Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

Tường Bách

16/09/2025, 15:58

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 3 tuyến tham quan trên bán đảo được mở lại từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản…

Du khách có thể sử dụng nhiều loại hình di chuyển từ xe đạp thể thao, xe mô tô, hoặc đi bộ để thăm quan bán đảo Sơn Trà.
Du khách có thể sử dụng nhiều loại hình di chuyển từ xe đạp thể thao, xe mô tô, hoặc đi bộ để thăm quan bán đảo Sơn Trà.

Sau ba năm tạm dừng hoạt động, các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà được mở cửa trở lại từ hôm nay, phục vụ du khách khám phá khu rừng nguyên sinh và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Đây là những tuyến đường đã bị tạm đóng từ sau bão Sơn Ca cuối năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng chia cắt bốn tuyến đường chính dẫn vào rừng.

Thời gian tham quan trong mùa mưa (tháng 10 đến tháng 2 năm sau) là từ 7h30 đến 17h30, và kéo dài đến 18h30 vào mùa khô (tháng 3 đến hết tháng 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu có cảnh báo thời tiết xấu.

Ban Quản lý quy định phương tiện và hình thức lưu thông trên từng tuyến để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, cho phép xe đạp thể thao, xe mô tô (trừ xe tay ga/hộp số tự động) và người đi bộ.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống ngã ba Bãi Bắc, cấm xe tay ga, xe đạp và ôtô trên 24 chỗ. Riêng tuyến từ ngã ba Bãi Bắc đến Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.

Để quản lý khách tham quan, Ban Quản lý sẽ phát thẻ màu xanh cho khách lẻ (nhận và trả lại trong ngày). Với các đoàn khách, doanh nghiệp phải thông báo trước về thời gian, lộ trình và số lượng khách. Du khách được lưu ý tuân thủ các quy định: chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ; không vào khu vực cấm, khu vực quốc phòng; không xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa. Hoạt động bay flycam, quay phim, chụp ảnh phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động bán đảo Sơn Trà nếu có cảnh báo thời tiết xấu.
Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động bán đảo Sơn Trà nếu có cảnh báo thời tiết xấu.

Ban Quản lý cũng cấm khách trekking tự phát xuống các khu vực hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen... của bán đảo Sơn Trà. Đây là những điểm có địa hình phức tạp, từng xảy ra nhiều vụ du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ, thậm chí gặp tai nạn.

Theo Ban Quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà được xem là “lá phối xanh” của thành phố. Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du khách.

Trước đó, ngày 13/9, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã ký văn bản giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các đơn vị tổ chức kinh doanh hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn.

Bà Thi đưa ra 2 yêu cầu. Một là kiểm tra, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất thường xuyên, hướng dẫn cảnh báo an toàn rõ ràng cho du khách. Hai là tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh công ty cung cấp sản phẩm có tính chất mạo hiểm nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an toàn cho du khách.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan phụ trách có thể yêu cầu đình chỉ hoặc ngưng hoạt động nếu không thỏa mãn các quy định. Ngoài ra, các khu vực du lịch trong thành phố sẽ được siết chặt an ninh trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh, trật trự, tạo độ an toàn cho khách du lịch tham quan.

Bán đảo Sơn Trà là nơi sinh sống của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.
Bán đảo Sơn Trà là nơi sinh sống của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Động thái này diễn ra sau khi một du khách ngụ tại TP.HCM bị rơi xuống rừng tại Đà Nẵng khi trải nghiệm bộ môn dù lượn dưới sự dẫn dắt của phi công. Nam du khách được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, gần resort Biển Đông. Người cầm lái cũng bị thương và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest (đơn vị khai thác dịch vụ dù lượn) chịu trách nhiệm đưa nạn nhân về TP.HCM và lo hậu sự, thông tin từ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Hiện, ngoài đơn vị trên, 4 cơ sở khác được cấp phép phục vụ du khách bộ môn dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn Sơn Trà gồm Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng và Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát.

