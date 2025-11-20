Thị trường tiếp tục điều chỉnh, thanh khoản “đóng băng” chờ đáo hạn phái sinh

Mặc dù VN-Index kết phiên sáng nay vẫn tăng nhẹ 3,9 điểm (+0,24%) nhưng riêng VIC đã đem về hơn 4 điểm. Độ rộng xác nhận cổ phiếu vẫn đang điều chỉnh, dù biên độ không lớn. Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, sự thận trọng thể hiện rõ rệt ở mức thanh khoản cực thấp.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index cũng có 4 mã xanh, trong đó VIC tăng 2,49% là đáng kể nhất. Còn lại là VHM tăng 0,31%, VPB tăng 0,89% và FPT tăng 0,92%. Các cổ phiếu này “gánh” toàn bộ chỉ số, bất chấp độ rộng chỉ là 96 mã tăng/196 mã giảm.

Nhóm blue-chips cũng nghiêng về phía đỏ với 9 mã tăng/13 mã giảm ở rổ VN30. Chỉ số rổ này cũng tăng 0,48% nhờ sức mạnh của VIC, thêm VJC kịch trần, VRE tăng 1,58%, LPB tăng 1,01%. Nhóm giảm giá ở rổ này đáng kể cũng chỉ có HPG giảm 1,27%, MWG giảm 1,7%. Nhìn chung sự cân bằng trong nhóm vốn hóa lớn vẫn được bảo toàn, tạo môi trường ổn định chung.

Với độ rộng áp đảo ở phía đỏ, cổ phiếu sàn HoSE sáng nay rơi vào trạng thái điều chỉnh là phổ biến. Tuy nhiên với khả năng neo giữ điểm số, biên độ giảm đã nhẹ hơn nhiều so với phiên hôm qua. Trong 196 mã đỏ chỉ có 68 mã giảm quá 1%.

Không nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán mạnh rõ rệt. 6 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng là HPG với 299,9 tỷ; VIX với 296,2 tỷ, giá giảm 1,2%; VCI với 278,1 tỷ, giá giảm 1,82%; CII với 269,2 tỷ, giá giảm 2,1%; MWG với 181,2 tỷ và DXG với 115,6 tỷ, giá giảm 1,57%.

Sự thay đổi trong độ rộng chỉ số cũng cho thấy không phải toàn thời gian áp lực bán đều kiềm chế được giá. Chỉ từ sau 10h sáng nay phía đỏ mới dần áp đảo. Điều này phản ánh tâm lý bắt đáy cũng đã xuất hiện sau phiên giảm tương đối mạnh hôm qua (tới 120 cổ phiếu giảm hơn 1% lúc đóng cửa). Dù vậy lực cầu không đủ ổn định nên khả năng phục hồi bị chặn lại.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá, nhóm sót lại có 49 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ tầm chục cổ phiếu đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Nhóm này thực ra cũng bị ép dần giá xuống theo diễn biến chung. VJC là cổ phiếu mạnh duy nhất đang chốt ở giá trần và thanh khoản cũng rất tốt, đạt 448,2 tỷ đồng. VIC đã bị ép xuống khoảng 1,74% so với giá cao nhất, VRE bị ép 1,08%. Vài cổ phiếu còn mạnh như AAA tăng 4,88%, DGW tăng 1,15% cũng đã bị ép xuống đáng kể.

Điểm nhấn của thị trường sáng nay là thanh khoản giảm mạnh gần 30% so với sáng hôm qua, sàn HoSE chỉ khớp 6.896,5 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025. Dòng tiền vào yếu một phần vì hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên nhà đầu tư e ngại biến động bất ngờ. Dòng tiền vào yếu cũng khiến lực đỡ giá ở vùng trên tham chiếu kém ổn định. Đầu phiên, khoảng 9h30 độ rộng sàn HoSE vẫn còn tốt với 134 mã tăng/100 mã giảm nhưng càng về sau càng hẹp lại.

Dù vậy môi trường thanh khoản thấp cũng là điều kiện tốt để kiểm chứng sức ép từ phía bán. Sáng nay cổ phiếu trượt giá là phổ biến, nhưng số lượng mã giảm mạnh (trên 1%) cũng không nhiều. Đại đa số cổ phiếu duy trì biên độ nhỏ nên thanh khoản thấp cũng phản ánh nhu cầu bán hạn chế. Nếu nhà đầu tư xả hàng ngắn hạn nhiều thì với sức cầu như vậy giá sẽ giảm rất sâu.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm cường độ mua vào đáng chú ý, với 739,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, thấp nhất 6 phiên. Giá trị bán ròng khoảng 350,1 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào bị xả quá bất ngờ, nhiều nhất là VCI -98,8 tỷ, MWG -75,9 tỷ, VHM -46,3 tỷ, HPG -46,3 tỷ. Phía mua ròng có VIC +57,8 tỷ, VPB +41,2 tỷ, TCB +36,8 tỷ, FPT +34,5 tỷ.