Thành phố Huế: Mức thưởng Tết cao nhất 324 triệu đồng/người

Năm 2025, tiền lương và tiền thưởng của người lao động trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, không phát sinh tình trạng nợ lương, doanh nghiệp duy trì chính sách đãi ngộ ngày càng tốt hơn...

Theo Sở Nội vụ thành phố Huế, đơn vị đã tiếp nhận hơn 250 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Qua tổng hợp cho thấy, quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không phát sinh tranh chấp lớn hay tình trạng nợ lương kéo dài; thu nhập của người lao động tiếp tục có xu hướng tăng so với năm trước.

Mức lương bình quân năm 2025 của người lao động tại thành phố Huế đạt 8,759 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tăng 5,26% so với năm 2024. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức lương bình quân khá.

Đáng chú ý, tại một số doanh nghiệp, mức lương cao nhất dành cho các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật cao lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân trên địa bàn thành phố Huế đạt 7,759 triệu đồng mỗi người, tăng 31,70% so với năm trước.

Theo báo cáo, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới 324,457 triệu đồng mỗi người, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng mỗi người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất ghi nhận 200 triệu đồng mỗi người, mức thấp nhất cũng ở ngưỡng 500.000 đồng mỗi người.

Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 110 triệu đồng mỗi người, thấp nhất 1 triệu đồng mỗi người. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 22,560 triệu đồng mỗi người, mức thấp nhất 3 triệu đồng mỗi người.

Mức thưởng cao chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản xuất và lắp ráp ô tô, dệt may và may mặc. Đây là những ngành có dấu hiệu phục hồi rõ nét trong năm 2025, đặc biệt là du lịch và dịch vụ – lĩnh vực thế mạnh của thành phố Huế.

Không chỉ thưởng Tết Nguyên đán, thưởng Tết Dương lịch năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế cũng ghi nhận mức tăng so với các năm trước. Cụ thể, mức thưởng bình quân đạt 1,128 triệu đồng mỗi người, tăng 10,48% so với kết quả khảo sát năm 2024.

Việc tiền lương và tiền thưởng tiếp tục tăng, cùng với việc không phát sinh tình trạng nợ lương, được xem là yếu tố quan trọng góp phần giữ ổn định quan hệ lao động, tạo tâm lý yên tâm gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp.