Trang chủ Bất động sản

The Emerald Golf View - Biểu tượng sống mới trên đại lộ Bình Dương

Khánh Huyền

29/09/2025, 08:47

Khi bất động sản dịch chuyển về các đô thị vệ tinh, Thuận An (Bình Dương cũ) nhanh chóng vươn lên thành tâm điểm với nhiều dự án cao cấp. Trong đó, nổi bật là The Emerald Golf View - tòa tháp căn hộ cao nhất đại lộ Bình Dương, trở thành biểu tượng sống mới tại trung tâm năng động phía Nam.

Căn hộ đã bàn giao The Emerald Golf View. Ảnh: Lê Phong Group.
Căn hộ đã bàn giao The Emerald Golf View. Ảnh: Lê Phong Group.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện sân golf Sông Bé, The Emerald Golf View sở hữu vị trí “vàng” khi chỉ cách TP.HCM khoảng 20 phút di chuyển. Không chỉ thuận lợi trong kết nối liên vùng, dự án còn tiếp giáp khu công nghiệp VSIP 1 – một trong những khu công nghiệp quy mô và hiện đại bậc nhất cả nước.

Xung quanh dự án là hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ như Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, Hạnh Phúc Hospital cùng hàng loạt trường học quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống cao cấp của cư dân.

Điểm cộng đặc biệt của The Emerald Golf View chính là tầm nhìn “triệu đô”, không bị giới hạn bởi khối bê tông hay nhà cao tầng, mà mở ra mảng xanh khoáng đạt từ sân golf Sông Bé. Nhất là trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những dự án sở hữu view đẹp như The Emerald Golf View trở nên vô cùng giá trị cả về mặt thẩm mỹ lẫn khả năng gia tăng tài sản trong tương lai.

The Emerald Golf View không chỉ sở hữu vị trí đắc địa hay cảnh quan đắt giá, mà còn được phát triển như một "khu nghỉ dưỡng trên không" đúng nghĩa. Dưới bàn tay của chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong, dự án được đầu tư chỉn chu với hệ thống 80 tiện ích nội khu 5 sao, từ hồ bơi vô cực, công viên chủ đề, trung tâm thương mại, phòng gym – spa cao cấp, lounge gia đình, rạp chiếu phim ngoài trời… đến khu vui chơi trẻ em và các tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Không gian sống tại đây được thiết kế để cư dân không chỉ “ở” mà còn được “thụ hưởng”. Từng chi tiết từ sảnh đón sang trọng, hành lang thoáng đãng, đến không gian sinh hoạt chung đều được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, an ninh tuyệt đối, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho giới chuyên gia, doanh nhân, và những gia đình đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp tại trung tâm đô thị.

Điểm cộng lớn của dự án còn đến từ chất lượng xây dựng, được bảo chứng bởi những tên tuổi uy tín trong ngành: tổng thầu Coteccons – “ông lớn” trong lĩnh vực thi công xây dựng, giám sát bởi FQM và vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản bởi Anabuki – đơn vị quản lý nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào.

Với tiến độ thi công thần tốc và năng lực triển khai bài bản, The Emerald Golf View đã bắt đầu bàn giao hơn 1.000 căn hộ từ cuối năm 2022 – một trong số ít dự án tại Bình Dương hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đây cũng là dự án duy nhất trên đại lộ Bình Dương có hệ thống chiếu sáng tòa nhà hiện đại, mang lại vẻ đẹp ấn tượng về đêm, khẳng định vị thế của một công trình biểu tượng.

Có thể thấy rằng, sở hữu căn hộ tại The Emerald Golf View không chỉ là sở hữu một nơi ở, mà còn là đặt chân vào một cộng đồng đẳng cấp – nơi những cư dân thành đạt cùng nhau kiến tạo phong cách sống hiện đại, văn minh và đầy cảm hứng. Đây cũng là môi trường lý tưởng để thế hệ tương lai lớn lên trong một hệ sinh thái sống nhân văn, có chiều sâu văn hóa.

Nhất là trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của Bình Dương - hợp nhất vào TP.HCM trở thành siêu đô thị của vùng Đông Nam Bộ, The Emerald Golf View xứng đáng là điểm sáng đầu tư và an cư bền vững, dành cho những ai đang tìm kiếm giá trị sống khác biệt và lâu dài.

The Emerald Golf View nằm ở đâu? Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện sân golf Sông Bé, thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương cũ – cách TP.HCM chỉ khoảng 20 phút di chuyển.

The Emerald Golf View có gì nổi bật so với các dự án khác? The Emerald Golf View là tòa tháp căn hộ cao nhất đại lộ Bình Dương, sở hữu tầm nhìn triệu đô ra sân golf và hệ thống hơn 80 tiện ích nội khu chuẩn resort.

Ai là chủ đầu tư và đơn vị xây dựng The Emerald Golf View? Dự án do Tập đoàn Lê Phong phát triển, tổng thầu thi công là Coteccons, quản lý bởi Anabuki (Nhật Bản) và giám sát bởi FQM.

The Emerald Golf View bàn giao từ bao giờ? The Emerald Golf View đã bắt đầu bàn giao hơn 1.000 căn hộ từ cuối năm 2022.

Có chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính gì không? Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 120 triệu để ký hợp đồng mua bán, được hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng và cam kết cho thuê với lợi nhuận lên đến 216 triệu đồng/năm.

The Emerald Golf View

