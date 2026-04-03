Trang chủ Bất động sản

The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

Khánh Huyền

03/04/2026, 18:40

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành “danh thiếp” mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.

ĐỦ RIÊNG TƯ ĐỂ THUỘC VỀ SỐ ÍT, ĐỦ KẾT NỐI CHO NHỊP SỐNG ĐA NHIỆM

Trong bất động sản, riêng tư và kết nối thường là hai giá trị khó song hành. Càng ở vị trí trung tâm, nhịp sống càng dày đặc, mật độ cư dân càng cao. Ngược lại, càng tách biệt để tìm kiếm sự tĩnh tại, khả năng kết nối với công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội càng bị kéo giãn.

The Tropic được kiến tạo để giải quyết chính bài toán đó. Với quy mô chỉ 440 căn biệt thự và liền kề shophouse, phân khu mang đến một cộng đồng giới hạn, đủ chọn lọc để giữ được độ riêng tư cần thiết cho nhóm cư dân tinh hoa. Mỗi ngày đều bắt đầu trong sự yên tĩnh, thoáng đãng của đô thị đảo, nơi cây xanh, mặt nước và những tuyến nội khu rộng thoáng tạo nên cảm giác tách biệt khỏi nhịp ồn ào của phố thị.

Khu The Tropic có quy mô hữu hạn, là tài sản quý hiếm không dành cho số đông.

Nhưng sự riêng tư ấy không đồng nghĩa với tách biệt. Vị trí tại ngã tư hai trục đường chính Hạnh Phúc và Tương Lai, đưa The Tropic trở thành tâm điểm kết nối của “tam giác vàng”: nội đô lịch sử - trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và toàn bộ hệ tiện ích trọng điểm của đại đô thị đảo.

Sự thuận tiện ấy đặc biệt phù hợp với nhịp sống đa nhiệm của giới thành đạt. Một ngày làm việc không kết thúc khi rời văn phòng. Các cuộc gặp gỡ đối tác có thể tiếp nối ngay tại nhà trong không gian đủ chỉn chu và riêng tư. Tầng dưới linh hoạt cho hoạt động kinh doanh hoặc tiếp khách, trong khi tầng trên vẫn đảm bảo trọn vẹn không gian sinh hoạt của gia đình.

Mọi nhu cầu sống, làm việc và kết nối được gói gọn trong cùng một địa chỉ mà không chồng lấn. Đó là giá trị hiếm có mà The Tropic mang lại, sống đủ tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng luôn ở tâm điểm của mọi kết nối.

TÀI SẢN BIỂU TƯỢNG KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA THẾ HỆ THÀNH ĐẠT

Trên thế giới, khái niệm “symbolic capital” được nhà xã hội học Pierre Bourdieu sử dụng để chỉ những giá trị mang tính biểu tượng mà cá nhân tích lũy trong không gian sống, góp phần định hình cách họ được nhìn nhận trong xã hội.

Phát triển theo xu hướng này, The Tropic là thông điệp về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và cách các chủ nhân lựa chọn tận hưởng thành quả sau hành trình nỗ lực.

Đặc quyền sống trong cộng đồng chọn lọc, kiến trúc ấn tượng và vị trí đắc địa đủ để nói lên vị thế của người sở hữu.

Điều đó được thể hiện trước hết thông qua phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại, với ánh sáng, gió trời, cây xanh và mặt nước được đưa vào như một phần tự nhiên của không gian sống. Những khoảng mở rộng, hệ cửa kính cao cùng các lớp cây xanh đan cài mang lại cảm giác thư thái, thoáng đãng và cân bằng - điều ngày càng được giới thành đạt coi trọng giữa nhịp đô thị tăng tốc.

Không gian sống tại The Tropic còn mở ra một hệ trải nghiệm đẳng cấp đã hiện hữu và ngày càng sôi động trên đảo Vũ Yên. Thông qua hai trục đại lộ Hạnh Phúc và Tương Lai, cư dân dễ dàng chạm tới những điểm đến biểu trưng cho phong cách sống tinh hoa chỉ trong vài phút di chuyển.

Đó có thể là những buổi “so gậy” cùng đối tác trên sân golf 36 hố, nơi nhiều cuộc gặp gỡ kinh doanh được nối dài trong không gian đẳng cấp. Cách một quãng ngắn, Vinpearl Horse Academy mang đến những trải nghiệm khác biệt, từ những buổi cưỡi ngựa thư thái đến các show trình diễn mã thuật được tổ chức thường xuyên, luôn thu hút đông đảo cư dân và du khách.

Cuối tuần, các gia đình có thể dành trọn cho những hành trình vui chơi và khám phá tại VinWonders & Safari cùng chuỗi hoạt động giải trí sôi động cho nhiều thế hệ. Trong khi đó, những chuyến du ngoạn bằng du thuyền trên sông lại mở ra một nhịp tận hưởng mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, góp phần định hình phong cách sống thượng lưu đang ngày một rõ nét tại Vũ Yên.

Hệ sinh thái tiện ích 5 sao đã hiện hữu tại Vinhomes Royal Island.

Quan trọng hơn, tất cả những trải nghiệm ấy không phải viễn cảnh tương lai, mà đã hiện diện trong một đại đô thị ngày càng sôi động, khi cộng đồng cư dân liên tục về ở, khai thác kinh doanh.

Hiện các dãy nhà The Tropic đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bắt đầu bàn giao từ trung tuần tháng 6/2026, đưa chuẩn sống tinh hoa sớm hiện hữu trong thực tế.

Trong bối cảnh thành phố Cảng bước vào giai đoạn phát triển mới, The Tropic - được phát triển bởi Vinhomes và Nomura - không chỉ là một địa chỉ an cư, mà còn là dấu ấn vị thế của thế hệ thành đạt. Nơi đây, phong cách sống, đặc quyền tận hưởng và giá trị tích sản cùng hội tụ để khẳng định đẳng cấp của chủ nhân giữa đô thị đảo đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...

Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Với định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Hà Tĩnh.

