồng xanh, 22,47% thuộc luồng vàng và chỉ 2,83% luồng đỏ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10,458 tỷ USD, trong đó nhập khẩu 6,347 tỷ USD và xuất khẩu 4,1105 tỷ USD.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu nộp 18.005 tỷ đồng trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác chống thất thu qua thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kiểm soát trị giá và thuế suất đối với các mặt hàng có nguy cơ gian lận cao.

Song song, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội và các chính sách hỗ trợ xuất nhập khẩu của tỉnh. Đơn vị cũng tích cực vận động doanh nghiệp, hãng tàu đưa hàng hóa về làm thủ tục tại cảng Nghi Sơn nhằm gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.