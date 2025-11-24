Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Dự án

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở theo Nghị quyết số 171 tại An Giang

Thu Minh

24/11/2025, 13:19

Cả 2 dự án nhà ở của Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX, mã chứng khoán: AFX - HOSE) đều nằm ở TP. Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, nay là phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

VnEconomy

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết dự kiến cuối tháng 11/2025 sẽ tổ chức họp với các chủ đầu tư đăng ký dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Trong số các dự án thí điểm của tỉnh An Giang có 2 dự án của  Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang.

Cả 2 dự án này của AFIEX đều nằm ở TP. Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, nay là phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

Dự án thứ nhất là dự án Khu nhà ở thương mại Lộc Phát Golden do AFIEX và Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên liên danh làm chủ đầu tư có quy mô gần 3 héc-ta, dự kiến được đầu tư thành một khu đô thị phức hợp với nhà liền kề, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại

Dự án thứ hai là Khu dân cư Mỹ Thới do AFIEX trực tiếp làm chủ đầu tư có quy mô tương tự gần 3 héc-ta, dự kiến cũng được đầu tư đồng bộ thành một khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn.

Cả 2 dự án đều thuộc nhóm 1 trong danh sách dự kiến của UBND tỉnh An Giang.

AFIEX là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành khu vực phía Nam hoạt động trong 2 lĩnh vực là lương thực và thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Ngoài các mảng sản xuất chủ lực, AFIEX được đánh giá cao khi sở hữu quỹ đất rất lớn tại An Giang và Cần Thơ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, với thời hạn sử dụng đến sau năm 2040, thậm chí xa hơn, nhiều diện tích đất là đất lâu dài và 02 dự án nêu trên đều là một trong nhiều quỹ đất mà AFIEX hiện nay đang sở hữu.

Từ năm 2021, AFIEX đã thực hiện cổ phần hóa khi SCIC thoái vốn hoàn toàn 51% cổ phần sở hữu. Sau khi chuyển sang nhóm nhà đầu tư mới, AFIEX đã được tái cấu trúc mạnh mẽ, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội ở nhiều mảng như: Thức ăn chăn nuôi - thủy sản; Xuất khẩu gạo và lương thực thực phẩm.

Ông Đặng Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị AÀIEX, cho hay dự kiến kim ngạch xuất khẩu gạo của AFIEX từ đầu năm tới hết năm 2025 đạt trên 15 triệu USD, tăng đột biến so với 2024, giúp AFIEX đạt doanh thu thuần hơn 1,76 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 25.2 tỷ đồng, thực hiện được lần lượt 70% và 63% kế hoạch cả năm, và nhiều khả năng cán đích mục tiêu Tổng doanh thu hơn 2.523 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 39,95 tỷ đồng.

Từ khóa:

Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang dự án nhà ở dự án thí điểm An Giang Nghị quyết số 171/2024/QH15

