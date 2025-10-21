Thứ Tư, 22/10/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thu Minh

21/10/2025, 23:34

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao các Quyết định nêu trên cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Chiều ngày 21/10/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính giữ chức Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 20/10/2025. 

Bà Lê Thị Việt Nga, Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 21/10/2025.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao các Quyết định nêu trên cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ là công tác thường xuyên của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy.

Thứ trưởng cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt quy mô vốn hóa tương đương gần 70% GDP, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng, đây là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của toàn ngành Chứng khoán và đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển thị trường theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với việc bổ sung hai Phó Chủ tịch mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Lãnh đạo; đồng thời đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khóa:

phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước

