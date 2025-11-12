THE WHOO Hwanyu: Quà tặng cao cấp cho phu nhân lãnh đạo APEC 2025

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2025), diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, đã chào đón sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Trong khuôn khổ sự kiện, LG H&H – nhà tài trợ chính thức của APEC 2025 – đã giới thiệu bộ quà tặng cao cấp THE WHOO Hwanyu, được lựa chọn làm quà tặng dành cho phu nhân các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự hội nghị.

Kiệt tác hoàn lưu THE WHOO Hwanyu được đặt trong hộp sơn mài khảm trai thủ công “Quốc Hoa Đường Thảo Văn” do nghệ nhân Son Dae-hyun – “Nghệ nhân sơn mài số 1” và là Di sản Phi vật thể của Thành phố Seoul – chế tác. THE WHOO Hwanyu, lan tỏa tinh hoa “Luxury K-beauty” ra toàn cầu, khẳng định giá trị khác biệt của thương hiệu.

Việc THE WHOO Hwanyu được vinh danh trong vai trò quà tặng chính thức tại APEC 2025 không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu trong phân khúc mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc, mà còn tôn vinh tinh hoa làm đẹp dựa trên triết lý Đông y Hoàng cung Hàn Quốc, biểu trưng cho sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản và công nghệ hiện đại.

THE WHOO Hwanyu là dòng sản phẩm chăm sóc da và ngừa lão hoá cao cấp thuộc thương hiệu THE WHOO, chứa đựng triết lý nghiên cứu về “làn da trường thọ” (Skin Longevity) dựa trên sức sống bền bỉ của nhân sâm núi 30 năm tuổi. LG H&H đã chuẩn bị 20 bộ quà tặng quốc khách đặc biệt, bao gồm hai sản phẩm biểu tượng của dòng Hwanyu – Hwanyu Imperial Youth Cream và Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream.

Đặc biệt, hộp quà tặng dành cho phu nhân các nguyên thủ được chế tác thủ công bởi nghệ nhân Son Dae-hyun, người được công nhận là Nghệ nhân sơn mài khảm trai số 1 – Di sản Phi vật thể Thành phố Seoul, với mẫu “Quốc Hoa Đường Thảo Văn” mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình Hàn Quốc. Thiết kế này không chỉ thể hiện triết lý tôn vinh văn hóa hoàng cung – cốt lõi của thương hiệu THE WHOO – mà còn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu, trường tồn cùng thời gian, thông qua nghệ thuật khảm trai (najeon) – biểu trưng của nghệ thuật cung đình Hàn Quốc.

Ngoài ra, tại APEC CEO Summit – sự kiện bên lề dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới – LG H&H cũng đã trao tặng 54 bộ Hwanyu Imperial Youth Cream cho các CEO tham dự. Trong đó, 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm lãnh đạo tập đoàn LG, cùng ông Jensen Huang – CEO của NVIDIA, đã được tặng riêng phiên bản đặc biệt, đặt trong hộp sơn mài thủ công khảm trai “Ánh sáng ngàn năm” – lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của thành phố Gyeongju. Mỗi bộ quà còn kèm theo khay bút sơn mài phiên bản giới hạn, thể hiện giá trị độc bản và sự tinh tế dành riêng cho các CEO.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra hội nghị tại Hoàng Long Viện (Hwangnyongwon), Gyeongju, khu trưng bày “THE WHOO Art Heritage Lounge” đã thu hút sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế như phu nhân nguyên thủ Canada, bà Kristalina Georgieva – Tổng Giám đốc IMF, bà Widia Ranti – phu nhân Đại sứ Indonesia tại Hàn Quốc, và nhà thiết kế thời trang Nicky Hilton, các vị khách đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước vẻ đẹp và giá trị tinh tế của Kiệt tác Hoàn lưu Hwanyu.

Đại diện LG H&H chia sẻ: “Hội nghị cấp cao APEC 2025 là cơ hội quý báu để THE WHOO giới thiệu đến các vị khách VIP hàng đầu thế giới công nghệ chăm sóc da đẳng cấp và tinh hoa của Luxury K-beauty mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu, phát triển trong suốt nhiều năm. Là doanh nghiệp đại diện cho ngành làm đẹp Hàn Quốc, LG H&H sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện mang tầm quốc gia, đồng thời không ngừng hiện thực hóa giá trị khác biệt dành cho khách hàng toàn cầu.”