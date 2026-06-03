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TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng

Minh Hà

03/06/2026, 10:58

Việc tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với TP. Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, người tiêu dùng và góp phần ổn định kinh tế…

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng - Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh biến động giá cả không chỉ ảnh hưởng đến các dự án xây dựng mà còn tác động sâu rộng đến nền kinh tế và đời sống xã hội, việc quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng trở thành một nhiệm vụ cấp bách đối với các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh.

Trước tình hình đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, đảm bảo nguồn cung cho các công trình trọng điểm.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về giá, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý, điều tiết giá phù hợp. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin thị trường, rà soát và đánh giá tình hình diễn biến giá vật liệu xây dựng. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng "găm hàng, đầu cơ, thổi giá" hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Đây là một bước đi quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Một trong những điểm nhấn trong chỉ đạo của UBND Thành phố là việc cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do rủi ro từ giá nhiên liệu. Việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết sẽ giúp các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng. Đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và ổn định của thị trường.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động và nâng công suất khai thác. Điều này nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án dân sinh cấp bách. Sở Công Thương và Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu cũng được nhấn mạnh. Các đơn vị này có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời tình hình giá cả tại địa phương. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các biến động bất thường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp quản lý kịp thời.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sự chủ động và quyết liệt trong quản lý giá cả sẽ là chìa khóa để TP. Hồ Chí Minh vượt qua thách thức, góp phần ổn định kinh tế và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

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Từ khóa:

bình ổn giá công trình trọng điểm ngành xây dựng quản lý giá vật liệu xây dựng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

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