Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thành tích chống lạm phát của Tổng thống Argentina bị nghi ngờ

Bình Minh

09/02/2026, 19:02

Thành tích chống lạm phát của Tổng thống Argentina Javier Milei đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi sau khi người đứng đầu cơ quan thống kê quốc gia bất ngờ từ chức...

Tổng thống Argentina Javier Milei - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Argentina Javier Milei - Ảnh: Bloomberg.

Sự kiện này đã làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu lạm phát tại Argentina, nhất là khi Buenos Aires từng bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khiển trách vào năm 2013 vì báo cáo sai lệch số liệu.

Theo hãng tin Reuters, việc ông Marco Lavagna - người đứng đầu cơ quan thống kê quốc gia Argentina INDEC - đột ngột từ chức đã phơi bày những mâu thuẫn trong chiến lược kinh tế của chính quyền ông Milei.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Luis Caputo thừa nhận rằng sự ra đi của ông Lavagna xuất phát từ bất đồng về quyết định của Chính phủ hoãn cập nhật phương pháp tính lạm phát. Đây là một quyết định nhạy cảm bởi Argentina từng vướng vào các vụ bê bối thao túng dữ liệu trong quá khứ.

Các nhà nghị sỹ đối lập đã nhanh chóng chỉ trích Chính phủ, cáo buộc rằng việc hoãn cập nhật phương pháp thống kê lạm phát là nhằm nhằm bảo vệ vị thế chính trị của Tổng thống Milei. Nghị sĩ Julia Strada cho rằng các báo cáo về thành tích giảm lạm phát là "công cụ chính" của ông Milei để giành sự ủng hộ từ công chúng.

Vụ từ chức của ông Lavagna đã khơi mào cho một cuộc tranh luận rộng hơn về niềm tin và tính minh bạch, đặc biệt khi ông Milei quảng bá việc tốc độ lạm phát hàng tháng giảm mạnh từ mức hai con số xuống dưới 3%.

Dù người đứng đầu INDEC được bổ nhiệm bởi Chính phủ, vai trò này có truyền thống không chịu sự can thiệp chính trị. Theo chuyên gia Marcelo Garcia từ công ty tư vấn Horizon Engage, việc ông Lavagna từ chức là một sự kiện mang tính cảnh báo. “Điều khiến tôi ngạc nhiên là việc Chính phủ công khai thừa nhận rằng ông Lavagna từ chức vì Tổng thống bất đồng với chính sách mà INDEC, cơ quan vốn có quyền tự chủ trong các quyết định chuyên môn, đang triển khai”, ông Garcia nói.

Về phần mình, Tổng thống Milei đã cam kết đến tháng 8/2026 đưa tốc độ lạm phát hàng tháng xuống dưới 1%.

Trước đó, INDEC cho biết phương pháp tính lạm phát mới sẽ được áp dụng cho dữ liệu tháng 1. Phương pháp hiện tại dựa trên khảo sát chi tiêu hộ gia đình áp dụng từ năm 2004. Tuy nhiên, ông Caputo cho biết quan điểm của ông Milei là không thực hiện việc thay đổi phương pháp tính lạm phát cho đến khi quá trình giảm lạm phát được củng cố, song không đưa ra một khung thời gian cụ thể cho việc này.

Một số nguồn thạo tin cho biết công thức cập nhật có thể sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát ít nhất cao hơn một chút.

Lịch sử của Argentina đã chứng kiến nhiều nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu lạm phát chính thức, nhất là dưới thời cựu Tổng thống Nestor Kirchner và vợ ông, cựu Tổng thống Cristina Kirchner. Chính quyền khi đó bị cáo buộc thường xuyên báo cáo thấp hơn mức tăng giá thực tế, dẫn đến việc Argentina phải trả lãi suất thấp hơn cho các trái phiếu liên kết với lạm phát. Dữ liệu bị bóp méo đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại và gây trở ngại cho quá trình trở lại thị trường tín dụng quốc tế của Argentina sau khi nước này vỡ nợ năm 2001.

Hiện nay, số liệu lạm phát của Chính phủ Argentina nhìn chung phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế độc lập. Tuy nhiên, Argentina vẫn được biết đến với các chu kỳ lạm phát cao chóng mặt, nhiều khi khiến người dân phải chi tiêu nhanh chóng trước khi đồng peso mất giá vì giá cả thường xuyên biến động hàng ngày.

Dù ông Milei được các nhà đầu tư và IMF đánh giá cao vì đã kiềm chế lạm phát, chỉ số kinh tế thực sự đối với nhiều người dân Argentina là sức mua của đồng peso.

Cô Ailen Menta, 31 tuổi, làm việc tại một công ty môi giới bảo hiểm, cho biết sức mua của cô đã giảm dưới thời Tổng thống Milei. Một nửa thu nhập của cô hiện dành cho tiền thuê nhà, tăng từ mức khoảng 30% trước đây, do Chính phủ giảm kiểm soát giá thuê nhà. Tuy nhiên, nhiều người thuê nhà khác lại thấy giá giảm do chủ nhà không cần đặt giá thuê ban đầu cao để đối phó với rủi ro lạm phát.

Vụ từ chức của ông Lavagna đã làm giảm niềm tin của Menta vào cơ quan thống kê xuống "bằng 0". Cô cho rằng "có điều gì đó mà chính phủ không muốn chúng ta biết".

Dù vậy, sự xáo trộn tại INDEC không làm lung lay những người ủng hộ trung thành của ông Milei, những người đã hoan nghênh ông vì đã ổn định nền kinh tế. "Tôi thấy ổn. Trong vài ngày tới, thị trường sẽ phục hồi, mọi thứ sẽ tiếp tục như bình thường và chúng ta sẽ quên đi chuyện này”, ông Roberto Colliard, 58 tuổi, một nhân viên nhà thuốc, nói với Reuters.

Mỹ tìm cách thúc đẩy đôla hóa trên toàn cầu, Argentina là “ứng cử viên số 1”

16:35, 03/11/2025

Mỹ tìm cách thúc đẩy đôla hóa trên toàn cầu, Argentina là “ứng cử viên số 1”

Lạm phát ở Zimbabwe lần đầu về mức một con số sau 29 năm

14:41, 27/01/2026

Lạm phát ở Zimbabwe lần đầu về mức một con số sau 29 năm

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

07:39, 06/02/2026

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Từ khóa:

argentina lạm phát thế giới

Đọc thêm

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật, giá tăng cao kỷ lục

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật, giá tăng cao kỷ lục

Giá kim loại đất hiếm lập đỉnh lịch sử do nhu cầu quốc phòng tăng và việc Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản...

SpaceX hay Tesla sẽ đưa Elon Musk đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD?

SpaceX hay Tesla sẽ đưa Elon Musk đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD?

Cổ phần trong SpaceX hiện chiếm gần 2/3 tổng tài sản của ông Musk, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công ty này trong danh mục tài sản của ông...

Đồng yên bất ngờ hồi phục sau bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đồng yên bất ngờ hồi phục sau bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đồng yên tăng giá trong phiên giao dịch sáng nay (9/2) tại thị trường châu Á, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được dự báo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày Chủ nhật...

Lực lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc trong cơn sốt kim loại quý

Lực lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc trong cơn sốt kim loại quý

Thời gian gần đây, bà Rose Tian, 43 tuổi, giáo viên phổ thông sống tại Bắc Kinh, lo ngại về triển vọng kinh tế trong nước và bất ổn toàn cầu. Vì vậy, bà mua vàng, giống như hàng triệu người khác ở Trung Quốc...

Vàng từ “hầm trú ẩn” truyền thống đến biến động giá ngang cổ phiếu meme

Vàng từ “hầm trú ẩn” truyền thống đến biến động giá ngang cổ phiếu meme

Biến động giá vàng gần đây khiến vai trò "hầm trú ẩn" của kim loại quý này bị một số nhà phân tích nghi ngờ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng để giảm áp lực hạ tầng công nghệ

Tài chính

2

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Dân sinh

3

Đà Nẵng: Hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đạt gần 3.500 tỷ đồng

Dân sinh

4

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng, nghỉ Tết sớm

Chứng khoán

5

Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy