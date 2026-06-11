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Bộ Xây dựng phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Anh Khoa

11/06/2026, 10:26

Đối với việc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật, Bộ Xây dựng quy định, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được quyết định giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc, trừ loại tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, đất để xây dựng trụ sở làm việc…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 27/2026/TT-BXD quy định phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không điều chỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Trong đó, đối với việc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật và quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định giao tài sản bằng hiện vật cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc, trừ tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, đất để xây dựng trụ sở làm việc; đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.

Đối với việc phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản công: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý; phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

Xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản, do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Xây dựng, mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, đơn vị mình, hoặc các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cơ quan, đơn vị mình là chủ thể tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản;

Thu hồi, điều chuyển tài sản công và vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Bán, thanh lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản, hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 1 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản (trường hợp không xác định được nguyên giá tài sản), trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Tiêu hủy tài sản thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản, trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản, trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đối với thẩm quyền trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục vụ hoạt động chung; quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng làm việc, hoặc bổ sung các loại máy móc, thiết bị khác để phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao;

Điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung trong trường hợp điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Việc trang bị máy móc, thiết bị theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không bao gồm các nội dung quy định tại (1) nêu trên.

Tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đối với phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, không bao gồm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án do cơ quan, đơn vị mình trực tiếp quản lý (không bao gồm hình thức giao, điều chuyển tài sản ra ngoài các đơn vị thuộc phạm vi quản lý), trừ các loại tài sản, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp…

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Từ khóa:

Bộ Xây dựng phân cấp thẩm quyền Tài sản công

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