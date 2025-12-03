Đồng Tháp thông tin về hai dự án nhà ở xã hội gần 1.700 căn

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 03/12/2025
Thanh Xuân
03/12/2025, 11:37
Hai dự án nhà ở xã hội Bình Thành 1 và Bình Thành 2 đều được triển khai tại xã Bình Thành, với tổng diện tích hơn 19,7ha, cung cấp gần 1.700 căn. Các dự án bao gồm: hệ thống nhà liên kế, chung cư cao tầng và chung cư thấp tầng…
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa công bố thông tin về hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, gồm dự án Nhà ở xã hội Bình Thành 1 và Bình Thành 2. Trong đó, dự án Nhà ở xã hội Bình Thành 1 được triển khai tại xã Bình Thành. Mục tiêu nhằm hướng tới hình thành khu nhà ở xã hội hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và người lao động trong và ngoài khu vực.
Dự án có quy mô gần 9,93 ha, cung cấp khoảng 816 căn, gồm: 100 căn nhà liên kế, 138 căn hộ chung cư cao tầng (5 tầng) và 578 căn hộ chung cư thấp tầng (2 tầng). Dân số dự kiến là 3.264 người. Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính hơn 969,77 tỷ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 71,5 tỷ đồng; chi phí xây dựng 679,07 tỷ đồng…).
Tương tự, dự án Nhà ở xã hội Bình Thành 2 cũng được xây dựng tại xã Bình Thành, với diện tích sử dụng đất khoảng 9,83ha. Quy hoạch dự án gồm các khu chức năng như: đất ở thương mại 9.816,8m2; đất nhà ở xã hội thấp tầng 35.321,59m2; đất nhà ở xã hội cao tầng 4.117,6m2; đất công trình công cộng 5.594m2; hệ thống giao thông và hẻm thoát hiểm hơn 35.752m2.
Dự kiến, khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 828 căn nhà, gồm: 100 căn nhà liên kế, 138 căn hộ chung cư cao tầng và 578 căn hộ chung cư thấp tầng. Quy mô dân số là 3.312 người, với tổng vốn đầu tư hơn 986 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, cả hai dự án đều hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư trong quý 4/2025; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ quý 1/2026 đến quý 1/2027; thi công từ quý 2/2027 đến quý 2/2029; và hoàn thành vào quý 3/2029.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư theo Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
