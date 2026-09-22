Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại mua ròng nhỏ giọt

Thanh khoản ba sàn bất ngờ sụt mạnh, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ đồng. Đây là vùng rất thấp, thường xuất hiện khi thị trường vắng bóng thông tin hỗ trợ.

Thị trường bật tăng mạnh, tiến sâu về vùng giá 1.816,93 điểm với sự dẫn dắt chủ yếu của nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi thanh khoản bỗng dưng mất hút. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng hơn 17 điểm với độ rộng tương đối khá, 163 mã tăng và 127 cổ phiếu giảm điểm.

VIC như thường lệ vẫn là cổ phiếu có tác động lớn nhất đến chỉ số chung. Hôm nay, VIC tăng 3,74%, kéo thêm gần 14 điểm cho thị trường. Ngoài ra, VHM tăng 1,91%, kéo thêm hơn 2 điểm nữa. Riêng VIC và VHM đã đóng góp 16 điểm trong tổng số hơn 17 điểm tăng của thị trường hôm nay.

Các cổ phiếu còn lại cũng đóng góp đáng kể vào thị trường như MSN, GEE, VNM, VPX, MSB, MWG. Nhóm chứng khoán đang được kéo lên, nhiều cổ phiếu tăng rất khá như VIX, VPX, VND, VCI, SSI. Nhóm bất động sản, ngoài VIC và VHM, còn có VRE, BCM, KDH...

Ngân hàng hụt hơi, hai cổ phiếu quốc doanh như VCB, BID đứng yên tham chiếu, trong khi một vài mã khác yếu hơn và điều chỉnh như VPB, CTG, MBB, ACB, HDB... Đặc biệt, SSB giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp sau chuỗi ngày tăng nóng.

Ở nhóm tiêu dùng, bán lẻ, các cổ phiếu hôm nay đồng loạt xanh mướt, tăng cao như MWG, MSN, VNM, MCH... Trong khi đó, nhóm dầu khí, năng lượng điều chỉnh theo giá dầu sau một tuần tăng trưởng nhờ giá dầu thế giới tăng mạnh.

Thanh khoản ba sàn bất ngờ sụt mạnh, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ đồng. Đây là vùng rất thấp, thường xuất hiện khi thị trường vắng bóng thông tin hỗ trợ.

Xét theo ngành, giá tăng nhưng thanh khoản giảm ở nhiều nhóm ngành như Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Công nghệ thông tin, Khai khoáng. Trong khi đó, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vận tải gây chú ý khi cùng cải thiện cả về giá lẫn thanh khoản. Ngược lại, Ngân hàng, Dầu khí suy yếu ở cả hai chỉ tiêu.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 65,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 46,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MCH, VIC, VNM, MSN, CTG, FPT, VPL, DCM, MSB, GEE.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bảo hiểm. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VHM, VPB, VCB, PVT, STB, BVH, TCX, MBB.

Tự doanh mua ròng 72,3 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 39,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, MSN, VHM, TCB, STB, FPT, MWG, MBB, MSB, VIB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MCH, ACB, PNJ, VIC, SSB, HPG, BID, LPB, GMD, BSR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.968,6 tỷ đồng, giảm 25,4%, chiếm 21,1% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở SBT với 132,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu VIX, SSB, GEX, OCB, EIB, VIB, FPT, SSI, HUT được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vận tải, Dầu khí, Xây dựng và vật liệu, Điện, Hàng cá nhân, Dược phẩm; trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thép, Hàng không, Cao su, Khí đốt, Bảo hiểm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.