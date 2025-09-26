Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Thế giới

Starbucks công bố kế hoạch 1 tỷ USD cải tổ công ty

Bình Minh

26/09/2025, 10:22

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Starbucks đã ghi nhận 6 quý liên tiếp doanh thu suy giảm tại Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Starbucks, chuỗi cửa hiệu cà phê lớn nhất thế giới, đang đối mặt với một thách thức lớn khi doanh thu liên tục giảm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Để ứng phó với tình hình này, vào ngày 25/9, Starbucks công bố kế hoạch cải tổ trị giá 1 tỷ USD, bao gồm việc đóng cửa hàng trăm cửa hiệu, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, và sa thải 900 nhân viên tại các văn phòng. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm khôi phục doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trong thông báo mới nhất, Starbucks cho biết họ sẽ phải chịu chi phí lên tới 1 tỷ USD liên quan đến đợt cải tổ giảm này, bao gồm khoảng 150 triệu USD tiền bồi thường thôi việc cho nhân viên và khoảng 850 triệu chi phí liên quan đến việc đóng các cửa hiệu, bao gồm chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Starbucks đã ghi nhận 6 quý liên tiếp doanh thu suy giảm tại Mỹ, do người tiêu dùng không hài lòng với mức giá và tình trạng mất nhiều thời gian khi gọi đồ uống tại các cửa hiệu của hãng.

CEO Brian Niccol của Starbucks, người đã điều hành công ty trong 1 năm qua, nhấn mạnh rằng công ty đang nỗ lực cải thiện dịch vụ và nâng cấp không gian các quán cà phê. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Starbucks hiện thấp hơn nhiều so với một năm trước, phản ánh những khó khăn trong việc thu hút khách hàng trở lại.

Cuối tháng 9/2024, Starbucks có 18.424 quán cà phê tại Bắc Mỹ, và con số này đã tăng lên 18.734 vào cuối tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, với kế hoạch đóng cửa mới nhất, số lượng cửa hàng tại Bắc Mỹ sẽ giảm xuống còn gần 18.300 vào cuối tháng 9 này.

Trong một thông điệp gửi đến nhân viên, CEO Niccol cho biết ban lãnh đạo đã xác định những cửa hàng mà họ không thể tạo ra môi trường vật lý mà khách hàng và nhân viên mong đợi, hoặc những nơi không có khả năng đạt được hiệu suất tài chính. Những địa điểm này sẽ bị đóng cửa.

Đợt cắt giảm nhân sự này là đợt cắt giảm lớn thứ hai của Starbucks trong năm nay, sau khi công ty đã sa thải 1.100 vị trí vào tháng 2.

Starbucks không công bố số lượng việc làm bị mất tại các cửa hàng đóng cửa, nhưng theo Giám đốc hoạt động (COO) Mike Grams, mỗi cửa hiệu Starbucks trung bình có từ 18-19 nhân viên. Ông Niccol nói rằng Starbucks sẽ cố gắng chuyển nhân viên pha chế từ các cửa hàng bị đóng cửa sang các cửa hàng gần đó “nếu có thể” và cung cấp gói thôi việc cho những người mà công ty không bố trí được việc mới.

Với tỷ lệ nhân viên pha chế bỏ việc ở Starbucks lên tới gần 50% mỗi năm tại Bắc Mỹ, Starbucks hàng năm phải tuyển dụng hàng chục nghìn nhân viên pha chế mới.

Tại thị trường Bắc Mỹ, Starbucks hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các chuỗi cà phê tập trung phục vụ tài xế như Dutch Bros và 7 Brew. Trong khi đó, đối thủ gần nhất của Starbucks về số lượng cửa hàng là Dunkin’ - chuỗi cửa hiệu cà phê và bánh donut được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân Roark Capital - có gần 10.000 địa điểm tại Mỹ vào cuối năm 2024.

Cổ phiếu Starbucks đã giảm 12% trong vòng 1 năm qua, phản ánh nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo ngại về khả năng phục hồi doanh thu và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành kinh doanh cà phê.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

