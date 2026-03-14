Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý
Thiên Anh
14/03/2026, 10:33
Hơn 2.500 tấn rác thải mỗi ngày đổ về các bãi chôn lấp đã hoạt động hàng chục năm nay ở Thanh Hóa. Bãi rác quá tải nghiêm trọng, nước rỉ rác chảy ra đồng ruộng, mùi hôi bao trùm khu dân cư, ruộng vườn bỏ hoang vì ô nhiễm...
Trong khi người dân bức xúc, thì nhiều dự án nhà máy xử lý rác thải hiện đại được kỳ vọng từ lâu vẫn ì ạch triển khai, có dự án kéo dài hơn 20 năm chưa xong, khiến bài toán xử lý rác thải ở tỉnh này vẫn chưa tìm được lời giải.
BÃI RÁC QUÁ TẢI GÂY Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG
Tại tổ dân phố Sơn Tây, phường Bỉm Sơn, câu chuyện về bãi
rác núi Voi đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài hàng chục năm qua. Mỗi ngày, bãi
rác tiếp nhận từ 100- 120 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi lượng rác cũ
chưa được xử lý, rác mới liên tục đổ về khiến khối lượng rác chất cao như núi. Đáng
nói, nước rỉ rác không được xử lý triệt để đang đổ thẳng ra hệ thống mương,
tràn ra hai xứ đồng của tổ dân phố, khiến người dân không thể sản xuất nông
nghiệp.
Là người sống gần bãi rác hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Hùng ngao ngán: "Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là vào những
ngày hè nắng nóng, không dám mở cửa sổ. Nguồn nước ngầm nhiễm bẩn, chúng tôi
không dám sử dụng. Gia đình tôi có ruộng gần khu vực này nhưng nhiều năm
nay phải bỏ hoang vì nước tưới bị ô nhiễm nặng, cây trồng không thể phát
triển".
Không chỉ Bỉm Sơn, bãi rác Sầm Sơn được đầu tư xây dựng từ
năm 1992 với công nghệ lạc hậu. Hiện nay, bãi rác này đang tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt
cho 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, với khối lượng trên 120 tấn mỗi ngày. Sau
hơn 30 năm hoạt động, bãi rác đã quá tải trầm trọng, phát sinh ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, UBND phường Sầm Sơn đã hoàn thiện thủ
tục đóng cửa bãi rác và đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm bãi rác Trung Sơn để trình UBND tỉnh phê
duyệt.
Tại bãi rác Đông Nam, phường Đông Quang, tình trạng quá tải
còn nghiêm trọng hơn. Với công suất thiết kế ban đầu chỉ 500 tấn/ngày, nhưng
hiện nay mỗi ngày bãi rác tiếp nhận gần 500 tấn, chưa kể trong dịp Tết Nguyên
đán vừa qua, lượng rác thải phát sinh có thời điểm lên tới hơn 1.100 tấn/ngày,
vượt xa công suất thiết kế. Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, ô chôn lấp số 7, ô
chôn lấp cuối cùng đã đầy, trong khi các dự án nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa
hoàn thành.
HAI THẬP KỶ CHỜ NHÀ MÁY, DỰ ÁN VẪN Ì ẠCH
Trong khi các bãi rác đang "kêu cứu" vì quá tải,
thì việc đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn
tỉnh đang gặp vô vàn khó khăn, nhiều dự án chậm tiến độ và kéo dài nhiều năm
chưa thể hoàn thành.
Điển hình nhất là dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát
điện tại núi Voi, phường Bỉm Sơn do Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu
Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2004 với
công suất xử lý tối đa 1.000 tấn rác/ngày đêm và phát điện 18 MW.
Tuy nhiên,
sau hơn 20 năm, dù đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và gia hạn, dự án vẫn thi
công dang dở. Hiện nay, dự án mới chỉ xây dựng được các hạng mục cổng bảo vệ và
một số khung nhà, tất cả các hạng mục chính của nhà máy chưa triển khai. Dự
kiến, nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026, nhưng với tiến độ hiện tại, nhiều
người lo ngại mốc thời gian này khó có thể thực hiện được.
Tại bãi rác Đông Nam, nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP
Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech đã khởi công xây dựng từ
nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và đi vào hoạt động.
Đại
diện Xí nghiệp xử lý môi trường, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị
Thanh Hóa, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện
pháp tình thế như che bạt 7 ô chôn lấp, phủ bạt hồ nước rỉ rác, tăng cường chế
phẩm khử mùi, vôi bột, thuốc diệt ruồi nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường".
Tuy nhiên, để xử lý lượng rác tồn đọng và phát sinh mỗi ngày, đại diện Xí nghiệp xử lý môi trường, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đề nghị
nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà máy xử lý rác thải".
Bên cạnh đó, một số dự án khác như Nhà máy xử lý rác thải
sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn với công suất 300 tấn/ngày đêm, Dự
án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn giai đoạn 2 sử dụng công nghệ đốt rác phát điện
với công suất 500 tấn/ngày đêm, phát điện 12 MW cũng đang trong quá trình hoàn
thiện thủ tục đầu tư, chưa thể khởi công.
Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh tại Hội
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/3, các dự án triển khai chậm do nhiều nguyên
nhân: thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường phức tạp; công tác giải phóng mặt
bằng còn vướng mắc; một số nhà đầu tư chưa tập trung đủ nguồn lực để đẩy nhanh
tiến độ.
TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CẤP BÁCH XỬ LÝ RÁC THẢI
Trước thực trạng bức xúc kéo dài nhiều năm, vấn đề xử lý rác
thải trên địa bàn tỉnh đã được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Thanh Hóa lần thứ 20 ngày 13/3/2026.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh
ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: "Vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh
đang đặt ra yêu cầu cấp bách, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ, bảo
đảm vừa giải quyết trước mắt, vừa tính toán lâu dài trong quy hoạch và đầu tư
hạ tầng môi trường".
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ
đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát toàn diện hệ thống quy hoạch các dự
án xử lý rác thải, bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển và nhu cầu của từng
khu vực.
Trước mắt, cần xử lý triệt để rác thải tồn đọng tại các khu dân cư,
không để phát sinh điểm tập kết gây ô nhiễm. Đồng thời, các ngành chức năng
tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải
theo đúng quy định.
Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh thành lập tổ công
tác chuyên trách do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo
rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở xử
lý rác thải.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu hoàn thiện báo cáo
tổng thể về hệ thống xử lý rác thải, bao gồm số lượng cơ sở, công suất thiết
kế, công suất thực tế, phạm vi phục vụ và tình trạng hoạt động, kèm theo bản đồ
tổng thể, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 19/3/2026.
Các chuyên gia môi trường cho rằng để giải quyết triệt để
vấn đề rác thải, Thanh Hóa cần có chiến lược tổng thể, chuyển đổi dần từ công
nghệ chôn lấp thủ công sang công nghệ đốt rác phát điện hiện đại. Bên cạnh đó cần có cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút các nhà đầu tư có năng lực
thực sự, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải.
Ngoài ra, theo chuyên gia, việc phân
loại rác tại nguồn cũng cần được thực hiện nghiêm túc, nâng cao nhận thức cộng
đồng về bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng rác thải phát sinh.
Huy động nguồn lực xử lý các điểm nghẽn ô nhiễm môi trường không khí, rác thải Hà Nội
18:12, 30/12/2025
Mục tiêu 100% chính quyền địa phương tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân
18:51, 04/12/2025
Khi rác thải trở thành thách thức phát triển xanh của Quảng Trị
Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp
Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…
Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?
Xung đột Trung Đông đặt ra áp lực rõ ràng: sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu khiến các nền kinh tế toàn cầu dễ tổn thương và gây bất ổn thị trường. Trong khi đó, các cơ hội để tăng trưởng năng lượng nội địa, từ năng lượng mặt trời, gió, điện hạt nhân đến các giải pháp lưu trữ năng lượng, trở nên cấp bách...
Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu được xem là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, đóng góp lớn cho an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét, tài nguyên đất- nước suy giảm và yêu cầu mới của thị trường quốc tế về sản xuất xanh, ngành lúa gạo của vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững...
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: