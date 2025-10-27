Đà Nẵng: Đất nền và căn hộ dẫn dắt thị trường quý 3/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Thanh Xuân
27/10/2025, 19:17
Thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 3/2025 ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Đất nền và căn hộ tiếp tục tăng trưởng; trong khi nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng vẫn trầm lắng. Diễn biến này cho thấy thị trường phục hồi chưa đồng đều, dòng tiền tập trung vào các sản phẩm có pháp lý rõ ràng…
Theo Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng quý 3/2025 của DKRA Group, phân khúc đất nền ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Nguồn cung sơ cấp đã tăng 85% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, nguồn cung mới đạt hơn 1.800 sản phẩm mở bán, chiếm 56% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục dẫn đầu, chiếm 91% nguồn cung và 99% lượng tiêu thụ mới.
Đáng chú ý, sức cầu đất nền cũng khởi sắc, đạt 54% trên tổng cung sơ cấp, tăng gấp 27,6 lần so với cùng kỳ. Giao dịch tập trung ở sản phẩm có giá từ 44–54 triệu đồng/m2. Đặc biệt, so với quý trước, giá sơ cấp tăng trung bình khoảng 3%, giá thứ cấp tăng 4%. Các dự án có hạ tầng và pháp lý hoàn thiện là nhóm chủ lực của thị trường.
Tương tự, ở phân khúc căn hộ, thị trường duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nguồn cung sơ cấp tăng 87% so với cùng kỳ; phường Hòa Xuân chiếm 30% tổng nguồn cung; phân khúc hạng A giữ vai trò chủ đạo với 81% tổng cung sơ cấp. Trong quý, có hơn 3.000 căn hộ mới ra mắt, phần lớn thuộc nhóm cao cấp. Cùng với đó, sức cầu tăng mạnh, đạt 68% trên tổng nguồn cung sơ cấp, tập trung tại các dự án mở bán mới ở phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn và Hòa Cường. Tuy nhiên, thị trường bộc lộ rõ sự mất cân đối, khi nguồn cung cao cấp chiếm tỷ trọng lớn làm hạn chế lựa chọn cho người mua ở thực. Giá bán liên tục lập mặt bằng mới, dao động 80–100 triệu đồng/m2.
Ngược lại, nhà phố/biệt thự ghi nhận diễn biến trái chiều. Nguồn cung sơ cấp giảm 15% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ hàng tồn (chiếm 84% tổng nguồn cung). Nguồn cung mới chỉ đạt 32% so với cùng kỳ, tập trung tại khu vực phường Điện Bàn Đông và Hội An Đông. Dù vậy, sức cầu vẫn duy trì đà tăng với lượng tiêu thụ nhích nhẹ 5% so với cùng kỳ, chủ yếu ở các dự án lớn, pháp lý hoàn chỉnh. Phường Ngũ Hành Sơn dẫn đầu nguồn cung (53%), trong khi Điện Bàn Đông có khả năng hấp thụ tốt nhất (chiếm 29% tổng lượng giao dịch sơ cấp). Giá sơ cấp tăng trung bình 10%, giá thứ cấp tăng trung bình 4% so với đầu năm, tập trung ở các dự án đã bàn giao và có hạ tầng tốt.
Còn với phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp giảm 7%, chủ yếu là hàng tồn; gần 3 năm qua hầu như không có dự án mới. Sức cầu thấp, thanh khoản hạn chế. Phường Điện Bàn Đông chiếm 74% nguồn cung, trong khi Ngũ Hành Sơn là điểm sáng về tiêu thụ. Giá sơ cấp ổn định, duy trì ở mức cao; nhiều chính sách kích cầu được áp dụng nhưng niềm tin nhà đầu tư vẫn yếu do lo ngại pháp lý và hiệu quả khai thác.
Đáng lưu ý, nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng, không ghi nhận giao dịch mới. Nguồn cung chủ yếu từ dự án cũ, giá sơ cấp ổn định ở mức 7,1 – 16,3 tỷ đồng/căn, thị trường thứ cấp gần như “đóng băng”. Dù du lịch có tín hiệu phục hồi, song tình trạng dự án bỏ hoang và vướng pháp lý kéo dài khiến thanh khoản suy giảm.
Condotel cũng không mấy khởi sắc. Nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ 2%, toàn bộ là hàng tồn, không có dự án mới gần một năm qua. Các khu vực Điện Bàn Đông, Ngũ Hành Sơn và Hội An Tây chiếm 82% nguồn cung sơ cấp. Sức cầu thấp, nhiều dự án tạm ngưng bán hàng do vướng pháp lý; giá sơ cấp đi ngang, các chính sách hỗ trợ lãi suất và chia sẻ lợi nhuận chưa tạo hiệu quả rõ rệt. Mặc dù du lịch Đà Nẵng phục hồi tích cực, nhưng khó khăn về vốn, pháp lý và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong ngắn hạn.
Dự báo bất động sản Đà Nẵng quý 4/2025, DKRA Consulting cho rằng đất nền tiếp tục tăng nguồn cung (850–950 sản phẩm mở bán mới), giá ổn định, neo cao, thanh khoản phục hồi ở sản phẩm pháp lý rõ ràng. Căn hộ duy trì 3.000–4.000 căn mới, chủ yếu hạng A, thiếu hạng B và C. Nguồn cung mới nhà phố, biệt thự tăng nhẹ (100–200 căn), giá ổn định, thị trường thứ cấp có thể cải thiện so với quý trước và tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã bàn giao nhà với pháp lý hoàn thiện và có vị trí kết nối thuận lợi. Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn trầm lắng, ít nguồn cung mới, giá giữ ổn định.
Phát triển nhà ở xã hội đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội nhằm đảm bảo an sinh và phát triển đô thị bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít vướng mắc liên quan đến cơ chế. Vì vậy, việc hoàn thiện khung chính sách phù hợp, linh hoạt và khả thi trở thành yêu cầu cấp thiết…
Côn Đảo, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quan trọng với Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2045, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của đặc khu…
Với tổng giá trị toàn cầu đạt 393,3 nghìn tỷ USD, bất động sản vẫn là “kho lưu trữ giá trị” lớn nhất của nhân loại. Và giới tinh hoa đang bước sang một kỷ nguyên mới: “săn” những bất động sản biểu tượng - “trophy asset” như một chiến lược bảo toàn và kế nhiệm tài sản qua nhiều thế hệ.
Tối ngày 24/10/2025, tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Masterise Homes đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục quan trọng “Best Luxury Developer” (Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam).
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: