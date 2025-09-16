TP.HCM tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, song để đạt được, Thành phố phải khẩn trương xử lý những “điểm nghẽn” trong đầu tư và bộ máy chính quyền 2 cấp…

Ngày 15/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC NGHỊ QUYẾT TRỤ CỘT

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 của TP.HCM nhìn chung đạt được những kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 7,8%; thu ngân sách của TP.HCM đạt khoảng 85%.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực; nhiều nơi vận hành ổn định hơn, từng bước khắc phục hạn chế.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nêu rõ những khó khăn ở cơ sở khi vận hành mô hình mới. Cụ thể, một số hướng dẫn từ cấp trên còn thiếu hoặc chưa rõ, đội ngũ cán bộ chưa quen với yêu cầu công việc mới, trong khi thời gian qua có biến động về nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn để hoàn thiện, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống trong việc kịp thời bổ sung, cụ thể hóa quy trình, chuẩn hóa năng lực cán bộ và bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP.

“Khối lượng công việc của thành phố thời gian tới rất lớn, trọng tâm là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị (57, 59, 66, 68) cùng các chủ trương mới, trong đó có Nghị quyết 71”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề nghị đại biểu hiến kế giải pháp khả thi nhằm đưa tăng trưởng kinh tế năm 2025 của TP.HCM đạt 2 con số, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tăng cường liên kết vùng.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, ông Được cho rằng công tác giải ngân vốn đầu tư công có dấu hiệu chững lại; do vậy, cần quan tâm thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đủ sức chống chọi với các cú sốc của thị trường. Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn tại cấp cơ sở, gây nhiều lúng túng ban đầu.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Đồng thời, triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công; khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 của sắp xếp cơ quan chuyên môn của Thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy các động lực như giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng; tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, thúc đẩy các động lực mới như Trung tâm tài chính tại TP.HCM xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, lĩnh vực chuyển đổi số, tập trung làm lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa 3 quy hoạch của Thành phố, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó.

CHỌN CÁN BỘ THEO NGUYÊN TẮC "CHỌN NGƯỜI CHO CÔNG VIỆC"

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh 3 tháng cuối năm 2025, TP.HCM đối mặt khối lượng công việc nặng nề, cấp bách. Trong định hướng phát triển, Thường trực Thành ủy quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng để TP.HCM có cơ quan chuyên trách, đủ năng lực giải quyết các vấn đề quy hoạch trong bối cảnh Thành phố cần quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 14 triệu dân, trên 7.000 km2.

Đối với hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, phường, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đồng ý với ý kiến của các đại biểu cho rằng: “Đội ngũ cán bộ tại TP.HCM vừa thừa vừa thiếu, thừa là do gom cơ học nên đông mà lại thiếu người làm".

Do đó, Bí thư Thành ủy nhận định TP.HCM cần hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm quyền, “cầm tay chỉ việc”; tổ chức ngay tổ công tác về các địa phương hỗ trợ cong tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng,… đảm bảo không để khoảng trống về đơn vị phụ trách, cũng như về trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP.

Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị cần đẩy nhanh việc sắp xếp trụ sở đất công dôi dư, tránh lãng phí và xem đây là một nguồn lực quan trọng để phát triển. Đồng thời, cầnn đảm bảo tiến độ trình dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 tại kỳ họp sắp tới của Quốc hội nhằm tận dụng thời gian triển khai thực hiện.

“Sắp tới Thành phố sẽ chọn cán bộ với các nguyên tắc như chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ”, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin thêm.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng lưu ý Thành phố cần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mặt khác, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân thực hiện được các quyền, khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân.