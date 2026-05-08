Thi hành án với pháp nhân thương mại: Kiến nghị không kê biên tài sản thế chấp

08/05/2026, 16:54

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị bỏ quy định về biện pháp kê biên tài sản của pháp nhân thương mại đang được cầm cố, thế chấp và bổ sung tài sản đang cầm cố thế chấp thuộc trường hợp không kê biên...

Ảnh minh họa.

Ngày 8/5, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Dự thảo do Bộ Công an xây dựng.

Chế định pháp nhân thương mại phạm tội lần đầu tiên được quy định trong hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến năm 2025, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 tiếp tục quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Vì vậy, Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại để quy định chi tiết, cụ thể các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2025.

Dự thảo gồm 6 chương, 63 điều, trong đó quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Ngoài ra, nghị định quy định về các trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập).

Theo điều 17 nghị định, các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại gồm phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản…

Đáng chú ý, đối với biện pháp kê biên tài sản, điều 34 quy định “kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp”.

Theo đó, trường hợp pháp nhân thương mại không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự có quyền kê biên, xử lý tài sản của pháp nhân thương mại đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Bên cạnh đó, nghị định quy định về các loại tài sản không được kê biên; kê biên vốn góp, phương tiện giao thông, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất…

Liên quan đến điều 34, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị bỏ quy định về biện pháp kê biên tài sản của pháp nhân thương mại đang được cầm cố, thế chấp và bổ sung tài sản đang cầm cố thế chấp thuộc trường hợp không kê biên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc giao dịch bảo đảm là để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng. Trong khi đó, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự phát sinh trên cơ sở quyết định cưỡng chế thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự, tức là phát sinh sau thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm.

Như vậy, việc cho phép kê biên tài sản được cầm cố, thế chấp để cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại sẽ làm vô hiệu hóa hiệu lực của pháp luật về giao dịch bảo đảm, không tạo ra một cơ chế thích đáng để bảo vệ quyền chủ nợ.

Ngoài ra, Điều 307 Bộ Luật dân sự, Điều 199 Luật Các Tổ chức tín dụng ghi nhận quyền ưu tiên thanh toán của bên nhận bảo đảm khi xử lý tài sản bảo đảm. Việc kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án không đảm bảo được quyền ưu tiên của bên nhận bảo đảm đã được ghi nhận tại các luật nêu trên.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, quá trình xây dựng Nghị định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, Nghị định 296/2025/NĐ-CP được ban hành không quy định về việc kê biên đối với tài sản đang được cầm cố, thế chấp.

Trước ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, hiện cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định này.

Điều 35 dự thảo cũng quy định “kê biên tài sản của pháp nhân thương mại đang do người thứ ba giữ”.

Cụ thể, trường hợp xác định người thứ ba đang giữ tài sản của pháp nhân thương mại, kể cả trường hợp tài sản được xác định bằng bản án, quyết định khác thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra quyết định kê biên tài sản đó; trường hợp người thứ ba không tự nguyện giao tài sản thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cưỡng chế buộc họ phải giao tài sản để thi hành án. 

Trường hợp tài sản kê biên đang cho thuê thì người thuê được tiếp tục thuê theo hợp đồng đã giao kết.

Giả mạo hợp đồng chuyển nhượng nhà đất để thế chấp, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Giả mạo hợp đồng chuyển nhượng nhà đất để thế chấp, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Nguy cơ hợp đồng thế chấp bị vô hiệu vì "hố đen" thẩm định tài sản

Nguy cơ hợp đồng thế chấp bị vô hiệu vì “hố đen” thẩm định tài sản

Ngân hàng có phải chịu trách nhiệm khi kho hàng nhận thế chấp bị "rút ruột"?

Ngân hàng có phải chịu trách nhiệm khi kho hàng nhận thế chấp bị “rút ruột”?

4 tháng đầu năm, khởi tố hình sự gần 1.500 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

4 tháng đầu năm, khởi tố hình sự gần 1.500 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, tập trung vào nhóm hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử...

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Thành phố cũng đặt mục tiêu 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; riêng các cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên...

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

Ở các lĩnh vực khác nhau, nhân viên y tế sẽ có mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trung bình khác nhau, phần lớn họ đang hưởng mức 40%...

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Dự án xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai tại Thái Nguyên là giải pháp thiết thực giúp người dân phục hồi sau bão lũ năm 2025. Những công trình này không chỉ đảm bảo an cư mà còn nâng cao khả năng thích ứng bền vững, bảo vệ cộng đồng trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

"Lệch pha" ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Rohto-Mentholatum Việt Nam tổ chức chuỗi hội nghị đồng hành cùng đối tác chiến lược

Câu chuyện thuế thu nhập cá nhân tại các nước châu Âu

