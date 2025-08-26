Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tài chính

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Phương Linh

26/08/2025, 11:34

Phiên sáng 26/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 127,7 triệu đồng/lượng; một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh niêm yết giá bán cao nhất từ trước tới nay với 128 triệu đồng/lượng…

Giá bán vàng miếng SJC ở một doanh nghiệp lên tới 128 triệu đồng/lượng
Giá bán vàng miếng SJC ở một doanh nghiệp lên tới 128 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng 26/8/2025, các đơn vị kinh doanh vàng miếng tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC. Tuy nhiên biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt.

Cập nhật lúc giá vàng 11 giờ ngày 26/8, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 600 nghìn đồng đối với chiều bán so với giá chốt phiên hôm qua (25/8). Giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến niêm yết ở mức 126,1 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 127,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng gấp 4 lần so với giá mua vào, lần lượt là 800 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 26/8, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 126,2 triệu – 127,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 26/8, giá vàng miếng bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 127,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 125,1 triệu đồng/lượng và 127 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 26/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu đều tăng thêm từ 100 nghìn đồng – 600 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên khoảng cách này ở mức 500 nghìn đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 25/8, giá mua vào vàng miếng tại Phú Quý vẫn giữ nguyên, trong khi giá bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua tương đương giá bán. Lúc 11 giờ ngày 26/8, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn ổn định ở mức 126 triệu – 128 triệu đồng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

<b>Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 26/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)</b>
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 26/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Diễn biến tăng giá cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “ 4 số 9” với mức tăng dao động từ 400 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua (25/8).

Trong phiên sáng, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán tăng mạnh hơn giá mua vào.

Tính đến 11 giờ ngày 26/8, mức giá giao dịch 119,6 triệu– 122,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) được niêm yết tại Công ty PNJ. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 119,6 triệu– 122,6 triệu đồng/lượng /lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Lúc 11 giờ ngày 26/8, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Tương tự mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Cập nhật đến 11 giờ ngày 26/8, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

DOJI cũng là thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ ngày 26/8, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 119,3 triệu đồng – 122,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 109,8 triệu – 112 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 26/8 so với phiên 25/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 26/8 so với phiên 25/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 26/8.

Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 119,75 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 122,65 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Tính đến 11 giờ ngày 26/8, mức giá giao dịch 119,,65 triệu – 122,55 triệu đồng/lượng (mua – bán) vẫn được duy trì tại thương hiệu này.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,9 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 25/8.

Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 11 giờ, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 119,2 triệu – 122,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/8, thương hiệu này cũng ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trên thị trường New York, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng trong phiên sáng nay (26/8) sau khi suy yếu gần 0,2% trong phiên hôm qua (25/8). Cập nhật lúc 11 giờ ngày 26/8, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 0,17% so với giá chốt phiên 26/8, tiến lên mốc 3.372,6 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,8 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,2 – 13,7 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ bằng 1/4 lần so với các thương hiệu phía Bắc, ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

10:59, 25/08/2025

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

11:24, 23/08/2025

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

12:56, 21/08/2025

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

