Thanh Hóa triển khai hai dự án an sinh xã hội quan trọng
Nguyễn Thuấn
20/08/2025, 10:08
Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy và Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn là hai công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thanh Hoá, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, vừa bảo đảm ổn định đời sống người dân trong diện di dời phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Ngày 19/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ động thổ Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thủy) và khởi công Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh trong cả nước có biên giới đất liền, với 16 xã biên giới và 41 cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã rà soát, đề xuất đầu tư 21 công trình trong giai đoạn 2025 – 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 sẽ khởi công 6 công trình, tổng vốn khoảng 767 tỷ đồng.
Trong số này, Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy được khởi công sáng 19/8 với quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 750 học sinh, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026, trở thành điểm nhấn trong hệ thống giáo dục vùng biên giới.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: “Dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào dân tộc xã Sơn Thủy, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.”
Cùng với Trường Nội trú Sơn Thủy, trong năm 2025, Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai 5 dự án giáo dục – an sinh xã hội khác tại các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương và Bát Mọt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Cũng trong ngày 19/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình. Công trình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam – dự án hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất cả nước đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư cuối năm 2024.
Dự án đường sắt tốc độ cao có chiều dài toàn tuyến 1.541 km, thiết kế tốc độ 350 km/h, tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Riêng trên địa bàn Thanh Hóa, tuyến đi qua hơn 95 km, có một nhà ga rộng 8 ha, ba trạm bảo dưỡng với tổng diện tích 9 ha, ảnh hưởng đến trên 8.600 hộ dân với diện tích đất thu hồi hơn 570 ha.
Đến nay, tỉnh đã triển khai xây dựng 40 khu tái định cư phục vụ dự án. Một số khu đã hoàn thành, nhiều khu khác đang gấp rút triển khai. Lễ khởi công Khu tái định cư Hồng Sơn tiếp tục khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc bảo đảm tiến độ dự án và đời sống ổn định cho người dân vùng di dời.
