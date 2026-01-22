Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Nguyễn Thuấn
22/01/2026, 07:02
Càng cận Tết Nguyên đán, thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (Thanh Hóa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi những vườn bưởi đỏ tiến vua chín rộ, thương lái tấp nập về tận vườn đặt hàng phục vụ thị trường Tết...
Gìn giữ giống bưởi đặc sản hàng trăm năm tuổi, người dân Luận Văn đã xây dựng được vùng trồng bưởi đỏ tiến vua mang lại nguồn thu hàng chục tỉ đồng mỗi dịp Tết. Không chỉ là cây trồng chủ lực của địa phương, bưởi Luận Văn còn từng bước khẳng định thương hiệu, trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng, bưởi đỏ Luận Văn được nhiều người ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, bưởi đỏ đã rơi vào tình trạng "cháy hàng".
“Bưởi tiến vua có đặc tính riêng so với các loại bưởi khác. Khi còn nhỏ, quả có màu xanh, đến khoảng tháng 7-8 âm lịch chuyển sang màu vàng. Khoảng tháng 10-11, toàn bộ quả từ vỏ đến tép đều chuyển sang màu đỏ gấc, tỏa mùi thơm đặc trưng nên rất được khách hàng ưa chuộng”. Bà Kim Thị Nguyệt (thương lái ở thôn Luận Văn), cho biết bà đã gắn bó với nghề buôn bưởi gần 20 năm. Mỗi năm, lượng khách đặt mua đều tăng.
Theo bà Nguyệt, mọi năm phải đến rằm tháng Chạp mới bắt đầu đi gom hàng, nhưng năm nay đơn nhiều nên buộc phải đặt cọc từ sớm. Dù vậy, tại các vườn bưởi, thương lái khắp nơi cũng đã về đặt cọc nên dự kiến bưởi đỏ năm nay tiếp tục khan hiếm.
Vào dịp Tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá bán lẻ phổ biến từ 100.000-200.000 đồng/quả. Những cặp bưởi đẹp, được tuyển chọn kỹ để làm quà biếu hoặc chưng Tết, có thời điểm lên tới 500.000 đồng/cặp. Bưởi chín có thể giữ hương từ 1-2 tháng, bày trên bàn thờ cả tháng vẫn không hỏng.
Ông Nguyễn Văn Tư (60 tuổi), một hộ trồng bưởi lâu năm ở làng Luận Văn, cho biết năm nay thời tiết không thuận lợi, song nhờ tích cực chăm sóc nên sản lượng và mẫu mã bưởi đều đạt yêu cầu. Với diện tích 4ha, hơn 1.000 gốc bưởi của gia đình dự kiến cho thu hoạch khoảng 10.000-12.000 quả, trong đó khoảng 50% đã được thương lái đặt mua từ tháng 11 âm lịch.
Theo ông Tư, từ nay đến Tết, giá bưởi có thể biến động tùy theo trọng lượng, mẫu mã, độ lên màu, nhưng nhìn chung vẫn giữ ở mức hợp lý để bảo đảm sức tiêu thụ.
Lãnh đạo xã Lam Sơn thông tin, bưởi đỏ Luận Văn hiện có chỗ đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... trở thành món quà biếu Tết được nhiều người lựa chọn.
Cũng theo lãnh đạo xã, cây bưởi đỏ tiến vua mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.
Nhằm nâng tầm giá trị giống bưởi này, năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án cải tạo, phát triển bưởi Luận Văn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, với mục tiêu hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và giá trị thẩm mỹ.
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và mở rộng tiêu thụ trên nền tảng số đang giúp nông dân vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống theo hướng bền vững...
Hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...
Để đảm bảo việc thực thi các cam kết quốc tế một cách hiệu quả và đồng bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký các quyết định quan trọng nhằm phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành trong việc triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên...
