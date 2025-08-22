Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ

Sáng 22/8, tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo và đại diện sở, ban, ngành của 5 địa phương.

Theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, 8 tổ công tác đã được thành lập, do lãnh đạo Chính phủ trực tiếp làm tổ trưởng, với mục tiêu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những giải pháp trọng tâm nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số ở những năm tiếp theo.

NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

Tổ công tác số 7 được giao phụ trách 5 địa phương có tiềm năng lớn về công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và kết nối khu vực. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết đến hết tháng 7/2025, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ công tác số 7 đạt 49,52% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỉ lệ chung của cả nước.

Trong đó, 4 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung là Ninh Bình (49,78%), Thanh Hóa (53,18%), Nghệ An (75,83%) và Hà Tĩnh (60,52%). Ngược lại, Quảng Trị cùng một số bộ, viện nghiên cứu có tỉ lệ giải ngân thấp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Sa

Về tăng trưởng kinh tế, GRDP 6 tháng đầu năm của các tỉnh đạt mức khá: Ninh Bình 10,82%; Hà Tĩnh 8,16%; Nghệ An 8,24%; Thanh Hóa 7,88% và Quảng Trị 7,48%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm cũng đạt 78,8% so với dự toán được giao.

Cùng với kết quả giải ngân, nhiều dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng đang được đẩy mạnh, mở ra không gian phát triển mới. Các chương trình về nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, dột nát, chăm lo cho người có công với cách mạng được quan tâm triển khai. Các địa phương cũng đang thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy đạt kết quả tích cực, 5 địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Các "điểm nghẽn" chính gồm: vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, sự phối hợp giữa các sở ngành chưa hiệu quả, thiếu nguồn lực thực hiện. Nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả tăng cao cũng làm ảnh hưởng tiến độ các công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Sa

Bên cạnh đó, tiến độ một số dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án FDI lớn chậm so với yêu cầu, gây khó khăn trong thu hút đầu tư. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp.

Trước thực tế này, các đại biểu đã rà soát kịch bản tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, phân tích nguyên nhân gốc rễ các vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn để tháo gỡ.

ĐẨY MẠNH CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI

Ghi nhận những kết quả toàn diện mà các địa phương đã đạt được trong những tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đổi mới, đột phá, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, giải quyết dứt điểm từng vấn đề.

Phó Thủ tướng nêu rõ các địa phương cần tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới, gắn với việc thực hiện hiệu quả bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, khai thác lợi thế hội nhập quốc tế. Các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí được coi là hướng đi tiềm năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Sa

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khai thác tối đa không gian phát triển mới sau khi sáp nhập; nghiên cứu phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây; phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn và mở rộng không gian công nghiệp về phía Tây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, thúc đẩy đầu tư tư nhân, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát cho người có công trước ngày 31/8/2025. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp Văn phòng Chính phủ tổng hợp các kiến nghị của địa phương, báo cáo Thủ tướng và có văn bản trả lời rõ ràng, dứt điểm trước thời hạn quy định.