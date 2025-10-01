Thị trường M&A toàn cầu đạt 1 nghìn tỷ USD trong quý 3/2025

Tổng cộng, đã có 47 thương vụ M&A có giá trị trên 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm...

Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu đã chứng kiến một sự bùng nổ trong tháng 9, quý 3 và từ đầu năm đến nay, với những con số kỷ lục và các thương vụ lớn làm thay đổi cục diện thị trường.

Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), chỉ riêng trong quý 3, giá trị các thương vụ M&A đã vượt qua con số 1 nghìn tỷ USD, đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong lịch sử gần đây của thị trường này.

Một thương vụ phải kể tới là vụ mua lại toàn bộ Electronic Arts với giá 55 tỷ USD được công bố vào hôm 29/9. Thương vụ này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử mà còn là một phần của làn sóng các thương vụ siêu lớn khác, với 14 thương vụ có giá trị trên 10 tỷ USD được công bố trên toàn cầu trong mùa hè vừa qua.

Sự sôi động này củng cố niềm tin rằng sự bùng nổ M&A được kỳ vọng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần trở thành hiện thực, mặc dù ban đầu đã bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn do chính sách thuế quan gây ra.

Theo tờ báo Financial Times, các thương vụ lớn khác trong mùa hè năm nay gồm Union Pacific mua lại Norfolk Southern với giá 85 tỷ USD, Anglo American hợp nhất với Teck trong giao dịch trị giá 50 tỷ USD, và Palo Networks mua lại CyberArk với giá 25 tỷ USD.

Tổng cộng, đã có 47 thương vụ có giá trị trên 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm, con số cao nhất kể từ khi LSEG bắt đầu ghi nhận dữ liệu. Những quyết định chia tách lớn, như việc Kraft Heinz tách làm hai công ty và kế hoạch của Keurig Dr Pepper tách mảng kinh doanh cà phê sau khi mua lại JDE Peet’s, cũng đã thúc đẩy hoạt động M&A.

Ông Eric Tokat, đồng chủ tịch tại ngân hàng boutique Centerview Partners, nhận định những điều tưởng chừng không thể trên thị trường M&A giờ đây đã trở thành khả thi. Các nhà làm thương vụ đang xem xét lại các kế hoạch từ nhiều năm trước và tiến hành cập nhật theo bối cảnh hiện tại. Động lực để khởi động lại các kế hoạch này có thể đến từ môi trường kinh doanh đã thay đổi, cách tiếp cận chống độc quyền khác trước, hoặc chỉ đơn giản là niềm tin để thực hiện các thương vụ.

Trên toàn cầu, hoạt động M&A trong năm nay đã đạt giá trị gần 3,1 nghìn tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và trên đà đưa năm 2025 trở thành năm sôi động nhất của thị trường này kể từ năm 2021.

Kết quả là các ngân hàng đầu tư đã thu về một khoản phí M&A gần kỷ lục. Trên toàn cầu, 95,4 tỷ USD phí ngân hàng đầu tư đã được tạo ra từ các vụ M&A trong 9 tháng đầu năm, con số cao thứ hai từ trước đến nay kể từ khi LSEG bắt đầu ghi nhận dữ liệu.

Ngân hàng Bank of America dự kiến sẽ kiếm được khoản phí 130 triệu USD từ việc tư vấn cho Norfolk Southern trong thương vụ sáp nhập đường sắt nếu thương vụ này vượt qua được quá trình xem xét chống độc quyền kéo dài hai năm. Khoản phí này sẽ vượt qua kỷ lục 123 triệu USD tiền phí mà JPMorgan Chase kiếm được từ việc tư vấn cho Allergan trong thương vụ bán 63 tỷ USD cho AbbVie.

Ông Charles Ruck, chủ tịch toàn cầu của bộ phận doanh nghiệp tại Latham & Watkins, người đã tư vấn cho nhiều thương vụ lớn, cho biết ông đang bận rộn nhất kể từ cơn sốt công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021.

Giới chuyên gia nhận định thị trường M&A toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới. Ông Jacob Kling, đồng Chủ tịch phụ trách M&A của công ty Wachtell Lipton nhận định đang có một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách các công ty tiếp cận chiến lược phát triển của mình.

“Khi CEO của công ty A thực hiện một thương vụ lớn, CEO của công ty B bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ họ cũng cần phải làm điều gì đó tương tự”, ông nói.