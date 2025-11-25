Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…

Sáng 25/11, mở màn cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025) diễn ra từ ngày 25 - 27/11, Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” nhằm tạo diễn đàn kết nối lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia quốc tế và thanh niên, thảo luận về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI và tri thức toàn cầu đã được tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu cùng lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu.

Phát biểu tại Talkshow, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên biến động sâu sắc nhất lịch sử, khi Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức đang tái định hình quyền lực, kinh tế và xã hội toàn cầu”.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, “theo kịp, tiến cùng và đồng kiến tạo”, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chính phủ xác định trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là con đường duy nhất để hiện thực hóa khát vọng này và đang hành động quyết liệt để xây dựng nền tảng quốc gia số, xã hội số và kinh tế xanh – không chỉ như một xu thế mà như mệnh lệnh của tương lai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. “Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ đang tham dự Talkshow này, sẽ thấm nhuần tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, góp phần làm nên những kỳ tích về “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam”.

Nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng nhận định các bạn trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, của TP. Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt, thậm chí là quan trọng nhất, để thực hiện các chủ trương, chính sách vượt trội, đột phá của Thành phố và của cả nước; là nhân tố quyết định thành công trong việc thực hiện các mục tiêu đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong kỷ nguyên mới.

“Có thể khẳng định: lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – thông minh, sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến cho đất nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta may mắn có “cơ cấu dân số vàng”, nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành “tư duy vàng” hay “năng lực vàng” nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu đến tham dự Talkshow trong khuôn khổ Diễn đàn.

“Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn chính các bạn trẻ. Chính phủ chỉ có thể mở đường - bằng thể chế, bằng hạ tầng số, bằng chính sách khuyến khích đổi mới. Nhưng thành công hay không, không chỉ dựa vào chính sách của Nhà nước, mà quan trọng hơn cả là tinh thần tự học, tự đổi mới, tự chịu trách nhiệm và dám hành động ngay hôm nay của mỗi người trẻ Việt Nam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời” đã thể hiện trọn vẹn thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm. Sự thông minh hôm nay không chỉ nằm ở công nghệ, AI hay lập trình, mà còn ở tư duy phản biện, khả năng giải quyết các vấn đề xã hội và trí tuệ cảm xúc để hợp tác, tạo dựng giá trị nhân văn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh “đương thời” nghĩa là ngay lúc này, không phải trong tương lai. Đất nước không thể chờ đợi, thế hệ trẻ cần hành động từ hôm nay. Chính phủ cam kết khai thông mọi nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nhưng người khai thác một cách thông minh và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực đó vì sự nghiệp chung phải là chính các bạn.

“Vì vậy, các bạn hãy không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành người vừa có tài, vừa có đức. Hãy khởi nghiệp, không chỉ để làm giàu cho bản thân, gia đình, mà còn vì tương lai tươi sáng của toàn dân tộc, vì một thế giới xanh, sạch, hòa bình, ổn định, phồn vinh”, Phó Thủ tướng nhận định.