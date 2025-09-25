Tháo "nút thắt" vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan đến việc giải quyết nhu
cầu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, nhằm
đáp ứng tiến độ thi công hạ tầng đô thị và các dự án phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố.
Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi
trường chủ trì, triển khai các thủ tục theo quy định của Luật Địa chất và
Khoáng sản nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ thu hồi đất,
cát dôi dư phục vụ san lấp, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng đầu tư xây dựng
trên địa bàn Thành phố.
Sở Xây dựng tiếp tục công bố giá vật liệu sát thực tế thị trường
và phối hợp với địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư để nắm bắt nguồn cung, xử lý
khó khăn phát sinh. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế Thành phố phối hợp cùng Sở Xây dựng theo dõi doanh thu, sản lượng
và chuỗi cung ứng vật liệu để đảm bảo minh bạch, phù hợp thực tiễn.
UBND Thành phố yêu cầu các Ban Quản lý dự án chủ động tổng hợp
nhu cầu vật liệu từng dự án, gửi Sở Xây dựng để quản lý và tham mưu điều phối. Đối với UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục theo dõi, tổng hợp và phối hợp với Sở trong cập
nhật nhu cầu, cung ứng và khó khăn về vật liệu xây dựng.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, đến nay Thành phố đã giải ngân vốn đầu
tư công đạt 53.712 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao).
Tuy
nhiên, việc thực hiện giải ngân vốn của Thành phố còn chậm do một số nguyên
nhân như việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công cũng ảnh hưởng đến
tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu
tư. Trong khi đó, một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.
Nhiều dự án, công trình trọng điểm tại Thành phố như đường
Vành đai 3, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,...có
nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng như cát, đá, đất đắp nền. Song, nguồn
cung trong khu vực đang có dấu hiệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến
độ các dự án.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố gần
đây, một số phường, xã cũng phản ánh tình trạng chậm giải ngân đầu tư công; trong đó, có vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng cho các dự án.
Tháng
8/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành
Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tiến độ, nguồn cấp vật liệu
(cát, đá…) cho các dự án thành phần (dự án Thành phần 1, dự án Thành phần 5)
thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.
Tổ Công tác
gồm 18 thành viên, có nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn,
vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của các dự án.