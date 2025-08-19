Lãi suất liên ngân hàng VND giảm nhanh từ mức đỉnh ngày 7/8/2025

Sau khi tăng mạnh từ cuối tháng 7 và đạt đỉnh 1 năm vào ngày 7/8/2025, lãi suất VND liên ngân hàng đã quay đầu giảm đáng kể. Tính đến 18/8, mặt bằng lãi suất giảm gần 1/3 so với mức đỉnh, trong đó các kỳ hạn ngắn ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất…

Ngày 18/8, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,06 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ hạn qua đêm, trong khi tăng từ 0,06 – 0,14 đpt ở các kỳ hạn còn lại dưới 1 tháng so với phiên trước đó (15/8).

Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 4,5%/năm; 1 tuần 4,78%/năm; 2 tuần 4,9%/năm; và 1 tháng 5,3%/năm.

Tính đến ngày 18/8, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh so với đỉnh ngày 7/8, đặc biệt kỳ hạn qua đêm giảm từ 6,6% xuống 4,5%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.605,61 tỷ đồng qua kênh cầm cố, nâng tổng lượng hút ròng trong 5 phiên liên tiếp lên hơn 33.600 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng sáng 19/8 tăng lên 26.300 – mức cao nhất trong 52 tuần.

Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD hầu như đi ngang ở tất cả các kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,01 đpt. Cụ thể: qua đêm 4,3%/năm; 1 tuần 4,36%; 2 tuần 4,41%; và 1 tháng 4,44%/năm.

So với mốc đỉnh thiết lập vào ngày 7/8, mức giảm của lãi suất VND liên ngân hàng đến ngày 18/8 là rất đáng kể. Kỳ hạn qua đêm giảm từ 6,6%/năm xuống 4,5%/năm (giảm 2,1 đpt); kỳ hạn 1 tuần từ 6,53% xuống 4,78% (giảm 1,75 đpt); kỳ hạn 2 tuần từ 6,45% xuống 4,9% (giảm 1,55 đpt); kỳ hạn 1 tháng từ 5,78% xuống 5,3%/năm (giảm 0,48 đpt). Mặt bằng lãi suất hiện tại đã tiệm cận hoặc thấp hơn mức bình quân năm.

Diễn biến lãi suất VND liên ngân hàng từ tháng 8/2024 đến 18/8/2025 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trên kênh thị trường mở, ngày 18/8, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 16.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với lãi suất 4%/năm, gồm: 5.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 14 ngày và 3.000 tỷ đồng cho mỗi kỳ hạn 28 ngày và 91 ngày.

Kết quả, có 1.849,1 tỷ đồng trúng thầu kỳ hạn 7 ngày, 1.914,49 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, và 1.356,38 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn trong ngày đạt 13.725,58 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 8.605,61 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Tổng lượng tín phiếu đang lưu hành trên kênh cầm cố hiện là 187.436,37 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên hôm qua.

Tính từ ngày 12 đến 18/8, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 5 phiên liên tiếp, với tổng giá trị đạt 33.646 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường mở từ đầu năm đến nay (VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước)

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng chốt phiên 18/8 ở mức 26.297. Trong phiên sáng 19/8, tỷ giá tiếp tục tăng nhẹ lên 26.300 – mức cao nhất trong vòng 52 tuần. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,2%; so với cùng kỳ năm trước, mức tăng là 5,31%.

Khối Thị trường Tài chính của ACB nhận định với việc chỉ số USD Index tăng 0,3% trong phiên đêm qua (theo giờ Việt Nam), cùng nhu cầu USD trong nước vẫn ở mức cao, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, dao động quanh vùng 26.300 – 26.350.

Sáng 19/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.255 VND/USD, tăng 10 đồng so với ngày trước đó. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần là 26.518 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.992 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục được điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, với mức dao động từ 20 đến 45 đồng, tùy từng ngân hàng. Giá mua vào phổ biến trong khoảng 26.090 – 26.130 VND/USD; VietinBank là ngân hàng có giá mua cao nhất. Giá bán ra dao động từ 26.475 – 26.509 VND/USD, với Techcombank niêm yết mức bán ra cao nhất.