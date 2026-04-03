The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành “danh thiếp” mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.
ĐỦ RIÊNG TƯ ĐỂ THUỘC VỀ SỐ ÍT, ĐỦ KẾT NỐI CHO NHỊP SỐNG ĐA NHIỆM
Trong bất động sản, riêng tư và kết nối thường là hai giá trị khó song hành. Càng ở vị trí trung tâm, nhịp sống càng dày đặc, mật độ cư dân càng cao. Ngược lại, càng tách biệt để tìm kiếm sự tĩnh tại, khả năng kết nối với công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội càng bị kéo giãn.
The Tropic được kiến tạo để giải quyết chính bài toán đó. Với quy mô chỉ 440 căn biệt thự và liền kề shophouse, phân khu mang đến một cộng đồng giới hạn, đủ chọn lọc để giữ được độ riêng tư cần thiết cho nhóm cư dân tinh hoa. Mỗi ngày đều bắt đầu trong sự yên tĩnh, thoáng đãng của đô thị đảo, nơi cây xanh, mặt nước và những tuyến nội khu rộng thoáng tạo nên cảm giác tách biệt khỏi nhịp ồn ào của phố thị.
Nhưng sự riêng tư ấy không đồng nghĩa với tách biệt. Vị trí tại ngã tư hai trục đường chính Hạnh Phúc và Tương Lai, đưa The Tropic trở thành tâm điểm kết nối của “tam giác vàng”: nội đô lịch sử - trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và toàn bộ hệ tiện ích trọng điểm của đại đô thị đảo.
Sự thuận tiện ấy đặc biệt phù hợp với nhịp sống đa nhiệm của giới thành đạt. Một ngày làm việc không kết thúc khi rời văn phòng. Các cuộc gặp gỡ đối tác có thể tiếp nối ngay tại nhà trong không gian đủ chỉn chu và riêng tư. Tầng dưới linh hoạt cho hoạt động kinh doanh hoặc tiếp khách, trong khi tầng trên vẫn đảm bảo trọn vẹn không gian sinh hoạt của gia đình.
Mọi nhu cầu sống, làm việc và kết nối được gói gọn trong cùng một địa chỉ mà không chồng lấn. Đó là giá trị hiếm có mà The Tropic mang lại, sống đủ tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng luôn ở tâm điểm của mọi kết nối.
TÀI SẢN BIỂU TƯỢNG KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA THẾ HỆ THÀNH ĐẠT
Trên thế giới, khái niệm “symbolic capital” được nhà xã hội học Pierre Bourdieu sử dụng để chỉ những giá trị mang tính biểu tượng mà cá nhân tích lũy trong không gian sống, góp phần định hình cách họ được nhìn nhận trong xã hội.
Phát triển theo xu hướng này, The Tropic là thông điệp về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và cách các chủ nhân lựa chọn tận hưởng thành quả sau hành trình nỗ lực.
Điều đó được thể hiện trước hết thông qua phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại, với ánh sáng, gió trời, cây xanh và mặt nước được đưa vào như một phần tự nhiên của không gian sống. Những khoảng mở rộng, hệ cửa kính cao cùng các lớp cây xanh đan cài mang lại cảm giác thư thái, thoáng đãng và cân bằng - điều ngày càng được giới thành đạt coi trọng giữa nhịp đô thị tăng tốc.
Không gian sống tại The Tropic còn mở ra một hệ trải nghiệm đẳng cấp đã hiện hữu và ngày càng sôi động trên đảo Vũ Yên. Thông qua hai trục đại lộ Hạnh Phúc và Tương Lai, cư dân dễ dàng chạm tới những điểm đến biểu trưng cho phong cách sống tinh hoa chỉ trong vài phút di chuyển.
Đó có thể là những buổi “so gậy” cùng đối tác trên sân golf 36 hố, nơi nhiều cuộc gặp gỡ kinh doanh được nối dài trong không gian đẳng cấp. Cách một quãng ngắn, Vinpearl Horse Academy mang đến những trải nghiệm khác biệt, từ những buổi cưỡi ngựa thư thái đến các show trình diễn mã thuật được tổ chức thường xuyên, luôn thu hút đông đảo cư dân và du khách.
Cuối tuần, các gia đình có thể dành trọn cho những hành trình vui chơi và khám phá tại VinWonders & Safari cùng chuỗi hoạt động giải trí sôi động cho nhiều thế hệ. Trong khi đó, những chuyến du ngoạn bằng du thuyền trên sông lại mở ra một nhịp tận hưởng mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, góp phần định hình phong cách sống thượng lưu đang ngày một rõ nét tại Vũ Yên.
Quan trọng hơn, tất cả những trải nghiệm ấy không phải viễn cảnh tương lai, mà đã hiện diện trong một đại đô thị ngày càng sôi động, khi cộng đồng cư dân liên tục về ở, khai thác kinh doanh.
Hiện các dãy nhà The Tropic đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bắt đầu bàn giao từ trung tuần tháng 6/2026, đưa chuẩn sống tinh hoa sớm hiện hữu trong thực tế.
Trong bối cảnh thành phố Cảng bước vào giai đoạn phát triển mới, The Tropic - được phát triển bởi Vinhomes và Nomura - không chỉ là một địa chỉ an cư, mà còn là dấu ấn vị thế của thế hệ thành đạt. Nơi đây, phong cách sống, đặc quyền tận hưởng và giá trị tích sản cùng hội tụ để khẳng định đẳng cấp của chủ nhân giữa đô thị đảo đáng sống bậc nhất Việt Nam.
Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số
Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...
Ứng xử phù hợp với không gian sinh thái đặc thù của Hồ Tây
Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...
Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, tăng hiệu quả điều tiết thị trường bất động sản
Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...
Ecopark ra mắt Forest Onsen - Biểu tượng cao tầng chăm sóc sức khỏe tại miền Nam
Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.
Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân quy mô 21.000 ha
Với định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Hà Tĩnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: