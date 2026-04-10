Trang chủ Tài chính

Hà Nội: Thanh tra NHNN phát hiện sai phạm kê khai thuế tại Công ty vàng Huy Thành

Hoàng Lan

10/04/2026, 09:56

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xử phạt Huy Thanh Jewelry do chậm báo cáo giao dịch giá trị lớn, nhiều lần gửi số liệu sản xuất vàng không chính xác; đồng thời phát hiện kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp…

Huy Thanh Jewelry có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận thanh tra, sai phạm của Huy Thanh Jewelry tập trung ở ba nhóm chính gồm báo cáo phòng chống rửa tiền không đúng hạn, số liệu báo cáo sản xuất vàng thiếu chính xác và kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cụ thể, thanh tra xác định Huy Thanh Jewelry gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đúng thời hạn, đồng thời gửi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền không đúng hạn đến cơ quan chức năng. Ngoài ra, công ty còn chậm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi thông tin người đầu mối phụ trách công tác phòng chống rửa tiền tới Cục Phòng chống rửa tiền, vi phạm yêu cầu về cập nhật đầu mối chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ.

Bên cạnh đó, thanh tra còn phát hiện số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp chưa chính xác. Kết luận nêu rõ đây không phải sai sót đơn lẻ mà là hành vi thuộc nhóm “số liệu báo cáo gửi không chính xác từ hai lần trở lên trong năm tài chính”, là căn cứ để cơ quan thanh tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Với lĩnh vực kinh doanh vàng, tính chính xác của số liệu sản xuất, tồn kho, nhập nguyên liệu và xuất bán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì liên quan đến quản lý nguồn cung, kiểm soát biến động thị trường và theo dõi khả năng đầu cơ, găm hàng.

PHẠM VI THANH TRA CÔNG TY TNHH VÀNG - BẠC - ĐÁ QUÝ HUY THÀNH

• Chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh vàng;

• Chấp hành quy định về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ;

• Chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền;

• Rà soát hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

Một sai phạm khác được nêu khá chi tiết là việc doanh nghiệp chậm thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi có thay đổi địa điểm sản xuất. 

Đáng chú ý nhất là sai phạm về thuế. Theo kết luận, Công ty Huy Thành đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời không nộp Phụ lục I theo quy định. Trước tính chất của vụ việc, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính sang Thuế thành phố Hà Nội để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài những sai phạm nêu trên, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đánh giá trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành cơ bản chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng. Chưa phát hiện các dấu hiệu cho thấy công ty gây bất ổn thị trường vàng.

Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0101892596, đăng ký lần đầu ngày 2/3/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/9/2025. Trụ sở chính đặt tại số 23/100 phố Đội Cấn, phường Ba Đình, Hà Nội. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Văn Hy sở hữu 99,4%, ông Nguyễn Hải Hưng nắm 0,6%.

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ số 116/CN.HAN-QLNH từ ngày 15/1/2014.

Về mạng lưới hoạt động, Huy Thành hiện có 36 điểm kinh doanh trên cả nước. Miền Bắc có 17 điểm, gồm trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất và 15 điểm mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Miền Trung có 7 điểm, gồm chi nhánh tại Đà Nẵng và 6 điểm kinh doanh. Miền Nam có 12 điểm, gồm văn phòng đại diện và 11 điểm kinh doanh.

Giá vàng trong nước giảm gấp 10 lần so với giá vàng thế giới

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 38% kể từ mốc đỉnh 20/3

