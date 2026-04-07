Thêm 3 chủ nhân "Ngựa vàng 9999" trong chương trình chuyển đổi số hộ kinh doanh cùng VNPT

Thu Ngân

07/04/2026, 08:00

Chủ nhân của 3 ngựa vàng, mỗi ngựa trị giá 5 chỉ vàng 9999 đã được tìm ra trong chương trình livestream của VNPT VinaPhone vào chiều ngày 3/4/2026. Đây là các hộ kinh doanh đã đăng ký các dịch vụ trong hệ sinh thái các giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VNPT trong thời gian từ từ ngày 17/3 đến ngày 30/3/2026 trong chương trình “Săn ngựa vàng - Đón ngàn tài lộc”.

Đây là chương trình tri ân lớn nhất năm của VNPT mang tên “Săn ngựa vàng – Đón ngàn tài lộc” diễn ra từ ngày 3/3/2026 đến 27/4/2026. Theo đó mỗi Hộ kinh doanh đăng ký thành công bất kỳ dịch vụ nào trong hệ sinh thái số của VNPT (ứng dụng VNPT HKD, Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (VNPT Invoice-POS), Chữ ký số (VNPT CA, VNPT SmartCA), dịch vụ Sổ bán hàng và phần mềm quản lý bán hàng (VNPT Posio)) sẽ nhận 1 mã dự thưởng để tham gia quay số. Càng đăng ký nhiều dịch vụ sẽ nhận được càng nhiều mã dự thưởng.

Chương trình chia làm 4 đợt quay thưởng trải dài từ tháng 3 đến tháng 5/2026 để tìm ra 12 chủ nhân may mắn. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố công khai trên website của VNPT và thông báo trực tiếp đến khách hàng, VNPT cam kết quy trình trao thưởng minh bạch, tận nơi, đảm bảo niềm vui trọn vẹn cho người trúng giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia trên phạm vi toàn quốc, cho thấy sự quan tâm lớn của các hộ kinh doanh.

Trong buổi livestream ngày 3/4/2026 vừa qua, chuyên gia của VNPT cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi và tư vấn hộ kinh doanh sử dụng giải pháp VNPT Sổ bán hàng để hỗ trợ kê khai thuế chính xác và minh bạch.

Đây cũng là ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện kiêm trợ lý số cho hộ kinh doanh, giúp tháo gỡ hoàn toàn nỗi lo của các hộ kinh doanh để tuân thủ quy định kê khai thuế mới mà không cần đầu tư máy tính tiền đắt đỏ hay thuê thêm kế toán.

VNPT Sổ bán hàng có đầy đủ Nghiệp vụ chứng từ, sổ sách đáp ứng Thông tư 152/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tuân thủ Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Chuyên gia cũng tư vấn thêm, với những mô hình nhỏ như tiệm tạp hóa hay quán ăn, ứng dụng mang đến sự tiện lợi tối đa khi tích hợp "tất cả trong một" ngay trên điện thoại di động: từ quản lý bán hàng, tồn kho, thanh toán QR, cho đến tích hợp chữ ký số và gửi thẳng hóa đơn điện tử cho khách qua Zalo, Messenger với chi phí vận hành rất tiết kiệm. Khi hộ kinh doanh muốn mở rộng quy mô thì VNPT Sổ bán hàng đã có sẵn tính năng quản lý tập trung, giúp đồng bộ tự động toàn bộ đơn hàng từ các kênh mạng xã hội và sàn thương mại điện tử về một màn hình duy nhất.

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến hết 27/4/2026, khi hộ kinh doanh đăng ký lần đầu VNPT Sổ bán hàng hoặc 5 giải pháp trong hệ sinh thái dành cho Hộ kinh doanh của VNPT vẫn có cơ hội trúng thưởng ngựa vàng với 2 đợt quay số còn lại.

* Để tham khảo thể lệ chương trình “Săn ngựa vàng – Đón ngàn tài lộc” và các gói giải pháp số chuyên biệt, hộ kinh doanh vui lòng truy cập website hokinhdoanh.vnpt.vn hoặc liên hệ tổng đài 18001260.

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng "greenwashing" khi các tuyên bố "xanh" không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

Chương trình Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động nổi bật hướng về khu vực kinh tế tập thể, như vinh danh hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu qua Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm, tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia, các hội nghị nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, tín dụng, cùng chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại…

Trại GGP Lạc Thủy dẫn đầu về hiệu quả chăn nuôi heo nái cấp giống cao nhất

Trại GGP Lạc Thủy dẫn đầu về hiệu quả chăn nuôi heo nái cấp giống cao nhất

Vượt toàn bộ chỉ tiêu sản xuất và giữ trại sạch dịch bệnh trong năm dịch tả heo châu Phi bùng phát trên 34 tỉnh thành, trang trại chăn nuôi heo Lạc Thủy lần thứ hai liên tiếp là trại nái "cụ kỵ" có kết quả sản xuất tốt nhất trong mảng chăn nuôi heo của Hòa Phát.

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Để chuẩn bị và tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính, một trong những yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp cần phải hiểu rõ danh mục phát thải của mình, phạm vi các nguồn thải, xác định nguồn phát thải lớn và nguồn có khả năng giảm phát thải...

Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam ra mắt chi nhánh tại Hà Nội

Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam ra mắt chi nhánh tại Hà Nội

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam đã chính thức ra mắt chi nhánh mới tại Hà Nội nhằm mở rộng mạng lưới giải quyết tranh chấp thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Bắc…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

