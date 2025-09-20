Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thay đổi kế hoạch kinh doanh, SHS không bán 20 triệu cổ phiếu SHB như đăng ký

Hà Anh

20/09/2025, 19:11

SHS hiện vẫn đang sở hữu 67,2 triệu cổ phiếu (gồm 7,73 triệu cổ phiếu trả cổ tức) chiếm tỷ lệ 1,463% vốn điều lệ SHB.

Sơ đồ giá cổ phiếu SHB trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HOSE).

Trước đó, SHS đã đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức thỏa thuận từ ngày 21/8-17/9. Tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch trên, SHS đã không thực hiện bán ra bất cứ cổ phiếu SHB nào trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Nguyên nhân mà SHS đưa ra là thay đổi kế hoạch kinh doanh. Như vậy, SHS hiện vẫn đang sở hữu 67,2 triệu cổ phiếu (gồm 7,73 triệu cổ phiếu trả cổ tức) chiếm tỷ lệ 1,463% vốn điều lệ SHB. Tổng số lượng cổ phiếu mà SHS và những người liên quan đang nắm giữ là 194,5 triệu đơn vị, chiếm 4,236% vốn SHB.

Được biết, ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy Ban chiến lược SHS đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SHB.

Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán SHS cũng đồng thời là Phó Tổng giám đốc SHB.

Hiện SHS đang trong thời gian phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 3-23/9/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về 50 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo danh sách được công bố trước đó, có tất cả 313 người lao động được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc được mua nhiều nhất với 624.720 cổ phiếu. Tiếp đến là ông Đỗ Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT được mua 200.000 cổ phiếu ESOP, ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT được mua 70.000 cổ phiếu,...

Trước đó, SHB thông báo đã phân phối 528.453.022 cổ phiếu để trả cổ tức cho 97.636 cổ đông. Theo đó, nâng tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành này lên 4.594.200.024 cổ phiếu - trong có có 496.186 cổ phiếu quỹ và 4.593.703.838 cổ phiếu đang lưu hành.

Về kết quả kinh doanh, SHB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ (2.285 tỷ đồng). Nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm 2025, SHB cho biết đã tích cực phát triển mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hóa ngân hàng nâng cao hiệu quả và năng suất lao động...

Lũy kế 6 tháng đầu năm SHB ghi nhận lãi trước thuế đạt hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm và lãi sau thuế đạt 7.102 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 5.494 tỷ đồng).

chia cổ tức bằng cổ phiếu chứng khoán ESOP shb SHS thay đổi kế hoạch kinh doanh

