Trang chủ Thị trường

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Nguyễn Thuấn

22/01/2026, 07:02

Càng cận Tết Nguyên đán, thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (Thanh Hóa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi những vườn bưởi đỏ tiến vua chín rộ, thương lái tấp nập về tận vườn đặt hàng phục vụ thị trường Tết...

Ông Nguyễn Văn Tư là người góp phần gìn giữ và phát triển giống bưởi Luận Văn.
Ông Nguyễn Văn Tư là người góp phần gìn giữ và phát triển giống bưởi Luận Văn.

Gìn giữ giống bưởi đặc sản hàng trăm năm tuổi, người dân Luận Văn đã xây dựng được vùng trồng bưởi đỏ tiến vua mang lại nguồn thu hàng chục tỉ đồng mỗi dịp Tết. Không chỉ là cây trồng chủ lực của địa phương, bưởi Luận Văn còn từng bước khẳng định thương hiệu, trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
2. Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt
Bưởi đỏ tiến vua chín đều, quả to tròn, màu sắc bắt mắt.

Được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng, bưởi đỏ Luận Văn được nhiều người ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, bưởi đỏ đã rơi vào tình trạng "cháy hàng".

“Bưởi tiến vua có đặc tính riêng so với các loại bưởi khác. Khi còn nhỏ, quả có màu xanh, đến khoảng tháng 7-8 âm lịch chuyển sang màu vàng. Khoảng tháng 10-11, toàn bộ quả từ vỏ đến tép đều chuyển sang màu đỏ gấc, tỏa mùi thơm đặc trưng nên rất được khách hàng ưa chuộng”. Bà Kim Thị Nguyệt (thương lái ở thôn Luận Văn), cho biết bà đã gắn bó với nghề buôn bưởi gần 20 năm. Mỗi năm, lượng khách đặt mua đều tăng.

Người dân phân loại bưởi theo kích cỡ, mẫu mã phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.
Người dân phân loại bưởi theo kích cỡ, mẫu mã phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.

Theo bà Nguyệt, mọi năm phải đến rằm tháng Chạp mới bắt đầu đi gom hàng, nhưng năm nay đơn nhiều nên buộc phải đặt cọc từ sớm. Dù vậy, tại các vườn bưởi, thương lái khắp nơi cũng đã về đặt cọc nên dự kiến bưởi đỏ năm nay tiếp tục khan hiếm.

Vào dịp Tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá bán lẻ phổ biến từ 100.000-200.000 đồng/quả. Những cặp bưởi đẹp, được tuyển chọn kỹ để làm quà biếu hoặc chưng Tết, có thời điểm lên tới 500.000 đồng/cặp. Bưởi chín có thể giữ hương từ 1-2 tháng, bày trên bàn thờ cả tháng vẫn không hỏng.

Bưởi đỏ tiến vua có màu đỏ từ vỏ đến múi, đặc trưng riêng của Luận Văn.
Bưởi đỏ tiến vua có màu đỏ từ vỏ đến múi, đặc trưng riêng của Luận Văn.

Ông Nguyễn Văn Tư (60 tuổi), một hộ trồng bưởi lâu năm ở làng Luận Văn, cho biết năm nay thời tiết không thuận lợi, song nhờ tích cực chăm sóc nên sản lượng và mẫu mã bưởi đều đạt yêu cầu. Với diện tích 4ha, hơn 1.000 gốc bưởi của gia đình dự kiến cho thu hoạch khoảng 10.000-12.000 quả, trong đó khoảng 50% đã được thương lái đặt mua từ tháng 11 âm lịch.

VnEconomy
VnEconomy
Vườn bưởi hơn 1.000 gốc của gia đình ông Nguyễn Văn Tư vào vụ thu hoạch.

Theo ông Tư, từ nay đến Tết, giá bưởi có thể biến động tùy theo trọng lượng, mẫu mã, độ lên màu, nhưng nhìn chung vẫn giữ ở mức hợp lý để bảo đảm sức tiêu thụ.

Lãnh đạo xã Lam Sơn thông tin, bưởi đỏ Luận Văn hiện có chỗ đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... trở thành món quà biếu Tết được nhiều người lựa chọn.

Gia đình ông Phạm Văn Thành với vườn bưởi hàng trăm gốc cho thu nhập cao dịp Tết.
Gia đình ông Phạm Văn Thành với vườn bưởi hàng trăm gốc cho thu nhập cao dịp Tết.

Cũng theo lãnh đạo xã, cây bưởi đỏ tiến vua mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Thương lái kiểm tra chất lượng bưởi ngay tại vườn trước khi chốt đơn.
Thương lái kiểm tra chất lượng bưởi ngay tại vườn trước khi chốt đơn.

Nhằm nâng tầm giá trị giống bưởi này, năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án cải tạo, phát triển bưởi Luận Văn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, với mục tiêu hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và giá trị thẩm mỹ.

Để có được quả bưởi đạt chất lượng từ màu sắc, kích cỡ, hương thơm người dân Luận Văn phải rất kỳ công chăm sóc.
Để có được quả bưởi đạt chất lượng từ màu sắc, kích cỡ, hương thơm người dân Luận Văn phải rất kỳ công chăm sóc.
Bưởi đỏ tiến vua – sản phẩm OCOP 4 sao của Thanh Hóa.
Bưởi đỏ tiến vua – sản phẩm OCOP 4 sao của Thanh Hóa.
Vùng trồng bưởi Luận Văn ngày càng được mở rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung.
Vùng trồng bưởi Luận Văn ngày càng được mở rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung.

bưởi đỏ tiến vua giống bưởi đặc sản nông nghiệp Thanh Hóa Phát triển kinh tế nông thôn sản phẩm OCOP 4 sao thu nhập cao dịp Tết

