Thị trường hoa cây cảnh Tết 2026: Giảm số lượng, tăng tính cá nhân hóa

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa và cây cảnh tại các đô thị lớn và vùng ven bước vào cao điểm mua sắm trong một tâm thế khác so với nhiều năm trước...

Một cấu trúc nhu cầu đã thay đổi đáng kể. Người mua không còn chạy theo sự phô trương hay quy mô lớn, mà chuyển sang lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sống, khả năng chi tiêu và “gu” thẩm mỹ cá nhân. Sự dịch chuyển này khiến thị trường hoa Tết 2026 không sôi động theo nghĩa “bùng nổ”, nhưng lại ổn định hơn về mặt cung cầu.

SỨC MUA THẬN TRỌNG, HOA TẾT TRỞ VỀ GIÁ TRỊ TINH THẦN

Thay vì đặt cược vào số lượng lớn, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều nhà vườn và thương lái chọn cách đi chậm mà chắc, giảm rủi ro tồn hàng và áp lực xả giá vào những ngày cuối cùng của năm.

Quan sát hành vi tiêu dùng cho thấy, người mua hoa tết năm nay dành nhiều thời gian hơn để tham khảo, so sánh và cân nhắc trước khi quyết định. Việc “đi xem hoa” không còn đồng nghĩa với “mua ngay”, mà trở thành một bước thăm dò thị trường, phản ánh tâm lý chi tiêu thận trọng trong bối cảnh thu nhập phục hồi chưa đồng đều, trong khi các khoản chi khác dịp cuối năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Một số báo cáo về xu hướng mua sắm Tết 2026, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính thiết thực và tiện lợi khi quyết định mua sắm. Điều này kéo theo cả thị trường hoa kiểng: Khách hàng không chỉ chọn cây để trang trí mà còn xem xét yếu tố chăm sóc, khả năng bài trí, thời gian chơi Tết, cũng như mức độ phù hợp với lối sống hiện đại đô thị. Thay vì chi tiêu mạnh tay cho số lượng lớn cây cảnh và hoa quý hiếm, nhiều gia đình ưu tiên những sản phẩm vừa túi tiền, phù hợp với không gian sống và mục đích sử dụng thực tế. Xu hướng này phản ánh sự thận trọng tài chính sau giai đoạn biến động kinh tế, khiến quyết định chi tiêu trở nên cân nhắc và kỹ lưỡng hơn

Xu hướng lựa chọn cũng thay đổi rõ rệt. Các loại hoa, cây cảnh kích thước vừa và nhỏ, giá ở mức trung bình được ưu tiên, nhất là với nhóm người sống tại chung cư hoặc nhà phố có diện tích hạn chế. Mai mini, đào chậu nhỏ, quất bonsai, lan hồ điệp ghép ít cành, cây cảnh lá và tiểu cảnh trang trí để bàn ghi nhận sức mua tốt hơn so với các dòng sản phẩm cỡ lớn.

Hoa tết vì thế quay trở lại đúng vai trò cốt lõi là yếu tố tạo không khí và giá trị tinh thần cho ngày tết, thay vì trở thành thước đo cho mức độ chi tiêu hay sự phô trương hình thức. Người mua chấp nhận giản lược quy mô, nhưng vẫn giữ yêu cầu cao về hình thức hài hòa, cây khỏe và thời gian chơi bền trong suốt dịp tết.

NHÀ VƯỜN THÍCH ỨNG: CÁ NHÂN HÓA ĐỂ GIỮ NHỊP THỊ TRƯỜNG

Trước sự thay đổi của sức mua, nhiều nhà vườn đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất ngay từ đầu vụ. Thay vì tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, chiến lược phổ biến là giảm số lượng cây thành phẩm, đồng thời tăng mức độ đa dạng về dáng thế, kích thước và cách phối chậu. Mỗi dòng cây được “chia nhỏ” thành nhiều phiên bản, phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau.

Một trong những “thủ phủ hoa kiểng” của các tỉnh Miền Tây Nam Bộ là làng hoa kiểng Cái Mơn - Chợ Lách (tỉnh Bến Tre trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long). Theo số liệu cập nhật, làng hoa Cái Mơn mỗi năm cung cấp khoảng hơn 4 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại ra thị trường tết, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Làng hoa này đóng vai trò quan trọng không chỉ về quy mô sản lượng, mà còn về mức độ lan tỏa kỹ thuật và thương mại với hàng ngàn hộ sản xuất liên quan trực tiếp đến nghề hoa kiểng và hoạt động ngày càng đa dạng hơn; đặc biệt là qua kênh bán hàng trực tuyến trên các sàn “livestream”. Trong vụ hoa tết năm nay, nhiều diện tích hoa cúc mâm xôi tại Cái Mơn đã nở sớm do thời tiết bất thường (mưa trái mùa…), khiến nông dân gặp khó khăn và phải tìm cách tiêu thụ sớm hoặc cắt lỗ, ảnh hưởng đến nguồn cung đúng dịp tết.

Yếu tố cá nhân hóa trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Người mua không chỉ chọn loại hoa, mà còn quan tâm đến dáng cây, chiều cao, màu sắc chậu và khả năng bài trí trong không gian cụ thể. Điều này buộc nhà vườn và điểm bán lẻ phải đầu tư nhiều hơn vào khâu tạo dáng, chăm sóc và trưng bày, thay vì chỉ dựa vào sản lượng.

Ở phân khúc cao hơn, thị trường vẫn tồn tại nhu cầu đối với các cây thế đẹp, độc bản, nhưng chủ yếu theo hình thức đặt trước, phục vụ nhóm khách hàng quen. Cách làm này giúp nhà vườn chủ động dòng tiền, giảm rủi ro tồn kho và tránh tình trạng “dội hàng” vào những ngày cận Tết. Thị trường hoa - cây cảnh Tết Bính Ngọ vì thế vận hành theo hướng chậm rãi hơn, nhưng bền vững hơn so với các giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.