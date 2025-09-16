TP.HCM tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp
Thanh Thủy
16/09/2025, 10:56
TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, song để đạt được, Thành phố phải khẩn trương xử lý những “điểm nghẽn” trong đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp…
Ngày 15/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC NGHỊ QUYẾT TRỤ CỘT
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 của TP.HCM nhìn chung đạt được những kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 7,8%; thu ngân sách của TP.HCM đạt khoảng 85%.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực; nhiều nơi vận hành ổn định hơn, từng bước khắc phục hạn chế.
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nêu rõ những khó khăn ở cơ sở khi vận hành mô hình mới. Cụ thể, một số hướng dẫn từ cấp trên còn thiếu hoặc chưa rõ, đội ngũ cán bộ chưa quen với yêu cầu công việc mới, trong khi thời gian qua có biến động về nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.
Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn để hoàn thiện, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống trong việc kịp thời bổ sung, cụ thể hóa quy trình, chuẩn hóa năng lực cán bộ và bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực hiện.
“Khối lượng công việc của thành phố thời gian tới rất lớn, trọng tâm là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị (57, 59, 66, 68) cùng các chủ trương mới, trong đó có Nghị quyết 71”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề nghị đại biểu hiến kế giải pháp khả thi nhằm đưa tăng trưởng kinh tế năm 2025 của TP.HCM đạt 2 con số, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tăng cường liên kết vùng.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2025.
Tuy nhiên, ông Được cho rằng công tác giải ngân vốn đầu tư công có dấu hiệu chững lại; do vậy, cần quan tâm thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đủ sức chống chọi với các cú sốc của thị trường. Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn tại cấp cơ sở, gây nhiều lúng túng ban đầu.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Đồng thời, triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công; khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 của sắp xếp cơ quan chuyên môn của Thành phố.
Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy các động lực như giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng; tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đồng thời, thúc đẩy các động lực mới như Trung tâm tài chính tại TP.HCM xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, lĩnh vực chuyển đổi số, tập trung làm lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa 3 quy hoạch của Thành phố, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó.
CHỌN CÁN BỘ THEO NGUYÊN TẮC "CHỌN NGƯỜI CHO CÔNG VIỆC"
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn
mạnh 3 tháng cuối năm 2025, TP.HCM đối mặt khối lượng công việc nặng nề, cấp
bách. Trong định hướng phát triển, Thường trực Thành ủy quyết định tách Sở Quy
hoạch - Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng để TP.HCM có cơ quan chuyên trách, đủ năng lực
giải quyết các vấn đề quy hoạch trong bối cảnh Thành phố cần quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội cho hơn 14 triệu dân, trên 7.000 km2.
Đối với hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, phường, Bí
thư Thành ủy Trần Lưu Quang đồng ý với ý kiến của các đại biểu cho rằng: “Đội ngũ cán bộ tại TP.HCM vừa thừa vừa
thiếu, thừa là do gom cơ học nên đông mà lại thiếu người làm".
Do đó, Bí thư Thành ủy nhận định TP.HCM cần hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm
quyền, “cầm tay chỉ việc”; tổ chức ngay tổ công tác về các địa phương hỗ trợ
cong tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng,…
đảm bảo không để khoảng trống về đơn vị phụ trách, cũng như về trách nhiệm.
Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị cần đẩy nhanh việc sắp xếp trụ sở
đất công dôi dư, tránh lãng phí và xem đây là một nguồn lực quan trọng để phát
triển. Đồng thời, cầnn đảm bảo tiến độ trình dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 tại
kỳ họp sắp tới của Quốc hội nhằm tận dụng thời gian triển khai thực hiện.
“Sắp tới Thành phố sẽ chọn cán bộ với các nguyên tắc như chọn
người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ”, Bí thư Thành ủy TP.HCM
thông tin thêm.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng lưu ý Thành
phố cần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mặt khác, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó
khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân thực hiện được
các quyền, khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán tại TP.HCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Hành chính học; Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.
Như vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM mới gồm: Bí thư Trần Lưu Quang và 5 Phó Bí thư là ông Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.
Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
15:00, 15/09/2025
TP.HCM đề xuất kéo dài bến Gemalink, SSIT để phát huy lợi thế cảng biển
07:51, 15/09/2025
TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á
Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp
Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...
Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế
Việc nâng cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế được xem là bước đi quan trọng, mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)...
Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
Việc trao quyền cho UBND xã, phường trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn tạo dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn...
Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Bắc Ninh, sau khi sáp nhập, đã được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần tập trung đầu tư vào từng tiêu chí và khắc phục những khó khăn hiện tại…
Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu) và Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: