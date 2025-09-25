Thứ Năm, 25/09/2025

Tháo "nút thắt" vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm TP.HCM

Thanh Thủy

25/09/2025, 12:54

Việc giải quyết kịp thời nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm tại TP.HCM là yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư công...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan đến việc giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, nhằm đáp ứng tiến độ thi công hạ tầng đô thị và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, triển khai các thủ tục theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ thu hồi đất, cát dôi dư phục vụ san lấp, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng tiếp tục công bố giá vật liệu sát thực tế thị trường và phối hợp với địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư để nắm bắt nguồn cung, xử lý khó khăn phát sinh. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế Thành phố phối hợp cùng Sở Xây dựng theo dõi doanh thu, sản lượng và chuỗi cung ứng vật liệu để đảm bảo minh bạch, phù hợp thực tiễn.

UBND Thành phố yêu cầu các Ban Quản lý dự án chủ động tổng hợp nhu cầu vật liệu từng dự án, gửi Sở Xây dựng để quản lý và tham mưu điều phối. Đối với UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục theo dõi, tổng hợp và phối hợp với Sở trong cập nhật nhu cầu, cung ứng và khó khăn về vật liệu xây dựng.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, đến nay Thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 53.712 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao).

Tuy nhiên, việc thực hiện giải ngân vốn của Thành phố còn chậm do một số nguyên nhân như việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công cũng ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong khi đó, một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.

Nhiều dự án, công trình trọng điểm tại Thành phố như đường Vành đai 3, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,...có nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng như cát, đá, đất đắp nền. Song, nguồn cung trong khu vực đang có dấu hiệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố gần đây, một số phường, xã cũng phản ánh tình trạng chậm giải ngân đầu tư công; trong đó, có vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng cho các dự án.

Tháng 8/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) cho các dự án thành phần (dự án Thành phần 1, dự án Thành phần 5) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Tổ Công tác gồm 18 thành viên, có nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của các dự án.

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

17:17, 24/09/2025

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

TP.HCM tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp

10:56, 16/09/2025

TP.HCM tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

14:04, 24/09/2025

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

Từ khóa:

cát đá cung ứng vật liệu dự án giải ngân đầu tư hạ tầng TP.HCM vật liệu xây dựng

VnEconomy