Thị trường “giải nhiệt” khởi động đón mùa hè

Thời điểm này, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị giải nhiệt cho mùa hè. Nắm bắt nhu cầu thị trường, các siêu thị điện máy, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình chào đón hè, với việc áp dụng đa dạng hình thức khuyến mại hấp dẫn như "Giờ vàng giá sốc", "Đánh tan cái nóng mùa hè", "Sale to, giá rẻ"… Theo đó, nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu mùa hè áp dụng mức giảm giá 10 - 50%.

Năm nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường của mùa hè 2025, các nhà sản xuất đã có nhiều cải tiến về công nghệ và mẫu mã điều hòa, trong đó tập trung vào những công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm tích hợp công nghệ hiện đại như điều hòa inverter tiết kiệm điện, tủ lạnh thông minh có kết nối wifi, máy lọc không khí với cảm biến bụi mịn PM2.5 hay quạt điều hòa đa năng… sẽ dẫn đầu xu hướng tiêu dùng.

Tại hệ thống Điện máy Xanh, các mẫu quạt điều hòa đến từ những thương hiệu quen thuộc như Sunhouse, Kangaroo, Midea, Daikiosan được giảm giá từ 10 - 30%, chỉ từ 690.000 đồng/ chiếc. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm máy vắt cam hoặc phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng khi mua quạt điện.

Đặc biệt với dòng điều hòa nhiệt độ, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên đến 4 năm, 8 lần bảo dưỡng miễn phí, miễn phí vật tư lắp đặt và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất - yếu tố giúp giảm gánh nặng tài chính khi chi tiêu lớn.

Trong khi đó, từ nay đến ngày 25/4, hệ thống siêu thị điện máy Media Mart triển khai chương trình "Hè rực rỡ - Giảm hết cỡ" áp dụng mức khuyến mại lên tới 50% cho các mặt hàng điện máy tại hệ thống siêu thị. Đặc biệt, khi mua combo giải trí đỉnh cao, khách hàng có cơ hội nhận được các ưu đãi của Tháng vàng COEX như: Giảm giá trực tiếp lên đến 50% các sản phẩm tivi COEX, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% linh hoạt, nhận ngay quà tặng gia dụng lên đến 349.000 đồng và được miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nhà…

Tương tự, điện máy gia dụng Hòa Phát đã bổ sung thêm 5 mẫu máy làm mát không khí mới với nhiều cải tiến nổi bật. Anh Nguyễn Văn Minh, chủ một cửa hàng đồ điện lạnh trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, máy làm mát không khí của Hòa Phát khá đa dạng, sử dụng ổn định, giá thành phải chăng và bảo hành 24 tháng chính hãng, nên được nhiều người sử dụng.

Theo khảo sát, một số mẫu điều hòa Samsung 1 chiều, công suất 1 HP – vốn phù hợp với không gian phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhỏ hiện đang được bán trên thị trường với giá chỉ từ khoảng 8,69 triệu đồng. Trong khi đó, các dòng máy 1.5 HP hoặc tích hợp công nghệ làm lạnh nhanh, kháng khuẩn bằng bộ lọc PM2.5, tiết kiệm điện chuẩn 5 sao cũng đang có mức ưu đãi, giảm từ 1 - 3 triệu đồng...

Tại TP.HCM, thời tiết những ngày này đang nắng nóng gay gắt, người dân phải tăng cường sử dụng các thiết bị làm mát trong nhà. Các cửa hàng điện máy cũng nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người dân, bán đa dạng sản phẩm quạt máy, máy điều hòa cùng nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu.

Tại cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), nhân viên bán hàng cho biết lượng khách đến mua máy lạnh, quạt điện đã tăng đáng kể. Các sản phẩm thiết bị làm mát trong phân khúc giá 1,5 - 3 triệu đồng được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Hiện, nhóm hàng quạt điện và quạt điều hòa đã được tăng số lượng nhập để kịp giao nhanh cho khách hàng.

Tương tự, nhiều mặt hàng điện lạnh tại siêu thị Điện Máy Chợ Lớn cũng đang được giảm giá sâu. Các dòng máy lạnh, quạt điều hòa, tủ lạnh thuộc các thương hiệu Sharp, Toshiba, Sunhouse, Kangaroo… đang được giảm đến 50%. Một số mặt hàng quạt điều hòa Hòa Phát giảm giá đến 67%, quạt máy Asia, Senko… giảm đến 60%.

Chuỗi cửa hàng điện máy FPT Shop cũng đưa ra các chương trình giảm sâu đến 30% - 50% đối với nhiều loại sản phẩm thiết bị làm mát. Ông Phạm Quốc Bảo Duy, Giám đốc ngành hàng điện máy của FPT Shop, cho biết hệ thống đã phải bổ sung các thiết bị làm mát như máy lạnh, tủ lạnh, quạt cho các cửa hàng liên tục. Trong đó, máy lạnh phân khúc giá 7 - 8 triệu đồng thuộc các hãng Aqua, Casper, Comfee… được khách hàng ưa chuộng.

Ngoài các sản phẩm điện lạnh bán tại siêu thị điện máy lớn, nhiều người dân cũng dễ dàng mua những sản phẩm điều hòa, quạt, máy phun sương,…trên các trang mạng.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra phổ biến, do đó người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ sản phẩm và chọn mua ở các cửa hàng uy tín để có thể sở hữu những sản phẩm chất lượng, có chế độ bảo hành, hậu mãi tốt.

Cũng như thiết bị giải nhiệt, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, các sản phẩm phục vụ mùa nóng khác như: áo chống nắng, kem chống nắng, đồ đi biển… và các loại thực phẩm, đồ uống giải nhiệt cũng đã tăng tỷ lệ nhập bán từ đầu tháng 4.

Đơn cử, chuỗi siêu thị GO! & Big C Việt Nam trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi lớn năm 2025 “Thương hiệu lớn Giảm lớn Wonder Summer” với mức giảm giá đến 50% cho người tiêu dùng. Chương trình được mở rộng quy mô với sự tham gia của các thương hiệu lớn như: Coca-Cola, Nestle, P&G, DKSH, Diana Unicharm, Acecook, Unilever… mang đến vô vàn các sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Để chào đón mùa hè, hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng triển khai chương trình “Mở tiệc mừng lễ - Giá giảm bao mê”. Ưu đãi giảm giá cho các món ăn dành cho bữa tiệc cùng với nước ngọt/nước giải khát… Thông qua chương trình khuyến mại “Bàn tiệc tươi ngon - Tưng bừng đón lễ”, luân phiên giảm giá 15 - 20% cho các thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày, bao gồm: cá, thịt bò, thịt gà, trứng, rau, củ, nấm, trái cây…

Dù chưa chính thức vào hè nhưng việc chủ động chuẩn bị sớm nguồn hàng cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, nhiều đơn vị bán lẻ, kinh doanh dịch vụ đã đón đầu xu hướng tiêu dùng và kỳ vọng sức tiêu thụ tăng cao trong dịp hè này.

“Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, việc mua sắm thông minh, tiết kiệm đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Chúng tôi không chỉ mang đến chương trình giảm giá sâu mà còn mong muốn hỗ trợ khách hàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý nhất, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, kích cầu thị trường”, đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định.