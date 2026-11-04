Từ thanh toán hóa đơn, mua sắm đến các nhu cầu chi tiêu thường nhật, việc lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp sẽ giúp khách hàng tận hưởng thêm nhiều quyền lợi thiết thực. Với hai dòng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và PVcomBank Basic, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn phù hợp dựa trên thói quen chi tiêu và mục tiêu tài chính cá nhân.

Trong cuộc sống hiện đại, việc quản lý chi tiêu không chỉ dừng lại ở cân đối thu chi mà còn là cách mỗi người chủ động tận dụng các tiện ích tài chính nhằm tối ưu ngân sách. Những khoản chi phí lặp lại thường kỳ như tiền điện, nước, học phí, bảo hiểm hay mua sắm thiết yếu luôn chiếm một phần đáng kể trong kế hoạch tài chính của nhiều gia đình. Vì vậy, một chiếc thẻ tín dụng phù hợp sẽ không chỉ là phương tiện hỗ trợ thanh toán thuận tiện, mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng ngay từ những nhu cầu cơ bản thường ngày.

Thêm giá trị với mỗi trải nghiệm cùng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và PVcomBank Basic.

Thẻ Cashback và thẻ Basic là hai sản phẩm thuộc bộ thẻ tín dụng mới được PVcomBank ra mắt trong thời gian gần đây, mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu đa dạng của khách hàng.

Với cơ chế hoàn tiền theo từng lĩnh vực, thẻ tín dụng PVcomBank Cashback góp phần tối ưu lợi ích cho khách hàng. Theo chính sách sản phẩm, chủ thẻ được hoàn tiền lên tới 10% khi thanh toán hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và giáo dục - với mức hoàn tiền đến 600.000 đồng/kỳ sao kê (tương đương 7,2 triệu đồng/năm). Bên cạnh đó, chủ thẻ Cashback còn được hoàn tiền 3% khi chi tiêu tại siêu thị và 0,1% đối với những giao dịch khác. Đây cũng là cách Ngân hàng biến ưu đãi hoàn tiền trở thành lợi ích xuyên suốt trong hành trình chi tiêu của khách hàng, từ nhu cầu thiết yếu đến những khoản chi tiêu mang tính thường nhật.

Đồng thời, chủ thẻ cũng được tích lũy điểm thưởng PVOne khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng theo chính sách tri ân khách hàng thân thiết của PVcomBank, qua đó dễ dàng gia tăng thêm lợi ích từ những giao dịch thường ngày.

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng còn dễ dàng quản lý thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng PVConnect với các tính năng như theo dõi giao dịch, quản lý hạn mức và thanh toán dư nợ thẻ… Khách hàng cũng có thể lựa chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền khi thanh toán qua VNPAY-QR, gia tăng sự thuận tiện trong chi tiêu mà không cần mang thẻ vật lý. Không những vậy, chủ thẻ còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như miễn lãi lên tới 55 ngày, trả góp lãi suất 0% cùng hàng loạt ưu đãi mua sắm, ẩm thực, du lịch trong hệ sinh thái Thế giới WOW.

Trong khi đó, thẻ tín dụng PVcomBank Basic được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh toán và chi tiêu đơn giản, nổi bật với sự thuận tiện cùng chính sách miễn phí thường niên trọn đời. Ngoài ra, mỗi giao dịch thanh toán bằng thẻ Basic cũng tích thêm điểm thưởng PVOne, cho phép khách hàng đổi quà E-voucher hoặc quà hiện vật theo nhu cầu.

Từ nay đến hết ngày 14/12/2026, PVcomBank cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng mở mới và giao dịch bằng thẻ tín dụng. Khách hàng đăng ký và kích hoạt thành công thẻ Basic hoặc thẻ Cashback sẽ được tặng mã ưu đãi BE giảm đến 30% - tối đa 50.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng thực hiện tối thiểu hai giao dịch với tổng giá trị chi tiêu từ 01 triệu đồng ngay trong tháng phát hành thẻ còn được hoàn thêm tối đa đến 200.000 theo thể lệ của chương trình.

Những ưu đãi hấp dẫn sẽ giúp khách hàng nhận thêm giá trị ngay từ những trải nghiệm giao dịch đầu tiên cùng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và thẻ tín dụng PVcomBank Basic. Thông qua việc phát triển các dòng thẻ tín dụng gắn với nhu cầu thường ngày của người dùng, PVcomBank tiếp tục hướng đến mục tiêu cung cấp những giải pháp thanh toán linh hoạt, dễ tiếp cận, đồng thời gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng.