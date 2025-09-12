Thứ Sáu, 12/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Thanh Xuân

12/09/2025, 17:30

Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Lạng Sơn, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Huế, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và thành phố Hà Nội.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình có di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nội - Chùa Phúc Khánh, xã Nam Xang; quần thể di tích – danh lam thắng cảnh Lạt Sơn, gồm: Đền thờ nữ tướng Lê Chân, Núi Giát Dâu, Đồi Bụt, Dấu tích chùa Thánh Chân, Động Tiên Chúa, Hang Diêm, Hang Bể Trên, phường Lý Thường Kiệt, phường Châu Sơn; di tích lịch sử Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, phường Hồng Quang.

Thành phố Huế có di tích lịch sử Địa điểm Trạm phẫu thuật tiền phương, phường Phong Thái; di tích lịch sử Lăng mộ Đặng Văn Hòa, phường Phong Thái.

Tỉnh Quảng Trị có di tích lịch sử Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ, xã Tân Gianh; di tích lịch sử Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9 năm 1972), xã Trường Ninh.

Ngoài ra, các trường hợp còn lại gồm di tích khảo cổ Hang Ngườm Sâu, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn; di tích lịch sử Khu vực Cầu Kinh – nơi ghi dấu chiến công của quân và dân vùng Hạ Cần Giuộc năm 1967, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh; di tích lịch sử Sóc Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai;

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; danh lam thắng cảnh Hang C7, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng; danh lam thắng cảnh Hang C8, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng; danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; di tích lịch sử Đình Thái Khê, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.

Theo các Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trước đó, có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) là di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An; danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc và di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

16:46, 10/09/2025

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Quy định thẩm quyền lập nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, phục hồi di tích

16:13, 22/07/2025

Quy định thẩm quyền lập nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, phục hồi di tích

15 di tích danh thắng bất động sản xếp hạng cấp quốc gia

