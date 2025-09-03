FTSE Vietnam ETF đổi tên, đổi chỉ số cơ sở, dự kiến mua hàng chục triệu cổ SHB và FPT
Thu Minh
03/09/2025, 16:02
FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Total Market Liquid. Do đó, quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua nhiều nhất 8,6 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ lên 0,70%
Quỹ FTSE Vietnam ETF tổng quy mô tài sản 352 triệu USD sẽ đổi tên từ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở từ FTSE Vietnam sang STOXX Vietnam Total Market Liquid, theo thông tin từ Chứng khoán BSC.
Theo thông báo của DWS, việc thay đổi này nhằm cải thiện tính thanh khoản so với chỉ số trước đây, giai đoạn chuyển tiếp, bắt đầu từ ngày 17/07/2025 đến ngày 16/10/2025. Lưu ý trong giai đoạn chuyển đổi, danh mục đầu tư của quỹ có thể chuyển giao một phần với các giao dịch hoán đổi trên cả chỉ số hiện tại và chỉ số mới.
Về chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid, đây là một chỉ số chứng khoán được thiết kế để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số này được phát triển và quản lý bởi STOXX Ltd. Kỳ review của chỉ số: Bán niên (Tháng 3, tháng 9 hàng năm).
Trên cơ sở dữ liệu ngày 29/08/2025, BSC dự báo thay đổi danh mục của Quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF như sau: FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Total Market Liquid. Do đó, quỹ sẽ mua mới nhiều nhất 8,6 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ lên 0,70%. Một số cổ phiếu khác cũng được mua nhiều như SHB 20,67 triệu cổ phiếu; HAG, SSI, VIX và VND 2 triệu cổ.
Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán ra nhiều nhất 6,4 triệu cổ phiếu HPG, tiếp theo là bán ra 4,1 triệu cổ phiếu VCB, bán ra 3,5 triệu cổ phiếu VHM, VRE -3,7 triệu cổ; KDH 2,7 triệu cổ; VCI -3 triệu cổ; ...
Với MarketVector Vietnam Local Index do VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu, ngày 12/09/2025, MarketVector Vietnam Local Index sẽ công bố danh mục chỉ số mới. Ngày 19/09/2025 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.
BSC dự báo thay đổi danh mục các chỉ số trên như sau: thêm mới FPT và không loại bỏ cổ phiếu nào.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF dự kiến mua mới 4 triệu cổ phiếu FPT; mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu VNM, VCB 1,99 triệu cổ phiếu; các cổ phiếu khác mua không đáng kể. Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán ra nhiều nhất 3,3 triệu cổ SHB; 1,9 triệu cổ phiếu NAB, 1,9 triệu cổ DPM...
