THE WHOO Hwanyu: Quà tặng cao cấp cho phu nhân lãnh đạo APEC 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Khánh Huyền
12/11/2025, 08:00
LG H&H giới thiệu THE WHOO Hwanyu làm quà tặng cho phu nhân lãnh đạo tại APEC 2025, khẳng định vị thế thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc.
Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2025), diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, đã chào đón sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Trong khuôn khổ sự kiện, LG H&H – nhà tài trợ chính thức của APEC 2025 – đã giới thiệu bộ quà tặng cao cấp THE WHOO Hwanyu, được lựa chọn làm quà tặng dành cho phu nhân các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự hội nghị.
Kiệt tác hoàn lưu THE WHOO Hwanyu được đặt trong hộp sơn mài khảm trai thủ công “Quốc Hoa Đường Thảo Văn” do nghệ nhân Son Dae-hyun – “Nghệ nhân sơn mài số 1” và là Di sản Phi vật thể của Thành phố Seoul – chế tác. THE WHOO Hwanyu, lan tỏa tinh hoa “Luxury K-beauty” ra toàn cầu, khẳng định giá trị khác biệt của thương hiệu.
Việc THE WHOO Hwanyu được vinh danh trong vai trò quà tặng chính thức tại APEC 2025 không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu trong phân khúc mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc, mà còn tôn vinh tinh hoa làm đẹp dựa trên triết lý Đông y Hoàng cung Hàn Quốc, biểu trưng cho sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản và công nghệ hiện đại.
THE WHOO Hwanyu là dòng sản phẩm chăm sóc da và ngừa lão hoá cao cấp thuộc thương hiệu THE WHOO, chứa đựng triết lý nghiên cứu về “làn da trường thọ” (Skin Longevity) dựa trên sức sống bền bỉ của nhân sâm núi 30 năm tuổi. LG H&H đã chuẩn bị 20 bộ quà tặng quốc khách đặc biệt, bao gồm hai sản phẩm biểu tượng của dòng Hwanyu – Hwanyu Imperial Youth Cream và Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream.
Đặc biệt, hộp quà tặng dành cho phu nhân các nguyên thủ được chế tác thủ công bởi nghệ nhân Son Dae-hyun, người được công nhận là Nghệ nhân sơn mài khảm trai số 1 – Di sản Phi vật thể Thành phố Seoul, với mẫu “Quốc Hoa Đường Thảo Văn” mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình Hàn Quốc. Thiết kế này không chỉ thể hiện triết lý tôn vinh văn hóa hoàng cung – cốt lõi của thương hiệu THE WHOO – mà còn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu, trường tồn cùng thời gian, thông qua nghệ thuật khảm trai (najeon) – biểu trưng của nghệ thuật cung đình Hàn Quốc.
Ngoài ra, tại APEC CEO Summit – sự kiện bên lề dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới – LG H&H cũng đã trao tặng 54 bộ Hwanyu Imperial Youth Cream cho các CEO tham dự. Trong đó, 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm lãnh đạo tập đoàn LG, cùng ông Jensen Huang – CEO của NVIDIA, đã được tặng riêng phiên bản đặc biệt, đặt trong hộp sơn mài thủ công khảm trai “Ánh sáng ngàn năm” – lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của thành phố Gyeongju. Mỗi bộ quà còn kèm theo khay bút sơn mài phiên bản giới hạn, thể hiện giá trị độc bản và sự tinh tế dành riêng cho các CEO.
Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra hội nghị tại Hoàng Long Viện (Hwangnyongwon), Gyeongju, khu trưng bày “THE WHOO Art Heritage Lounge” đã thu hút sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế như phu nhân nguyên thủ Canada, bà Kristalina Georgieva – Tổng Giám đốc IMF, bà Widia Ranti – phu nhân Đại sứ Indonesia tại Hàn Quốc, và nhà thiết kế thời trang Nicky Hilton, các vị khách đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước vẻ đẹp và giá trị tinh tế của Kiệt tác Hoàn lưu Hwanyu.
Đại diện LG H&H chia sẻ: “Hội nghị cấp cao APEC 2025 là cơ hội quý báu để THE WHOO giới thiệu đến các vị khách VIP hàng đầu thế giới công nghệ chăm sóc da đẳng cấp và tinh hoa của Luxury K-beauty mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu, phát triển trong suốt nhiều năm. Là doanh nghiệp đại diện cho ngành làm đẹp Hàn Quốc, LG H&H sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện mang tầm quốc gia, đồng thời không ngừng hiện thực hóa giá trị khác biệt dành cho khách hàng toàn cầu.”
Chính phủ quán triệt không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...
Ghi nhận những tín hiệu tích cực sau gần nửa năm ban hành Nghị quyết 68 với số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết ba ưu tiên chiến lược sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa niềm tin kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển...
Ngành thuế trong tháng 11 sẽ mở Cổng khai thuế thử nghiệm để các hộ kinh doanh làm quen, trải nghiệm quy trình kê khai trên nền tảng số...
Ngày 31/10 vừa qua tại Hà Nội, Nutifood tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng cao cấp toàn cầu GippsNature với chủ đề “A gift of nature from Gippsland”.
Sáng ngày 9/11/2025 tại Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm mới và Trao giải thưởng chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025”, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (9/11/1990 - 9/11/2025).
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: