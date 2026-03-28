The Zenith Hải Phòng: Tâm điểm giao thoa giữa trục giáo dục, hạ tầng và dòng tiền cho thuê
Khánh Huyền
28/03/2026, 08:00
Tọa lạc trên đại lộ Bùi Viện, liền kề Vành đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT, The Zenith Hải Phòng định vị chuẩn sống đa nhiệm tại tâm điểm tăng trưởng phía Tây thành phố cảng.
Sau hơn hai thập kỷ mang dáng dấp một thành phố cảng công nghiệp, Hải Phòng đang bước vào một chu kỳ mới. Khi Vành đai 2 dần khép kín, các khu công nghiệp Tràng Duệ, VSIP Hải Phòng, Tiên Lãng liên tục mở rộng công suất, và điểm nhấn là khi Tập đoàn FPT khởi công tổ hợp giáo dục gần 650 tỷ đồng ngay tại phường Phù Liễn, thành phố cảng không còn chỉ là câu chuyện về cảng biển và logistics.
Hải Phòng đang tự viết lại vị thế của mình như một cực tăng trưởng toàn diện - nơi công nghiệp, giáo dục và đô thị hóa đan cài vào nhau, tạo ra một hệ sinh thái đầu tư hiếm có. Giữa bức tranh chuyển mình ấy, The Zenith Hải Phòng được săn đón khi là tâm điểm nằm giữa các mắt xích này.
GIAO ĐIỂM CỦA BA TRỤC TĂNG TRƯỞNG PHÍA TÂY HẢI PHÒNG
Trong bất động sản, vị trí không đơn thuần là tọa độ trên bản đồ, mà còn là tổng hòa của khả năng kết nối, tiềm năng tăng giá và chất lượng sống mà dự án kiến tạo. The Zenith Hải Phòng tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bùi Viện, Kiến An - trục đường huyết mạch nối liền cảng biển lớn nhất miền Bắc với trung tâm thành phố và Sân bay Quốc tế Cát Bi. Đây là trọng tâm của tam giác kinh tế đang được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để hoàn thiện.
Chỉ vài phút di chuyển, cư dân The Zenith Hải Phòng tiếp cận được toạ độ tiện ích siêu kết nối như Vành đai 2 và Tổ hợp giáo dục FPT quy mô gần 5.800 học sinh, sinh viên, dự án vừa được khởi công tháng 3/2026 với tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng, hứa hẹn biến khu vực phía Tây thành một trung tâm giáo dục đồng bộ từ phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học.
Chỉ 10 phút đến AEON Mall, Bệnh viện Vinmec và Chợ Cát Bi – tam tiện ích cốt lõi giúp nâng cao sức hút cho thuê. Mười lăm phút kết nối trực tiếp trung tâm thành phố và Sân bay Quốc tế Cát Bi, hoàn chỉnh tầm nhìn về một khu vực cư trú đa kết nối đúng nghĩa.
Đặc biệt, sự hiện diện của Tổ hợp giáo dục FPT không chỉ là một tiện ích giáo dục đơn thuần. Khi một tập đoàn công nghệ hàng đầu đổ gần 650 tỷ đồng vào một khu vực, đó là tín hiệu rõ ràng về dòng dân cư chất lượng cao sẽ đổ về: giảng viên, chuyên gia, gia đình có con trong độ tuổi đi học. Đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng lớn nhất cho phân khúc cho thuê căn hộ, và The Zenith Hải Phòng nằm đúng ở vị trí để hưởng lợi từ làn sóng này.
508 CĂN HỘ, MỘT HỆ SINH THÁI – SỐNG TRỌN VẸN, ĐẦU TƯ TỐI ƯU
Với quy mô 508 căn hộ, quy mô 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, The Zenith Hải Phòng là dự án căn hộ tại Kiến An được săn đón. Điểm khác biệt của The Zenith Hải Phòng nằm ở sự đa dạng trong thiết kế sản phẩm.
Từ căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 42,8 m2 phù hợp với chuyên gia trẻ hoặc nhà đầu tư khai thác cho thuê, đến căn 2 phòng ngủ từ 64 đến 80,5 m2 cho gia đình trẻ, căn 3 phòng ngủ lên tới 87,9 m2 cho những ai cần không gian rộng rãi hơn.
Đặc biệt, loại hình Dual Key và Duplex diện tích lên đến 118,5 m2, mở ra cơ hội tối ưu hóa doanh thu cho thuê với mô hình "một căn hộ - hai nguồn thu".
Song song với sản phẩm, hệ tiện ích nội khu của The Zenith Hải Phòng được thiết kế theo mô hình all-in-one, biến dự án thành một không gian sống tự đầy đủ ngay tại thềm nhà. Hồ bơi Zenith, vườn treo Rooftop, Zenith Garden và Green Lounge tạo nên một hệ thống công viên xanh đa tầng độc đáo.
Khu shophouse thương mại, trường mầm non, co-working space, gym, spa, khu vui chơi trẻ em và livestream zone – tất cả được tích hợp trong một quần thể, phục vụ mọi nhu cầu từ sống, làm việc đến giải trí. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án duy trì giá trị khai thác bền vững, bất kể thị trường biến động ra sao.
Ở góc độ đầu tư, với chính sách thanh toán chỉ cần 30% giá trị căn hộ ban đầu, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% kèm ưu đãi ân hạn gốc và lãi suất trong 18 tháng, tặng kèm combo nội thất tổng trị giá đến 250 triệu đồng, bài toán dòng tiền của nhà đầu tư được giải quyết một cách nhẹ nhàng.
Khi hạ tầng dẫn đường, giáo dục tạo lực hút dân cư, và sản phẩm được thiết kế để giữ giá trị theo thời gian. Trong chu kỳ mới của Hải Phòng, đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi mà cả người ở thực lẫn nhà đầu tư đều có thể tìm thấy giá trị rõ ràng cho mình.
