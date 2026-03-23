Theo dấu dòng tiền đi tìm tọa độ tăng trưởng mới

Nằm giữa điểm giao thoa của loạt hạ tầng lớn đang tăng tốc hoàn thiện cùng quy hoạch bài bản, Salacia Villas trở thành lựa chọn hàng đầu để an cư chuẩn nghỉ dưỡng, đón đà tăng trưởng tại một trong những khu vực phát triển năng động bậc nhất phía Đông TP. HCM.
HẠ TẦNG – “LA BÀN” DẪN HƯỚNG DÒNG TIỀN
Trong chiến lược phát triển dài hạn của TP. HCM, hạ tầng là lực đẩy quan trọng để hình thành các vùng tăng trưởng mới theo xu thế đa cực – đa trung tâm. Giai đoạn 2026-2030, TP. HCM dự kiến đầu tư khoảng 1,78 triệu tỷ đồng cho 77 dự án hạ tầng trọng điểm, gồm metro, đường bộ và hạ tầng kỹ thuật. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu khởi công hơn 20 dự án quy mô lớn, tăng cường khả năng liên kết toàn vùng kinh tế phía Nam.
Điểm đáng chú ý là sự hình thành mạng lưới kết nối TP. HCM với các trung tâm logistics, cảng biển và sân bay, tiêu biểu như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, vành đai 3, vành đai 4… Song song đó, sân bay quốc tế Long Thành cùng cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải cộng hưởng tạo xung lực mạnh mẽ, tái cấu trúc chuỗi giá trị kinh tế - đô thị – công nghiệp – logistics – du lịch trong một hành lang phát triển liên hoàn.
Sự hội tụ của các dòng hạ tầng lớn đã đưa phía Đông thành khu vực năng động bậc nhất trên bản đồ phát triển của siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những địa bàn trước đây ít được chú ý nay dần chuyển mình thành các cực tăng trưởng mới, thu hút cả dòng vốn đầu tư lẫn nhu cầu dịch chuyển dân cư. Một ví dụ điển hình là phường Tân Thành, giao điểm kết nối TP. HCM với các trung tâm công nghiệp và logistics trọng yếu của Đông Nam Bộ, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng “nghìn tỷ”.
Theo các chuyên gia, hạ tầng không còn đơn thuần là yếu tố tạo sóng ngắn hạn mà trở thành động lực cấu trúc trong tăng trưởng dài hạn. Dòng vốn đầu tư chuyển hướng từ những khu vực đã bão hòa sang các tọa độ mới hội tụ đồng thời ba yếu tố: hạ tầng chiến lược, tăng trưởng kinh tế và dư địa mở rộng không gian đô thị.
Đó cũng chính là yếu tố tạo lực hút cho Salacia Villas – khu biệt thự phong cách resort do VinaLiving phát triển. Dự án tọa lạc trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, cách các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, trục TP. HCM - Long Thành mở rộng… chỉ 5-15 phút; 15 phút đến sân bay Long Thành và 30 phút đến cảng Cái Mép - Thị Vải.
LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN AN CƯ CHẤT LƯỢNG CAO
Không chỉ thừa hưởng lợi thế kết nối từ mạng lưới hạ tầng đa phương thức, vị trí của Salacia Villas còn mở ra khả năng chuyển hóa lợi thế địa lý thành giá trị sống và giá trị tài sản trong dài hạn, giải bài toán về chuẩn sống cao cấp ngày càng tăng nhanh tại các cực tăng trưởng mới.
Salacia Villas có quy mô 7.2 ha, cung cấp ra thị trường 333 sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110m2 - 112 m2), Garden Villa (diện tích đất 125.92m2 – 195.74m2), Grand Villa (diện tích đất 309.08m2 – 419.99m2).
Điểm khác biệt của dự án nằm ở phong cách sống “resort living” – mô hình đang ngày càng được tầng lớp chuyên gia quốc tế và cộng đồng cư dân thành đạt ưa chuộng. Được phát triển bởi VinaLiving – thành viên thuộc VinaCapital với lịch sử hơn 15 năm kiến tạo gần 20 dự án nhà ở và khu nghỉ dưỡng trên khắp cả nước, Salacia Villas kế thừa DNA “resort tại gia” thông qua quy hoạch chú trọng tính riêng tư, tạo lập không gian sống xanh, hệ tiện ích nội khu đa dạng.
Từ trung tâm thương mại, tổ hợp phong cách sống với yoga và gym, co-working space… đến các tiện ích ngoài trời như công viên nội khu, sân pickleball, hồ bơi,… tất cả cùng tạo nên một hệ sinh thái sống tiện nghi, cân bằng.
Uy tín chủ đầu tư cũng là bảo chứng cho giá trị lâu dài của dự án. Hiện nay, Salacia Villas đã hoàn tất sổ hồng riêng từng lô - yếu tố pháp lý quan trọng để bảo toàn tài sản trong dài hạn.
Theo chuyên gia CBRE, người mua ở thực đang có xu hướng lựa chọn “ly tâm có chủ đích” - dịch chuyển ra khỏi lõi trung tâm để đổi lại môi trường sống thông thoáng, chất lượng, kết nối thuận tiện. Trong khi đó, nhà đầu tư ra quyết định không chỉ dựa trên việc giá sẽ tăng bao nhiêu, mà được cân nhắc trên một tổ hợp các yếu tố, từ khả năng tạo dòng tiền cho thuê ổn định, biên an toàn tài chính, đến tiềm năng gia tăng giá trị gắn với phát triển hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống thực tế của khu vực.
Salacia Villas hội tụ khá trọn vẹn bộ tiêu chí từ vị trí gắn với hạ tầng lớn đón đầu làn sóng giao thương và dòng dịch chuyển dân cư, chất lượng sống vượt trội, pháp lý minh bạch và vận hành chuyên nghiệp. Chính sự hội tụ này tạo nên sức hút cho dự án trọng điểm của VinaLiving tại cửa ngõ phía Đông TP. HCM, hướng đến kiến tạo một không gian sống xứng tầm và một tài sản có khả năng tích lũy giá trị bền vững.
Salacia Villas có mức giá dự kiến từ 4,8 tỷ đồng cho một căn nhà phố 1 trệt 3 lầu, thanh toán nhẹ nhàng trong 48 tháng.
Ngoài ra, khách hàng đặt chỗ sớm sẽ nhận ưu đãi lên đến 200 triệu đồng.
99 khách hàng giao dịch đầu tiên được hỗ trợ lãi suất 8% trong vòng 24 tháng nếu lựa chọn gói vay ngân hàng.
Bàn về tác động của lãi suất đối với thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng lãi suất tăng trong giai đoạn này vừa trở thành bài kiểm tra về “sức chịu đựng” của thị trường, vừa là cơ chế sàng lọc tự nhiên đối với các mô hình đầu tư dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính...
