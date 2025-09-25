Thị trường “tour lá đỏ” bắt đầu sôi động

Theo các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách Việt chọn tour Đông Á - Đông Bắc Á mùa thu đông tăng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Các "tour lá đỏ" được ưa thích tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc...
Theo thống kê từ Du Lịch Việt, tính chung trong mùa bán tour lá đỏ, các chuyến đi ngắm lúa chín ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Mù Cang Chải,
Hoàng Su Phì, Sapa, Y Tý, Bản Phùng, Bản Luốc... hiện đang là những
tour nội địa thu hút khách nhất.
Thời điểm này, các tour mùa vàng chiếm khoảng
55 - 60% tổng số tour nội địa của công ty. Dù các tour nghỉ dưỡng biển (Nha
Trang, Phú Quốc) và khám phá miền Tây vẫn hút khách, nhưng "sức nóng"
của các tour miền núi phía Bắc vẫn vượt trội.
Nhu cầu đặt tour mùa vàng đã tăng mạnh từ đầu tháng 9, đặc
biệt vào dịp cuối tuần, khi mà các chuyến đi thường kín chỗ sớm, thậm chí trước
2 tuần. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão Yagi
vào năm ngoái, nhiều khách phải hoãn hoặc hủy tour mùa vàng, dẫn đến lượng
khách năm nay tăng cao, bởi không ít người bị hoãn tour năm trước đã quay lại
đăng ký trong năm nay.
Cùng với sự hấp dẫn của du lịch trong nước, các tour lá đỏ quốc tế cũng rất được du khách ưa chuộng. Các đoàn lớn đã bắt
đầu đặt tour quốc tế từ tháng 7, trong khi khách cá nhân thường đặt rải rác từ
tháng 8. Cao điểm giữ chỗ thường rơi vào cuối tháng 8 và tháng 9, khi du khách
lo ngại vé máy bay và visa sẽ hết chỗ. Các đoàn tour riêng thường đặt trước từ
2 - 3 tháng để chọn đúng thời điểm lá chuyển màu ở từng nước.
Năm nay, những điểm đến được ưa chuộng nhất vẫn là Trung Quốc
(Cửu Trại Câu, Tân Cương, Bắc Kinh), Hàn Quốc (Seoul, đảo Nami, núi Seorak) và Nhật
Bản, Đài Loan... Du khách lựa chọn các tour này vì đường bay thuận tiện, khung
cảnh mùa thu tuyệt đẹp, thời tiết ôn hòa, cùng các chính sách visa cởi mở. Nhiều tour còn kết hợp trải nghiệm lễ hội
bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, tạo thêm sức hấp dẫn.
Với sự gia tăng về số lượng du khách, giá tour lá đỏ năm nay cũng tăng nhẹ khoảng 5% so với năm trước. Giá tour Hàn Quốc dao động
từ 16 - 22,99 triệu đồng/khách (trọn gói 5 - 6 ngày, tùy vào hãng bay và chất
lượng dịch vụ, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM). Tour Trung Quốc có giá từ 15 -
30 triệu đồng/khách (thường kéo dài từ 4 - 7 ngày).
Theo ghi nhận từ các chi nhánh Du Lịch Việt, tỷ lệ tìm kiếm
và đặt tour Trung Quốc mùa thu năm nay tăng mạnh từ 25 - 40% so với cùng kỳ năm
ngoái. Một số tour đã kín chỗ tới 100% trước 3 - 4 tuần. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng
Giám đốc Du Lịch Việt, chia sẻ: “Trung Quốc đang vượt lên trở thành điểm đến
“hot” bậc nhất mùa thu đông năm nay nhờ vào giá tour hợp lý, chỉ mất từ 6 - 10
ngày để làm thủ tục e-visa".
Ngoài các tuyến truyền thống như Bắc Kinh, Thượng Hải, Cửu
Trại Câu, Trương Gia Giới, năm nay các sản phẩm tour lá đỏ mới như Lệ Giang, Shangrila, Đại
Lý, Tân Cương, Bắc Tân Cương, Ô Trấn và các vùng núi tuyết ở Vân Nam đang được
du khách yêu thích. Các tour tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu cũng
có mức tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái nhờ vào cảnh sắc mới lạ và trải
nghiệm đi tàu tốc hành, ngủ phố cổ.
Tương tự, bà Đào Mai Dung, Phó giám đốc Công ty Du lịch Nam
Thanh Travel, cho biết lượng khách Việt đặt tour mùa thu Trung Quốc trong hai
tháng 8 - 9 (khởi hành tháng 10 - 11) đã gần bằng tổng số khách của cả mùa thu
năm 2024, báo hiệu một mùa cao điểm sôi động.
Các nền tảng trực tuyến cũng ghi nhận sự bùng nổ. Tại etrip4u.com,
tour mùa thu Trung Quốc chiếm gần 40% tổng số tour quốc tế bán ra trong quý 2,
vượt xa nhiều thị trường quen thuộc khác ở Đông Bắc Á hay châu Âu. Bà Trần Thị
Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông của Vietluxtour, cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt:
“Nếu các năm trước tour mùa thu được thống trị bởi các tuyến Đông Nam Á, thì
năm nay thị trường Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, lại sôi động hơn hẳn".
Theo bà Thu, di chuyển và thủ tục thuận lợi góp phần
thúc đẩy quyết định đặt tour của khách Việt. Việc di chuyển đến Trung Quốc ngày
càng dễ dàng. Hàng loạt đường bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM đến các thành phố
lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Minh, Trùng Khánh… với tần suất cao. Với các
tuyến gần biên giới như Vân Nam, du khách có thể đi đường bộ với chi phí thấp
hơn nhiều, chỉ từ 4 - 5 triệu đồng cho tour 3 - 4 ngày.
Trong khi đó, giá tour lá đỏ Nhật Bản trọn gói từ 24 – 27 triệu đồng,
lịch khởi hành tour dày, hàng tuần cho phép du khách lựa chọn thời gian đi phù
hợp. Ngoài ra, trong tour Nhật Bản mùa thu còn có một số trải nghiệm vô cùng
thú vị như mặc Kimono chụp hình, tắm Onsen thư giãn, thưởng thức Geisha Show hấp
dẫn...
Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc kinh doanh của công ty BestPrice Travel,
chia sẻ: "Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, thời gian làm visa đoàn trung bình
từ 2 - 3 tuần. Do đó, du khách cần chủ động đặt tour sớm để kịp thời gian ra
visa cũng như tránh tình trạng bị hết chỗ ngày khởi hành mong muốn”.
Theo đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam,
mùa lá vàng, lá đỏ 2025 sẽ bắt đầu ở núi Seoraksan từ ngày 30/9, tiếp đến là
Jirisan vào 13/10, cả hai ngọn núi đạt đỉnh thu vào 23/10. Núi Hallasan (Jeju)
chuyển màu từ 14/10, rực rỡ nhất 30/10; Bukhansan bắt đầu ngả vàng 17/10 và đạt
đỉnh 4/11; trong khi Naejangsan chính thức vào mùa 11/11.
Còn theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Xúc tiến
Du lịch Nhật Bản (JNTO), mùa lá vàng và lá đỏ nước này sẽ chính thức "đổ bộ"
Sapporo và Aomori vào 6/11; Kochi từ 17/11 (lá vàng) và 10/12 (lá đỏ); Tokyo
đón mùa vàng từ 26/11, đỏ từ 30/11; Osaka vào 24/11 (lá vàng) và 4/12 (lá đỏ).
Tuy nhiên, thời gian đổi màu thực tế có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết.
Cũng vậy, lá phong và bạch quả bắt đầu chuyển màu tại các
vùng núi phía Bắc và núi cao tại Trung Quốc từ đầu tháng 10. Ở Bắc Kinh, Thiên
Tân, Hà Bắc... thời điểm ngắm thu đẹp nhất thường rơi vào giữa tháng 10 đến đầu
tháng 11. Phía Nam Trung Quốc lá chuyển màu sang thu muộn hơn, đỉnh mùa lá đỏ
thường rơi vào cuối tháng 11.
Đài Loan cũng bước vào mùa lá đỏ vào khoảng đầu tháng 11,
thu hút du khách với những con đường núi, công viên quốc gia và cảnh quan thiên
nhiên hoang sơ.
