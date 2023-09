Thị trường giằng co, khối ngoại lại quay đầu xả đột biến

Quán tính tăng giá chiều qua đã “nguội” đi khá nhanh khi nhóm blue-chips dẫn dắt lại mất đà. VN30-Index tăng hầu như không đáng kể 0,08%, một phần dưới áp lực bán rất mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Thanh khoản trên HoSE tăng vọt 29% so với sáng hôm qua trong đó khối ngoại bán ròng 582,5 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Thị trường vẫn đang chịu áp lực bán khá mạnh quanh vùng đỉnh và chưa đủ lực để đột phá. Nhà đầu tư tranh thủ bán ra khi giá tăng sáng nay đã đẩy thanh khoản lên khá cao, tổng giá trị khớp HoSE và HNX tăng 30% so với sáng hôm qua, đạt 13.222 tỷ đồng. VN-Index trồi sụt liên tục, chốt phiên tăng nhẹ 0,13% tương đương +1,58 điểm so với tham chiếu.

Điểm tích cực là độ rộng vẫn còn duy trì tốt, HoSE ghi nhận 289 mã tăng/192 mã giảm, trong đó 95 mã tăng trên 1%. Dù vậy áp lực bán thể hiện khá rõ ở những cổ phiếu thanh khoản cao nhất, đại đa số đang bị ép giá xuống.

Trên HoSE hiện có 32 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì tới 20 mã đã tụt giá tối thiểu 1% so với mức đỉnh. Dòng tiền đổ vào những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu như HPG, MWG, SSI, VIC, NVL, GEX, DIX, VPB đều gây ảnh hưởng nhất định. HPG thanh khoản lớn nhất với 788,8 tỷ đồng và giá đã trượt giảm khoảng 1,36% so với mức đỉnh, hiện còn tăng nhẹ 0,87% so với tham chiếu. VIC trượt giảm khoảng 1,63% còn tăng 0,17%; SSI trượt giảm 0,82% còn tăng 1,12%...

Nhu cầu bán ra là điều bình thường trong bối cảnh nhiều cổ phiếu có nhịp phục hồi và tăng tốt hai tuần gần đây. VN-Index cũng đang loanh quanh vùng đỉnh tháng 8/2023 và chưa có tín hiệu chắc chắn có thể đột phá thành công. Nếu đột phá, xu hướng tăng sẽ được tiếp tục, trong khi nếu giảm, thị trường sẽ tạo mô hình 2 đỉnh. Trong bối cảnh thiếu chắc chắn như vậy, các nhà đầu tư có lãi tốt sẽ lựa chọn giải pháp chốt lời cắt giảm danh mục.

Diễn biến chỉ số VN30-Index sáng nay cho thấy không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt đủ mạnh.

Hiện tượng giằng co ở VN-Index cũng còn do thị trường không có nhóm dẫn dắt thực sự. Hôm qua các cổ phiếu chứng khoán tăng rất mạnh, nhưng đó không phải là những mã có khả năng lôi kéo chỉ số. Sáng nay nhóm này cũng đã hạ nhiệt đáng kể, thậm chí một số như VCI, ORS, HCM, VIX đã quay đầu giảm. Nhóm trụ nổi lên duy nhất GAS tăng 0,32% là đáng kể. Trong top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ có 4 mã tăng, 6 mã giảm với duy nhất GAS mạnh, còn lại đều kém. Top 20 vốn hóa thậm chí chỉ có 6 mã tăng, còn lại toàn giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng gây áp lực khá lớn ở nhóm blue-chips khi bán ròng 384,7 tỷ đồng trong rổ VN30. Tổng giá trị bán ở rổ này khoảng 709,4 tỷ đồng, chiếm 16% giao dịch cả rổ. HPG bị xả cực mạnh -175,4 tỷ đồng, STB -60,7 tỷ, MWG -34,2 tỷ, VIC -21,4 tỷ. Lượng bán của khối ngoại tại HPG chiếm khoảng 23% tổng thanh khoản và là nguyên nhân kiềm chế khả năng tăng giá ở mã này.

Tính chung toàn sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 582,5 tỷ đồng, cao đột biến kể từ đầu năm 2023. Trong 5 tuần gần nhất, khối này cũng có 5 phiên sáng mức bán ròng vượt quá 500 tỷ đồng. Đặc biệt phiên đầu tuần này ghi nhận mức bán ròng cả ngày tới trên 1.000 tỷ.

Hiện tượng giằng co và phân hóa sáng nay vẫn đem lại tín hiệu tốt cho các giao dịch ngắn hạn, nhưng việc lựa chọn cổ phiếu đã trở nên khó khăn hơn. Dù dòng tiền đổ vào thị trường vẫn rất cao, nhưng không phải mã nào thu hút được dòng tiền tốt cũng có giá tăng. Hiện tượng chốt lời đang phần nào bão hòa ở nhiều cổ phiếu. Khối ngoại quay lại xu hướng bán ròng mạnh cũng phù hợp với hoạt động rút vốn mạnh mẽ tại các quỹ ETF đang đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam.