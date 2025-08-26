The 8:120 Collection: Dòng sản phẩm Thương phố nhà vườn thế hệ mới
Khánh Huyền
26/08/2025, 09:28
Sở hữu vị trí xuyên tâm, công năng “hai trong một” và ra mắt đúng thời điểm hạ tầng bứt tốc, The 8:120 Collection đang trở thành điểm rơi chiến lược của dòng tiền đầu tư mới tại Vinhomes Wonder City - nơi hội tụ biến động hạ tầng và dư địa tăng giá lớn bậc nhất khu Tây Hà Nội.
Trong bài toán đầu tư bất động sản thương mại, vị trí không chỉ ảnh hưởng đến thanh khoản, mà còn là yếu tố quyết định hiệu suất vận hành và chu kỳ tăng giá.
GIAO ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA DÒNG TIỀN VÀ NHU CẦU THỰC
The 8:120 Collection là dòng sản phẩm thương phố nhà vườn thế hệ mới tại Vinhomes Wonder City - nổi lên như lời giải chiến lược cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản có thể khai thác kinh doanh thực, đồng thời tích sản dài hạn.
Bên cạnh đó, The 8:120 Collection sở hữu vị trí xuyên tâm trên ba đại lộ chính: Ban Mai - Hừng Đông - Thái Dương. Đây là các trục thương mại nội khu kết nối trực tiếp đến các tuyến liên vùng, đồng thời nằm liền kề hệ sinh thái tiện ích trọng điểm của đại đô thị Vinhomes Wonder City gồm: Vincom Plaza, Vinschool, Vinmec, bến xe buýt nội khu và cụm văn phòng 35 tầng... Tính kết nối cao, lưu lượng di chuyển lớn, đồng thời mật độ dân cư sầm uất tạo nên một vị trí hội tụ dòng tiền - nơi cầu và cung tiêu dùng gặp nhau.
Đáng chú ý, The 8:120 Collection là điểm giao của hai dòng khách hàng cốt lõi. Một bên là cư dân sinh sống ổn định với hơn 2.000 căn thấp tầng và hàng nghìn căn hộ cao tầng đang dần lấp đầy - nguồn cầu dài hạn với sức mua thực. Bên còn lại là dòng khách tiêu dùng dịch chuyển mỗi ngày từ Vincom Plaza, hệ thống trường học Vinschool, phòng khám Vinmec, các tòa văn phòng hiện đại cao 35 tầng, cùng hàng loạt tiện ích cảnh quan, quảng trường và sự kiện cộng đồng diễn ra thường xuyên.
Sự cộng hưởng này tạo điều kiện lý tưởng cho mô hình kinh doanh tích hợp: vừa có thể vận hành dịch vụ trực tiếp, vừa xây dựng tệp khách hàng trung thành trong cộng đồng cư dân. Đây chính là yếu tố then chốt để tạo ra chuỗi giá trị bền vững trong kinh doanh dịch vụ hiện đại - điều mà các mặt bằng nhà phố truyền thống nội đô khó lòng so sánh.
TÀI SẢN THƯƠNG MẠI “2 TRONG 1” – ĐÓN SÓNG HẠ TẦNG, ĐÓN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG
Không chỉ thuyết phục về vị trí, The 8:120 Collection còn là tài sản đa năng về công năng. Mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 8m, diện tích 120m2, vườn sau riêng biệt 20–36m2 và bố trí 4 tầng, tạo nên cấu trúc lý tưởng để vừa ở, vừa kinh doanh, hoặc cho thuê đa dạng mô hình.
Mặt trước thoáng rộng, dễ nhận diện, phù hợp cho các thương hiệu chuỗi, showroom, ngân hàng, trung tâm dịch vụ; mặt sau tách biệt, yên tĩnh, thích hợp phát triển các mô hình homestay, dịch vụ lưu trú cao cấp hoặc văn phòng boutique cá nhân. Chính sự “hai trong một” này mở ra nhiều phương án khai thác dòng tiền - linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường.
Quan trọng hơn, The 8:120 Collection ra mắt đúng thời điểm trục Tây Thăng Long tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất: hơn 400 hộ dân tại đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng đã bàn giao mặt bằng, mở đường cho tuyến đại lộ hoàn thiện đúng kế hoạch vào quý 2/2026. Khi thông xe, thời gian di chuyển từ Wonder City đến Tây Hồ, Cầu Giấy, Mỹ Đình chỉ còn 15 phút, rút ngắn đáng kể và kích hoạt lại toàn bộ chu kỳ tăng giá bất động sản khu vực.
Hiện tại, giá sơ cấp chỉ từ 160 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thấp tầng cùng trục Tây Thăng Long (đã chạm ngưỡng 700–800 triệu đồng/m2). Đây là biên độ chênh lớn, cho thấy dư địa tăng trưởng giá 2–3 lần vẫn còn rộng mở, nhất là khi các hạ tầng như cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, vành đai 3.5, vành đai 4 đang đồng loạt tiến độ.
Dữ liệu từ Ocean City và Vinhomes Riverside củng cố kỳ vọng tăng giá này: Dòng thấp tầng thương mại từng ghi nhận biên độ tăng giá trung bình 10–15%/năm, thậm chí lên tới 60–70%/năm tại các sản phẩm có vị trí và công năng đặc biệt trong giai đoạn hạ tầng hoàn thiện.
Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder City sở hữu quy hoạch đáng chú ý: Mật độ xây dựng chỉ 26,7%, quỹ đất cây xanh, mặt nước gần 25ha và hệ tiện ích đồng bộ 99 hạng mục. Dự án cũng là nơi tích hợp đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ cao cấp gồm Vinschool, Vinmec, Vincom, Vinhomes, giúp gia tăng khả năng giữ giá, tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm thương mại.
Với thiết kế thực dụng, đa năng, vị trí đắt giá, số lượng giới hạn và chính sách bán hàng ưu đãi giai đoạn đầu, The 8:120 Collection đang bước vào đúng "điểm rơi vàng" của đầu tư thương mại. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên tài sản dễ vận hành - có dòng tiền thật - tiềm năng tăng giá mạnh, đây là lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất khai thác và giá trị tích sản dài hạn.
