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Hà Nội: 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm bị áp dụng biện pháp ngừng cấp điện, nước

Thanh Xuân

03/06/2026, 12:14

Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP.Hà Nội, vừa được HĐND TP thông qua, rường hợp cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối trong 8 trường hợp.

Thứ nhất, công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp theo quy định phải có giấy phép xây dựng đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Thứ hai, công trình xây dựng sai với nội dung trong giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Thứ ba, công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm theo quy định của pháp luật về đất đai đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Thứ tư, công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Thứ năm, công trình thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt hoặc thẩm định đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Thứ sáu, cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy;

Thứ bảy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thứ tám, công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ và đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân đã được vận động, thuyết phục nhưng không thực hiện di dời.

Đáng chú ý, trong 8 trường hợp nêu trên có nhiều hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Việc bổ sung biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước được kỳ vọng sẽ tăng tính răn đe, nâng cao hiệu quả xử lý đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quy định của pháp luật.

Thực tế, thông tin do Sở Xây dựng công bố vào tháng 5/2026, trên địa bàn Thành phố có gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Các cơ sở, công trình thuộc nhiều loại hình khác nhau và được phân bố tại nhiều xã, phường.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý nhà nước. Cụ thể, theo chỉ đạo, các sở, ngành và chính quyền xã, phường phải tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ công trình có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là xây dựng trái phép, sai phép; sử dụng đất sai mục đích (đất nông nghiệp, lâm nghiệp); vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, rừng; dự án chậm triển khai.

Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị rà soát, thống kê những cơ sở đã bị đình chỉ hoặc đình chỉ có thời hạn theo phân cấp. Trên cơ sở hồ sơ quản lý, lực lượng chức năng xác định các cơ sở là kho, xưởng, công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng như xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, rừng hoặc các dự án chậm triển khai… để thông báo danh sách, đề nghị UBND cấp xã xử lý.

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Từ khóa:

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