The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Tuấn Sơn

27/03/2026, 10:55

Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các “multi-purpose destinations”, những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Điều này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy bất động sản thuần tiện ích sang các môi trường sống đề cao kết nối xã hội và giá trị cộng đồng.

Song song đó, nghiên cứu từ Urban Land Institute (ULI) chỉ ra rằng những dự án tích hợp không gian nghệ thuật công cộng ghi nhận mức độ tương tác cư dân cao hơn khoảng 40%, nhờ khả năng tạo điểm gặp gỡ tự nhiên và kích hoạt trải nghiệm xã hội trong không gian đô thị.

Đó là lý do, điểm chung của các khu đô thị chuẩn quốc tế không chỉ nằm ở quy mô hay mức độ đầu tư, mà còn ở triết lý phát triển bền vững: đặt con người vào trung tâm của mọi trải nghiệm. Quy hoạch thân thiện với người đi bộ, kiến trúc có chiều sâu, cảnh quan mang tính biểu tượng, đưa nghệ thuật vào đời sống trải nghiệm hàng ngày, giúp tăng tương tác cộng đồng.

Sống - làm việc - giải trí tại một nơi trở thành xu hướng mới của giới thượng lưu.

TRIẾT LÝ “ALL-IN-ONE” QUY CHUẨN QUỐC TẾ VÀ SỰ KẾ THỪA TỪ NHỮNG HÌNH MẪU BIỂU TƯỢNG

Tại Singapore, quy hoạch tích hợp đã nâng Marina Bay Sands vượt khỏi vai trò một trung tâm tài chính đơn thuần, để trở thành sân khấu nghệ thuật trình diễn và lễ hội tầm vóc toàn cầu.

Trong khi đó, Roppongi Hills ở Tokyo được xem là hình mẫu kinh điển của mô hình “thành phố trong lòng thành phố” – nơi bảo tàng, không gian sáng tạo, quảng trường công cộng và khối thương mại cao tầng được lồng ghép trong một cấu trúc quy hoạch liền mạch. Chính sự tích hợp này đã tạo nên lực hút văn hóa bền vững, định danh khu vực như một biểu tượng sáng tạo của thủ đô Nhật Bản.

Cả hai minh chứng rằng, khi quy hoạch vượt lên chức năng thuần túy và hướng đến trải nghiệm đa tầng, đô thị không chỉ là nơi để sống và làm việc, mà còn trở thành điểm đến mang giá trị biểu tượng và sức ảnh hưởng toàn cầu.

THE GLOBAL CITY: BIỂU TƯỢNG TRUNG TÂM, CHUẨN SỐNG TOÀN CẦU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nối tiếp các dự án biểu tượng toàn cầu, The Global City chính là khu đô thị chuẩn quốc tế được quy hoạch theo hướng tích hợp tại trung tâm TP.HCM. Phần thiết kế cảnh quan được đảm nhiệm bởi WATG, đơn vị có kinh nghiệm hơn 7 thập kỷ kiến tạo những công trình nghỉ dưỡng xa xỉ tại 160 quốc gia.

Sự cộng hưởng giữa tầm nhìn quy hoạch và tư duy thiết kế đẳng cấp đã tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan đa tầng, đa lớp: Từ kênh đào nhạc nước biểu tượng dài nhất Đông Nam Á đến những dải công viên xanh và thảm cỏ trải rộng khắp toàn khu. Tất cả kiến tạo nên một không gian sống mang tính điểm đến, nơi thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống đô thị giao thoa trong chuẩn mực toàn cầu.

Mảng xanh đan xen hài hoà với kiến trúc tại The Global City.

Trên diện tích 117,4 ha, Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã tạo nên trải nghiệm chất sống “Đối thoại với thiên nhiên” với 450.000m2 cây xanh và mặt nước. Tất cả được quy hoạch theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”, tạo điều kiện cho cư dân có thể tiếp cận mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến giải trí cao cấp chỉ trong phạm vi từ 5 -15 phút di chuyển, giảm thiểu sự lệ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng cao chất lượng sống thực thụ.

Từ nền tảng tiện ích chuẩn mực toàn cầu, The Global City nhanh chóng trở thành tâm điểm văn hoá - nghệ thuật - thể thao của thành phố. Chỉ riêng năm 2025, khu đô thị đã đón hàng triệu lượt khách qua những sự kiện quy mô lớn như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Concert, Soobin Concert, Quốc Thiên Concert, Ngày hội Nón Hồng, PPA Tour Asia…khẳng định vị thế một điểm đến biểu tượng tại TP.HCM.

Song hành với tầm nhìn quy hoạch là sự phân định rõ nét về bản sắc kiến trúc trong từng phân khu. Nếu Masteri Park Place là giao điểm năng lượng, nơi đón bình minh đẹp nhất toàn khu, thì Masteri Cosmo Central đại diện cho không gian cộng hưởng của cộng đồng toàn cầu năng động.

Lumière Midtown đề cao chuẩn sống tinh anh giữa tâm điểm phồn hoa, với kiến trúc New York hiện đại giao thoa cùng thiên nhiên nguyên bản. Trong khi đó, bán đảo Sola, biểu tượng Villa Compound duy nhất tại The Global City, sở hữu địa thế ba mặt giáp thuỷ, mở ra không gian riêng tư tuyệt đối và kết nối trực tiếp với thiên nhiên – một chuẩn mực sống khác biệt dành cho giới tinh hoa.

KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP CHUẨN QUỐC TẾ SỞ HỮU HẠ TẦNG HIỆN HỮU, ĐỒNG BỘ

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu cùng quy hoạch thông minh, đồng bộ, lợi thế lớn của The Global City còn đến từ vị trí trung tâm và hạ tầng hiện hữu. Việc thông xe tuyến đường Liên Phường kết nối trực tiếp vào dự án, cùng tiến độ thi công của nút giao “tỷ đô” An Phú đã tạo ra một lực đẩy cộng hưởng mạnh mẽ cho bất động sản nơi đây.

Đường Liên Phường nối trực tiếp đến The Global City. 

Không chỉ thế, sự hiện diện của Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một biến số quan trọng trong tương lai. Khi các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ quốc tế được tổ chức, The Global City sẽ đóng vai trò là khu đô thị quốc tế duy nhất nằm kề cạnh khu thể thao quốc gia. Điều này không chỉ gia tăng giá trị đầu tư cho các chủ sở hữu mà còn khẳng định vị thế của dự án như một điểm đến văn hóa mới của cả thành phố.

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng đến vị thế thành phố toàn cầu, The Global City không chỉ là một khu đô thị quy mô lớn, mà là biểu tượng của sự giao thoa giữa nghệ thuật kiến trúc và phong cách sống hiện đại, nơi những giá trị sống dài hạn được nuôi dưỡng và lưu truyền.

Hà Tĩnh sắp có thêm hơn 1.900 căn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được quy hoạch trên diện tích gần 6ha, gồm 5 tòa chung cư 15 tầng và 1 tòa thương mại, hướng tới phục vụ đa dạng đối tượng có nhu cầu về nhà ở.

Các đại công trường đang tạo nên bức tranh sôi động của ngành xây dựng

Huế, Nghệ An chủ động ứng phó, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

