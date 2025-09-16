Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 3 tuyến tham quan trên bán đảo được mở lại từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản…
Sau ba năm tạm dừng hoạt động, các tuyến đường trên bán đảo
Sơn Trà được mở cửa trở lại từ hôm nay, phục vụ du khách khám phá khu rừng nguyên sinh
và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Đây là những tuyến đường đã bị tạm
đóng từ sau bão Sơn Ca cuối năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng chia cắt bốn tuyến
đường chính dẫn vào rừng.
Thời gian tham quan trong mùa mưa (tháng 10 đến tháng 2 năm
sau) là từ 7h30 đến 17h30, và kéo dài đến 18h30 vào mùa khô (tháng 3 đến hết
tháng 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu có cảnh báo thời tiết
xấu.
Ban Quản lý quy định phương tiện và hình thức lưu thông trên
từng tuyến để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ,
đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, cho phép xe đạp thể thao, xe mô
tô (trừ xe tay ga/hộp số tự động) và người đi bộ.
Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn
Cờ xuống ngã ba Bãi Bắc, cấm xe tay ga, xe đạp và ôtô trên 24 chỗ. Riêng tuyến
từ ngã ba Bãi Bắc đến Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.
Để quản lý khách tham quan, Ban Quản lý sẽ phát thẻ màu xanh
cho khách lẻ (nhận và trả lại trong ngày). Với các đoàn khách, doanh nghiệp phải
thông báo trước về thời gian, lộ trình và số lượng khách. Du khách được lưu ý
tuân thủ các quy định: chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ; không vào khu vực cấm, khu
vực quốc phòng; không xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa. Hoạt động bay flycam,
quay phim, chụp ảnh phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng.
Ban Quản lý cũng cấm khách trekking tự phát xuống các khu vực
hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen... của bán đảo Sơn Trà. Đây là những điểm có địa hình phức tạp,
từng xảy ra nhiều vụ du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ, thậm chí gặp tai nạn.
Theo Ban Quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần
thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà được
xem là “lá phối xanh” của thành phố. Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, với hệ
sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du
khách.
Trước đó, ngày 13/9, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị
Anh Thi đã ký văn bản giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp
cùng cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các đơn vị tổ chức kinh doanh hoạt động
du lịch mạo hiểm trên địa bàn.
Bà Thi đưa ra 2 yêu cầu. Một là kiểm tra, bảo trì và nâng cấp
cơ sở vật chất thường xuyên, hướng dẫn cảnh báo an toàn rõ ràng cho du khách.
Hai là tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh công ty cung cấp sản
phẩm có tính chất mạo hiểm nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an toàn cho
du khách.
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan phụ trách có thể yêu cầu
đình chỉ hoặc ngưng hoạt động nếu không thỏa mãn các quy định. Ngoài ra, các
khu vực du lịch trong thành phố sẽ được siết chặt an ninh trong thời gian tới
nhằm đảm bảo an ninh, trật trự, tạo độ an toàn cho khách du lịch tham quan.
Động thái này diễn ra sau khi một du khách ngụ tại TP.HCM bị
rơi xuống rừng tại Đà Nẵng khi trải nghiệm bộ môn dù lượn dưới sự dẫn dắt của
phi công. Nam du khách được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại khu vực
bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, gần resort Biển Đông. Người cầm
lái cũng bị thương và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest (đơn vị khai thác
dịch vụ dù lượn) chịu trách nhiệm đưa nạn nhân về TP.HCM và lo hậu sự, thông
tin từ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Hiện, ngoài đơn
vị trên, 4 cơ sở khác được cấp phép phục vụ du khách bộ môn dù lượn không động
cơ tại bãi dù lượn Sơn Trà gồm Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty
TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng và Công ty TNHH Lữ Hành Tâm
Phát.
Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
15:00, 15/09/2025
Nghệ An có thêm điểm du lịch nông nghiệp dược liệu
09:18, 11/09/2025
Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia
Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia Pháp đã tạm dừng cuộc đình công ban đầu dự kiến diễn ra trong 24h vào ngày 18 – 19/9. Thay vào đó, họ dự định sẽ tổ chức đình công trong ba ngày vào đầu tháng 10 tới…
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Tính mùa vụ lâu nay vẫn là thách thức trong hoạt động của du lịch Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi phụ thuộc nhiều vào phát triển du lịch biển. Trong khi đó, mùa Thu – Đông lại là cao điểm đón khách du lịch quốc tế…
Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho bốn di tích trên cả nước...
Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…
Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai
Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: