Thay đổi trong luật Thuế Giá trị gia tăng: Thách thức hay cơ hội chuyển mình của doanh nghiệp ?

Trước thay đổi lớn từ Luật Thuế Giá trị gia tăng, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang chịu áp lực chuyển đổi phương thức thanh toán, khi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt trong vận hành.

Từ ngày 1/7/2025, Luật Thuế Giá trị gia tăng 2024 tạo ra không ít thách thức cho doanh nghiệp với quy định chỉ được khấu trừ thuế đối với hóa đơn từ 5 triệu đồng thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này không chỉ đơn giản là thay đổi phương thức thanh toán mà còn yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức lại quy trình tài chính - kế toán.

DOANH NGHIỆP GIỮA VÒNG XOÁY CHUYỂN ĐỔI

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chuyển mình theo hướng linh hoạt và hiện đại hơn. Việc chuẩn hóa quy trình kế toán, số hóa giao dịch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thiểu rủi ro và tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Đơn cử như doanh nghiệp xăng dầu T. với đội xe quy mô lớn, từng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chi phí nhiên liệu và ứng tiền mặt cho tài xế. Mỗi ngày, kế toán phải xử lý hàng trăm hóa đơn từ nhiều điểm đổ xăng khác nhau, trong khi quy trình tạm ứng tiền mặt vẫn phổ biến, thường xuyên phát sinh rủi ro sai sót.

Thẻ ngân hàng doanh nghiệp tháo gỡ điểm nghẽn chi tiêu.

Đứng trước yêu cầu siết chặt quản lý chi tiêu và loại bỏ giao dịch tiền mặt, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế hiệu quả hơn. Một trong những hướng đi được cân nhắc là sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Ban đầu, việc sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp khiến ban lãnh đạo băn khoăn về chi phí. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, thẻ doanh nghiệp đã chứng minh rõ vai trò trong việc tháo gỡ điểm nghẽn vận hành và tiết kiệm chi phí tài chính.

Thẻ doanh nghiệp giúp tự động ghi nhận chi tiết từng giao dịch, giảm tải đáng kể trong khâu thu thập, đối soát hóa đơn. Doanh nghiệp cũng có thể chủ động thiết lập hạn mức chi tiêu theo thẻ, từ đó theo dõi ngân sách chặt chẽ hơn, hạn chế chi vượt kế hoạch và ngăn ngừa gian lận.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

Là một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tài chính, Sacombank thấu hiểu những khó khăn và áp lực doanh nghiệp phải đối mặt khi chuyển đổi sang thanh toán không tiền mặt. Vì vậy, ngân hàng vừa tiến hành cải tiến, nâng cấp dòng thẻ Doanh nghiệp tăng cường tính năng quản lý chi tiêu minh bạch và kiểm soát dòng tiền hiệu quả.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp Sacombank cấp hạn mức đến 1 tỷ đồng không cần tài sản đảm bảo, không giới hạn số lượng thẻ. Doanh nghiệp được hưởng tối đa 55 ngày miễn lãi, tối ưu dòng tiền ngắn hạn cho các khoản chi định kỳ.

Mỗi giao dịch được hoàn tiền đến 2%, giúp giảm chi phí cho công tác phí, văn phòng phẩm, thanh toán nhà cung cấp. Thẻ miễn phí phát hành và phí thường niên, giảm áp lực chi phí ban đầu. Ngoài ra, Sacombank tặng gói bảo hiểm công tác lên đến 11,6 tỷ đồng, bao gồm bảo hiểm tai nạn và chi phí hành trình.

Đồng thời, Sacombank đang triển khai chương trình “Quản lý vượt trội - Cơ hội toàn cầu” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, gia tăng thêm tiện ích cho doanh nghiệp áp dụng thanh toán không tiền mặt một cách linh hoạt, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Khi đạt mức chi tiêu nhất định, doanh nghiệp nhận thêm nhiều quà tặng giá trị như: Voucher du lịch 50 triệu đồng, túi du lịch doanh nhân cao cấp, vé máy bay thương gia nội địa hoặc voucher Urbox. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 9 tỷ đồng, góp phần nâng cao phúc lợi cho lãnh đạo và nhân viên.

Chương trình được triển khai đến hết năm 2025, thể hiện cam kết của Sacombank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thích nghi với những thay đổi về chính sách và quá trình chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Với sự chuẩn bị chủ động và giải pháp phù hợp, thay đổi trong Luật thuế Giá trị gia tăng không còn là gánh nặng mà trở thành cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc quản trị và vận hành, hướng tới môi trường kinh doanh hiện đại và cạnh tranh hơn.