Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết,
kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị sản
xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tổ chức các
chương trình khuyến mãi kích cầu tập trung.
Các doanh nghiệp cũng phối hợp mở rộng
đối tượng khuyến mãi và tăng mức ưu đãi nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu bán
lẻ.
“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các doanh nghiệp bán lẻ, dịp Quốc khánh 2/9 được
kỳ vọng trở thành cú hích cho thị trường Hà Nội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
thương mại của Thủ đô trong năm 2025,” ông Nguyễn Thế Hiệp khẳng định.
SÔI NỔI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỪ NAY ĐẾN QUỐC KHÁNH
2/9
Giám đốc Siêu thị MM Mega Market Thăng Long Nguyễn Tiến
Dương cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, siêu thị tổ chức chương
trình khuyến mại lớn từ ngày 28/8 đến 10/9 với tên gọi “Quốc khánh vàng – tự
hào dân tộc”, áp dụng cho hơn 2.000 sản phẩm.
Nhiều mặt hàng giảm giá tới 80%,
giá sốc chỉ 9.000 đồng/sản phẩm. "Dịp lễ kéo dài 5 ngày, dự kiến sẽ có nhiều
bữa tiệc gia đình hoặc kỳ nghỉ nhỏ, nên chúng tôi tập trung khuyến mại các mặt
hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống,” ông Nguyễn Tiến Dương nói.
Tương tự, bà Lê Thị Hương Thắm, Giám đốc Trung tâm Bách hóa
Tổng hợp và Siêu thị AEON Xuân Thủy, cho biết: “Lượng mua sắm của người dân
trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay dự đoán tăng 10 - 15% bởi nhu cầu hội họp gia đình, vui chơi giải
trí, du lịch tăng cao.
Nhân dịp này, chúng tôi có những chương trình trải nghiệm
thực tế ảo, check-in, bốc thăm trúng thưởng may mắn để được một chuyến du lịch
Nhật Bản... Đối với các mặt hàng thiết yếu, chúng tôi cam kết luôn đảm bảo đầy
đủ hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của người dân”.
Trong khi đó, từ nay đến hết ngày 27/8, hệ thống siêu thị
Co.op Mart tổ chức chương trình "Mẹ vui mua sắm - bé vui đến trường",
với mức giảm 15 - 35% cho các sản phẩm dụng cụ học tập, ba lô, đồng phục, giày
dép và chăn ga gối nệm trẻ em...
Nhóm hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo ST25, nước
chấm, snack, nước giải khát cũng tham gia chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn"
với giá chỉ từ 2.800 đồng. Cùng lúc, mùa mua sắm "Shopping Season
2025" đem đến mức giảm đến 63% hoặc tặng kèm sản phẩm, kèm nhiều ưu đãi hấp
dẫn khi mua sắm online.
Từ nay đến hết ngày 26/8, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng triển
khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm cho mẹ đủ đầy cho con” với rất nhiều thực
phẩm an toàn được giảm giá tới 50%; đồng giá từ 5.900 đồng cho các sản phẩm dụng
cụ học tập. Lotte Mart cũng áp dụng "giá cực sốc" dành cho khách hàng
thành viên có hóa đơn mua sắm trị giá từ 500.000 đồng và 200.000 đồng.
Cũng vậy, từ nay đến hết tháng 9, khách hàng đến mua sắm tại hệ thống Satra sẽ được tham gia hàng loạt chương trình khuyến mãi: “Đồng hành bữa cơm gia đình Việt”, “Giờ vàng ưu đãi”... Dịp Quốc khánh 2/9, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo đại diện Satra, các hoạt động này vừa nhằm tăng trải nghiệm mua sắm, vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, gia vị, đồ uống...
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long,
cho hay: “Để chào mừng
Quốc khánh 2/9, hệ thống GO! cũng có chương trình khuyến mãi, áp dụng với các nhóm hàng phi thực phẩm, thực phẩm tiêu thụ mạnh, thực phẩm
tươi sống và đồ ăn nhanh. Hầu hết ngành hàng đều có chương trình đặc sắc, sản
phẩm được bày bán tại vị trí dễ quan sát, thu hút khách hàng”.
LÀN SÓNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, ngành bán lẻ Việt
Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% GDP quốc nội.
Đây là lĩnh vực hiếm hoi duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều thập
kỷ và đang trên đà bứt tốc nhờ sức mua nội địa được cải thiện, niềm tin tiêu
dùng tăng và chính sách điều hành vĩ mô ổn định.
Còn theo báo cáo Modor Intelligence, thị trường bán lẻ Việt
Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô dự kiến đạt 309 tỷ USD vào năm
2025 và khoảng 546 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, bán lẻ hiện đại chiếm 12 – 15%
thị phần, tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp mở rộng và chuyển đổi mô hình
kinh doanh.
"Việt Nam đang chứng kiến quá trình đô thị hóa diễn ra
nhanh chóng và nhu cầu của người tiêu dùng trẻ tuổi ở thành thị ngày càng tăng.
Điều này thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của các kênh bán lẻ hiện đại như siêu
thị, cửa hàng bách hóa hay sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử.
Thực
tế, có thể thấy rõ qua sự xuất hiện của các siêu thị mini, siêu thị cỡ nhỏ và vừa,
nhắm vào nhu cầu mua sắm, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người dân thành thị",
báo cáo của Modor Intelligence cho hay. Điều này thúc đẩy các nhà bán lẻ mở rộng chuỗi và thu hút đầu
tư quốc tế, khiến cuộc cạnh tranh khai thác tiềm năng của hơn 100 triệu dân ngày càng khốc liệt.
Năm 2025, hệ thống AEON dự kiến phát triển 4 trung
tâm mua sắm và trung tâm Bách hoá tổng hợp và siêu thị, dự kiến mở thêm ít nhất
10 siêu thị cỡ vừa MaxValu. Trong đó, trung tâm Thương mại AEON Tân An dự kiến
khai trương vào tháng 9/2025, là trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng
Sông Cửu Long.
Cùng với AEON, Central Retail của Thái Lan cũng đẩy mạnh mở
rộng đầu tư. Hai trung tâm GO! Mall mới tại Hưng Yên và Yên Bái dự kiến đi vào
hoạt động trong nửa cuối năm nay. Trong tháng 8 này, WinMart ra mắt loạt siêu
thị mô hình mới tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Kể từ đầu quý 3/2025, các điểm
bán thuộc mô hình mới ghi nhận tỷ lệ mua hàng trung bình tăng 23,5% so với giai
đoạn trước nâng cấp. Giá trị trung bình mỗi đơn hàng cũng tăng trưởng ở mức hai
chữ số.
Thị trường tiện lợi cũng sôi động khi các thương hiệu quốc tế
như 7-Eleven và GS25 cũng tăng tốc ở Hà Nội, sau khi đã phát triển mạnh ở
TP.HCM và khu vực phía Nam. Ngoài ra, một số các thương hiệu mới của Nhật Bản
JINS (Nhật Bản) hay một số thương hiệu Trung Quốc như Oh!Some, Polarpopo, KKV,
BanTianYao, Wayjie cũng dự kiến đến và mở rộng, tạo thêm sức cạnh tranh cho thị
trường.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng để duy trì đà
tăng trưởng, doanh nghiệp bán lẻ cần đổi mới phương thức kinh doanh, tạo sự
khác biệt trong dịch vụ, đồng thời bắt tay chặt chẽ với nhà sản xuất để đưa ra
sản phẩm chất lượng, giá hợp lý và tiếp cận thị trường nhanh nhất. Các chính
sách khuyến mại, hậu mãi và chiến lược xây dựng uy tín thương hiệu là yếu tố
then chốt để giữ chân người mua.
Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...
Phụ nữ trung niên châu Á: Nhóm khách hàng mới đầy sức ảnh hưởng
Một thế hệ phụ nữ mới ở châu Á đang mang đến góc nhìn khác về quá trình lão hóa, nổi lên như những người dẫn dắt xu hướng trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…
TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á
Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”
Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: