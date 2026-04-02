Thị trường sữa công thức: Hiểu đúng để lựa chọn phù hợp
Khánh Huyền
02/04/2026, 18:24
Trong hành trình nuôi con, nhiều gia đình trẻ nhận ra rằng điều quan trọng là sự “phù hợp”. Phù hợp từ cách chăm sóc, ăn ngủ cho đến việc lựa chọn sữa và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp sau 2 tuổi.
LỰA CHỌN SỮA ĐẢM BẢO SỨC KHOẺ CHO CON, VẤN ĐỀ MUÔN THUỞ CỦA MỌI BÀ MẸ
Một trong những quyết định khó khăn, khiến nhiều phụ huynh cân nhắc nhất trong những năm đầu đời của con chính là lựa chọn sữa.
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều dòng sữa công thức khác nhau. Khi tìm hiểu, nhiều gia đình thường so sánh giữa các thương hiệu quen thuộc như sữa NAN Nestlé với các dòng sữa bột khác.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhiều nguồn thông tin, không ít cha mẹ nhận ra rằng việc chọn sữa không chỉ dừng lại ở bảng thành phần dinh dưỡng hay lời giới thiệu. Điều họ quan tâm hơn thường là những phản ứng thực tế của bé sau khi sử dụng: Bé có dễ tiêu hoá hay không, bé có quen vị sữa hay không, và liệu gia đình có thể duy trì lâu dài hay không.
Chính vì vậy, nhiều phụ huynh thường dành thời gian theo dõi phản ứng của bé trong một khoảng thời gian trước khi quyết định gắn bó với một dòng sữa nhất định. Và sau tất cả, lựa chọn cuối cùng của mỗi gia đình thường vẫn quay lại với một tiêu chí rất đơn giản: loại sữa nào phù hợp với bé nhà mình.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh tìm hiểu, quan tâm đến nền tảng nghiên cứu và quy trình kiểm soát chất lượng của sản phẩm sữa. Đây là cơ sở quan trọng để giúp các bà mẹ tự tin hơn khi ra quyết định chọn sữa cho con.
Điển hình như Nestlé áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn trên toàn cầu trong toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ - từ việc chọn lựa nguyên liệu đầu vào, kiểm soát quy trình sản xuất, với các bước kiểm tra nghiêm ngặt thành phẩm cho đến việc theo dõi, giám sát sản phẩm sau khi đến tay người tiêu dùng. Điều này góp phần củng cố thêm thông tin, giúp cho sữa bột Nestlé là một lựa chọn đáng tin cậy của các bà mẹ trên toàn thế giới.
ÍT AI BIẾT, NỀN TẢNG DINH DƯỠNG SỮA CÔNG THỨC THƯỜNG ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO QUY CHUẨN CHUNG
Trên thực tế, các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ khi đưa ra thị trường đều phải đáp ứng những quy định dinh dưỡng nghiêm ngặt ở cấp độ quốc tế.
Các dưỡng chất quan trọng như đạm, carbohydrate, vitamin và khoáng chất đều có khung hàm lượng cụ thể, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ trong từng giai đoạn. Vì vậy, nếu nhìn vào nền tảng dinh dưỡng cơ bản, nhiều dòng sữa công thức của các thương hiệu lớn thường được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn tương đối giống nhau.
Điểm tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm thường đến từ công nghệ sản xuất, nguồn nguyên liệu hoặc các thành phần bổ sung được nghiên cứu riêng của từng hãng. Trong nhiều năm liền, Nestlé đã không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng, tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ, được chứng minh về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ khả năng hấp thu, đánh dấu bước tiến nâng tầm trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại.
Đây cũng là lý do khi tìm hiểu về các dòng sữa phổ biến sữa NAN Nestlé được nhiều phụ huynh đem ra so sánh và lựa chọn.
Đối với các mẹ bỉm, việc trang bị kiến thức nền tảng giúp quá trình lựa chọn sữa phù hợp cho cho trẻ trở nên thuận tiện, chính xác hơn. Thực tế, khi thấu hiểu các tiêu chuẩn về sữa, phụ huynh có thể nhanh chóng tìm thấy những dòng sản phẩm phù hợp như sữa NAN Nestlé, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí thử nghiệm không cần thiết. Sự chủ động này không chỉ đảm bảo sự phát triển cho con mà còn giúp các mẹ giải tỏa áp lực tâm lý, duy trì tinh thần chăm con tích cực, vui vẻ và nhẹ nhàng.
* Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo và tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
