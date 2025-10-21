Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Sau cú sập gây sốc hôm qua, thị trường có một phiên giao dịch đánh võng. Buổi sáng hồi mạnh nhưng đến giữa trưa lại gặp áp lực bán ra quay đầu điều chỉnh. Cho đến phiên chiều cổ phiếu mới tiếp tục được kéo lên và đóng cửa Vn-Index khôi phục lại 27 điểm đã mất hôm qua, tiến về vùng giá 1.663,43.

Độ rộng cũng khá hơn khi có tới 213 mã tăng trên 133 mã giảm điểm. Ngân hàng chuộc lỗi ở hàng loạt cổ phiếu riêng HDB bật tăng hết biên độ, nhiều mã khác cũng quay đầu tăng trung bình 2% như CTG, VPB, BID, LPB, VIB.

Chứng khoán và Bất động sản vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi vùng xấu, chỉ một vài mã tạo ấn tượng như VIC tăng 4,36%; VHM tăng 2,69%; SSI tăng 1,71%; còn lại NVL và CRV lau sàn phiên thứ hai liên tiếp.

Điểm nhấn của thị trường hôm nay là cổ phiếu FPT bật tăng hết biên độ sau chuỗi ngày tháng bị khối ngoại bán ra và dò hết đáy này tới đáy khác. Sự tăng trưởng trở lại bất ngờ của FPT nhờ động lực đến từ kết quả kinh doanh quý 3 lợi nhuận tăng mạnh 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không riêng gì FPT, thị trường cũng đang quay trở lại quỹ đạo bình thường và phản ánh kết quả kinh doanh quý 3. Hàng loạt cổ phiếu khác cũng bật tăng trở lại như HPG, VGI, MWG, VNM, VJC, HVN, BSR, PNJ.

Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục ở vùng cao khớp lệnh 51.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại bắt đáy mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2443.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 2306.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, SSI, TCX, GEX, HPG, CII, VIX, HDB, PDR, ACB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VHM, VJC, VCB, DXG, VND, VCI, DGC, VPB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Du lịch và Giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, MSN, VCB, SHB, CI, VJC, SSI, TCX, NVL, VPI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VIX, VPB, FPT, GEX, HDB, TCB, VIC, HDC, HPG.

Tự doanh mua ròng 448.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 406.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, HDG, HDB, KDH, FRT, MWG, E1VFVN30, MBB, YEG, HVN. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, VIC, PVD, ACB, HPG, STB, VIX, VPB, REE, PVT.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 76.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 24.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có SSI, FPT, CII, TCX, SHB, DIG, PDR, KDH, ACB, MWG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, VIX, MSN, GEX, TCB, VIC, MBB, VCG, VND, HDC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.772,5 tỷ đồng, giảm -13,0% so với phiên liền trước và đóng góp 5,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (HDB, STB, FPT, VJC, MWG, VHM).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Phần mềm, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thực phẩm, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.