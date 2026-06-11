Bộ Xây dựng phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư
số 27/2026/TT-BXD quy định phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải
tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân
sách nhà nước. Tuy nhiên, không điều chỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao
thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Trong đó, đối với việc phân cấp thẩm
quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật và quyết định đối tượng, mức khoán
kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Bộ quyết định giao tài sản bằng hiện vật cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực
thuộc, trừ tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, đất để xây dựng trụ sở làm
việc; đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công
chức và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.
Đối với việc phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản công: Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định khai thác tài sản công thuộc
phạm vi quản lý; phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;
Xác lập quyền sở hữu toàn dân về
tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản, do chủ sở hữu tự nguyện chuyển
giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Xây dựng, mà khi chuyển
giao đã xác định cụ thể cơ quan, đơn vị mình, hoặc các đơn vị sử dụng ngân sách
thuộc cơ quan, đơn vị mình là chủ thể tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản;
Thu hồi, điều chuyển tài sản công
và vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công giữa
các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Bán, thanh lý tài sản công thuộc
phạm vi quản lý có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản, hoặc có
giá trị đánh giá lại dưới 1 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản (trường hợp không
xác định được nguyên giá tài sản), trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Tiêu hủy tài sản thuộc phạm vi quản
lý có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản, trừ các loại tài sản,
gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Xử lý tài sản thuộc phạm vi quản
lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một
đơn vị tài sản, trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp.
Đối với thẩm quyền trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức
danh, phục vụ hoạt động chung; quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên
dùng: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trực thuộc Bộ quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị phục vụ công tác
các chức danh, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng làm
việc, hoặc bổ sung các loại máy móc, thiết bị khác để phục vụ Chính phủ điện tử,
số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao;
Điều chỉnh mức giá máy móc, thiết
bị phục vụ công tác các chức danh và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung
trong trường hợp điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với
mức giá theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị.
Việc trang bị máy móc, thiết bị
theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg đối với các đơn vị
thuộc phạm vi quản lý, không bao gồm các nội dung quy định tại (1) nêu trên.
Tiêu chuẩn, định mức diện tích
chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản
lý, không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi
đầu tư.
Đối với phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công tại đơn vị
sự nghiệp công lập để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để tham gia dự án đầu tư theo phương thức
đối tác công tư, không bao gồm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Phê duyệt phương án xử lý tài sản
phục vụ hoạt động của dự án do cơ quan, đơn vị mình trực tiếp quản lý (không
bao gồm hình thức giao, điều chuyển tài sản ra ngoài các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý), trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp…