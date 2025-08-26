Thanh Hóa thu ngân sách gần 39.000 tỷ đồng, thu hút hơn 400 triệu USD vốn FDI

Tháng 8/2025, Thanh Hóa đạt kết quả nổi bật: thu ngân sách 38.907 tỷ đồng sau 8 tháng, doanh nghiệp mới thành lập tăng 25%, vốn FDI đăng ký vượt 400 triệu USD. Những con số cho thấy kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8/2025 ước đạt 4.365 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, Thanh Hóa đã thu được 38.907 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm và cao hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2024.

THU NGÂN SÁCH VƯỢT TIẾN ĐỘ

Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 25.287 tỷ đồng, bằng 92% dự toán và tăng 9,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13.620 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán nhưng vẫn đảm bảo bằng 91,6% cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều chi, cân đối ngân sách địa phương lũy kế 8 tháng đạt 33.196 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Chi đầu tư phát triển đạt 7.946 tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán và tăng 8% cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 24.185 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán, tăng 21,7%.

Đến ngày 20/8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.708 tỷ đồng, tương ứng 51,7% kế hoạch năm. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã, huyện chuyển tiếp về tỉnh đã giải ngân 4.800 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều dự án lớn vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và khan hiếm vật liệu xây dựng, khiến tiến độ chung chưa đạt kỳ vọng.

DOANH NGHIỆP MỚI TĂNG 25%, VỐN ĐĂNG KÝ TĂNG 35%

Trong tháng 8/2025, toàn tỉnh có 185 doanh nghiệp thành lập mới. Tính đến hết 8 tháng, số doanh nghiệp mới đạt 2.748, bằng 91,6% kế hoạch năm và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp mới đạt 24.182 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ.

Bình quân, mỗi doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ khoảng 8,8 tỷ đồng. Sự gia tăng về cả số lượng và quy mô cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, đồng thời củng cố cơ sở thu ngân sách lâu dài.

Hoạt động tín dụng – ngân hàng cũng tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đến cuối tháng 8, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 211.756 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 242.391 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Ngoài ra, khu vực thương mại – dịch vụ cũng ghi nhận sức bật, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2025 đạt 19.600 tỷ đồng, tăng 16,2% cùng kỳ năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 627,1 triệu USD, tăng 6,6%; nhập khẩu đạt 775,1 triệu USD, tăng 3,3%.

FDI 8 THÁNG VƯỢT 400 TRIỆU USD

Tháng 8/2025, Thanh Hóa thu hút được 14 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có một dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 1.995 tỷ đồng và 16,8 triệu USD.

Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh thu hút 90 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 10 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 15.852 tỷ đồng và 411,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, vốn FDI đăng ký tăng 117%, còn tổng vốn trong nước tăng 23%.

Riêng khu vực công nghiệp – xây dựng, nhiều dự án lớn tiếp tục được triển khai, trong đó Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial tại Khu B – KCN Bỉm Sơn đã đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng cho chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh. Chỉ số IIP tháng 8/2025 tăng 12,6% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng, tăng 14,2%.

Ở lĩnh vực du lịch, Thanh Hóa đón 1,155 triệu lượt khách trong tháng 8/2025, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu du lịch đạt 3.119 tỷ đồng, tăng 8,6%. Đây là nền tảng để nhiều doanh nghiệp dịch vụ tiếp tục mở rộng đầu tư.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được chú trọng. Trong tháng 8/2025, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn lớn như AeonMall Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh (Trung Quốc), Tập đoàn Công nghiệp Gốm sứ Hoa Liên (Hồ Nam, Trung Quốc). Những buổi làm việc này vừa quảng bá cơ hội đầu tư, vừa tháo gỡ khó khăn cho các dự án hiện hữu.