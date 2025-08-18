Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tổ chức các chương trình khuyến mãi kích cầu tập trung.

Các doanh nghiệp cũng phối hợp mở rộng đối tượng khuyến mãi và tăng mức ưu đãi nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu bán lẻ. “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các doanh nghiệp bán lẻ, dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng trở thành cú hích cho thị trường Hà Nội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Thủ đô trong năm 2025,” ông Nguyễn Thế Hiệp khẳng định.

SÔI NỔI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỪ NAY ĐẾN QUỐC KHÁNH 2/9

Giám đốc Siêu thị MM Mega Market Thăng Long Nguyễn Tiến Dương cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, siêu thị tổ chức chương trình khuyến mại lớn từ ngày 28/8 đến 10/9 với tên gọi “Quốc khánh vàng – tự hào dân tộc”, áp dụng cho hơn 2.000 sản phẩm.

Nhiều mặt hàng giảm giá tới 80%, giá sốc chỉ 9.000 đồng/sản phẩm. "Dịp lễ kéo dài 5 ngày, dự kiến sẽ có nhiều bữa tiệc gia đình hoặc kỳ nghỉ nhỏ, nên chúng tôi tập trung khuyến mại các mặt hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống,” ông Nguyễn Tiến Dương nói.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hệ thống siêu thị tổ chức các chương trình khuyến mãi lớn.

Tương tự, bà Lê Thị Hương Thắm, Giám đốc Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Xuân Thủy, cho biết: “Lượng mua sắm của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay dự đoán tăng 10 - 15% bởi nhu cầu hội họp gia đình, vui chơi giải trí, du lịch tăng cao.

Nhân dịp này, chúng tôi có những chương trình trải nghiệm thực tế ảo, check-in, bốc thăm trúng thưởng may mắn để được một chuyến du lịch Nhật Bản... Đối với các mặt hàng thiết yếu, chúng tôi cam kết luôn đảm bảo đầy đủ hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của người dân”.

Trong khi đó, từ nay đến hết ngày 27/8, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Mẹ vui mua sắm - bé vui đến trường", với mức giảm 15 - 35% cho các sản phẩm dụng cụ học tập, ba lô, đồng phục, giày dép và chăn ga gối nệm trẻ em...

Nhóm hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo ST25, nước chấm, snack, nước giải khát cũng tham gia chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn" với giá chỉ từ 2.800 đồng. Cùng lúc, mùa mua sắm "Shopping Season 2025" đem đến mức giảm đến 63% hoặc tặng kèm sản phẩm, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm online.

Từ nay đến hết ngày 26/8, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng triển khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm cho mẹ đủ đầy cho con” với rất nhiều thực phẩm an toàn được giảm giá tới 50%; đồng giá từ 5.900 đồng cho các sản phẩm dụng cụ học tập. Lotte Mart cũng áp dụng "giá cực sốc" dành cho khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm trị giá từ 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Cũng vậy, từ nay đến hết tháng 9, khách hàng đến mua sắm tại hệ thống Satra sẽ được tham gia hàng loạt chương trình khuyến mãi: “Đồng hành bữa cơm gia đình Việt”, “Giờ vàng ưu đãi”... Dịp Quốc khánh 2/9, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo đại diện Satra, các hoạt động này vừa nhằm tăng trải nghiệm mua sắm, vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, gia vị, đồ uống...

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long, cho hay: “Để chào mừng Quốc khánh 2/9, hệ thống GO! cũng có chương trình khuyến mãi, áp dụng với các nhóm hàng phi thực phẩm, thực phẩm tiêu thụ mạnh, thực phẩm tươi sống và đồ ăn nhanh. Hầu hết ngành hàng đều có chương trình đặc sắc, sản phẩm được bày bán tại vị trí dễ quan sát, thu hút khách hàng”.

LÀN SÓNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, ngành bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% GDP quốc nội. Đây là lĩnh vực hiếm hoi duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều thập kỷ và đang trên đà bứt tốc nhờ sức mua nội địa được cải thiện, niềm tin tiêu dùng tăng và chính sách điều hành vĩ mô ổn định.

Còn theo báo cáo Modor Intelligence, thị trường bán lẻ Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô dự kiến đạt 309 tỷ USD vào năm 2025 và khoảng 546 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, bán lẻ hiện đại chiếm 12 – 15% thị phần, tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp mở rộng và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

"Việt Nam đang chứng kiến quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và nhu cầu của người tiêu dùng trẻ tuổi ở thành thị ngày càng tăng. Điều này thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng bách hóa hay sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử.

Thực tế, có thể thấy rõ qua sự xuất hiện của các siêu thị mini, siêu thị cỡ nhỏ và vừa, nhắm vào nhu cầu mua sắm, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người dân thành thị", báo cáo của Modor Intelligence cho hay. Điều này thúc đẩy các nhà bán lẻ mở rộng chuỗi và thu hút đầu tư quốc tế, khiến cuộc cạnh tranh khai thác tiềm năng của hơn 100 triệu dân ngày càng khốc liệt.

Năm 2025, hệ thống AEON dự kiến phát triển 4 trung tâm mua sắm và trung tâm Bách hoá tổng hợp và siêu thị, dự kiến mở thêm ít nhất 10 siêu thị cỡ vừa MaxValu. Trong đó, trung tâm Thương mại AEON Tân An dự kiến khai trương vào tháng 9/2025, là trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp bán lẻ cần đổi mới phương thức kinh doanh, tạo sự khác biệt trong dịch vụ.

Cùng với AEON, Central Retail của Thái Lan cũng đẩy mạnh mở rộng đầu tư. Hai trung tâm GO! Mall mới tại Hưng Yên và Yên Bái dự kiến đi vào hoạt động trong nửa cuối năm nay. Trong tháng 8 này, WinMart ra mắt loạt siêu thị mô hình mới tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Kể từ đầu quý 3/2025, các điểm bán thuộc mô hình mới ghi nhận tỷ lệ mua hàng trung bình tăng 23,5% so với giai đoạn trước nâng cấp. Giá trị trung bình mỗi đơn hàng cũng tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Thị trường tiện lợi cũng sôi động khi các thương hiệu quốc tế như 7-Eleven và GS25 cũng tăng tốc ở Hà Nội, sau khi đã phát triển mạnh ở TP.HCM và khu vực phía Nam. Ngoài ra, một số các thương hiệu mới của Nhật Bản JINS (Nhật Bản) hay một số thương hiệu Trung Quốc như Oh!Some, Polarpopo, KKV, BanTianYao, Wayjie cũng dự kiến đến và mở rộng, tạo thêm sức cạnh tranh cho thị trường.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp bán lẻ cần đổi mới phương thức kinh doanh, tạo sự khác biệt trong dịch vụ, đồng thời bắt tay chặt chẽ với nhà sản xuất để đưa ra sản phẩm chất lượng, giá hợp lý và tiếp cận thị trường nhanh nhất. Các chính sách khuyến mại, hậu mãi và chiến lược xây dựng uy tín thương hiệu là yếu tố then chốt để giữ chân người mua.