Thị giá 350.000 đồng, VNZ sắp phát hành gần 350.000 cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng

Công ty Cổ phần VNG (mã VNZ-UPCoM) vừa có thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, VNZ dự kiến sẽ phát hành 349.581 cổ phiếu cho người lao động trong công ty và các công ty con, tương đương 1,19% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Mục đích phát hành nhằm tạo ra khoản ưu đãi dài hạn cho người lao động, từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho công ty; tưởng thưởng cho sự đóng góp; khuyến khích thành tích công việc xuất sắc; đồng thời gắn lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của công ty.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, VNG dự kiến thu về gần 10,5 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/2/2026 đến ngày 6/3/2026.

Hiện giá cổ phiếu VNZ đang giao dịch quanh mức 350.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới chỉ bằng khoảng 8,6% thị giá hiện tại.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025, doanh thu của VNG Group đạt 3.194 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ 2024 nhờ tăng trưởng đồng đều từ các mảng kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 38% so với cùng kỳ đạt 139 tỷ đồng - trong kỳ, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của VNG.

Nhận định về kết quả này, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, cho biết: “Trong một năm thị trường nhiều biến động, ưu tiên của VNG là duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng trưởng nhanh hơn doanh thu phản ánh chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng của các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư có trọng tâm cho các mục tiêu dài hạn như AI và mở rộng thị trường quốc tế.”

Theo VNG, Mảng Trò chơi trực tuyến tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ mức độ gắn kết ổn định của các tựa game chủ lực, cũng như sự đóng góp của 4 tựa game mới ra mắt. Tổng gross bookings đạt 2.242 tỷ đồng, tăng mạnh 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường nước ngoài.

Nền tảng Zalo tiếp tục duy trì vai trò hạ tầng kết nối thiết yếu với 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hệ sinh thái hiện có 1.205 Zalo Mini App và 17.210 Zalo Official Account, hỗ trợ hiệu quả khối cơ quan nhà nước, tiện ích công và doanh nghiệp.

Ở mảng Fintech, tăng trưởng của Zalopay tiếp tục được dẫn dắt bởi các dịch vụ thanh toán cốt lõi và tăng trưởng của nhóm dịch vụ tài chính khi tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng tới 83% so với cùng kỳ. Dự kiến, Zalopay sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán QR quốc tế, Thanh toán Chạm (Tap to Pay) và giải pháp "Scan Everything", gia tăng tiện ích cho người dùng.

Sau khi trừ chi phí, công ty báo lỗ quý 4/2025 224 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 584 tỷ). Cả năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu đạt 10.900 tỷ, tăng 17% so với cùng kỳ (9.273 tỷ đồng), lỗ sau thuế là 231 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1.180 tỷ đồng) và nối dài chuỗi lỗ 5 năm liên tiếp.

Tính đến ngày 30/12/2025, VNG có tổng tài sản đạt gần 11.439 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (9.434 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ gần 827 tỷ còn hơn 653 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối năm 2025, VNG cho 3.327 người - tăng 04 người so với cuối năm ngoái và công ty hiện có 38 công ty con trực tiếp và gián tiếp.