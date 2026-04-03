Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026: Bước đệm phục hồi giữa những phép thử vĩ mô

Ngân Hà

03/04/2026, 07:50

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và tâm lý thận trọng của các tổ chức phát hành trong giai đoạn chờ phê duyệt kế hoạch kinh doanh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026 vẫn ghi nhận những bước tiến đáng kể về cả giá trị phát hành lẫn chất lượng tín nhiệm…

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026 ghi nhận những bước tiến đáng kể về cả giá trị phát hành lẫn chất lượng tín nhiệm.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026 ghi nhận những bước tiến đáng kể về cả giá trị phát hành lẫn chất lượng tín nhiệm.

Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp do VIS Rating vừa phát hành ngày 2/4 cho thấy, hoạt động phát hành sơ cấp trong quý 1/2026 đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất nằm ở hồ sơ tín nhiệm của các tổ chức phát hành khi tỷ lệ chậm trả giảm về mức gần 0%, thấp hơn đáng kể so với con số 0,2% của quý 1/2025.

Song song đó, nỗ lực xử lý nợ xấu trái phiếu đã mang lại kết quả khả quan với giá trị thu hồi đạt khoảng 5 nghìn tỷ đồng, nâng tỷ lệ thu hồi lũy kế lên mức 46%.

Nguồn: VIS Rating.
Nguồn: VIS Rating.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026 đứng trước “phép thử” từ những biến động từ xung đột Mỹ-Iran. Giá năng lượng leo thang gây áp lực lên lạm phát, thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ và đẩy mặt bằng lãi suất lên cao, trực tiếp làm gia tăng chi phí huy động vốn cho cả ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NGÂN HÀNG ĐANG DẪN DẮT DÒNG VỐN

Trong cơ cấu phát hành mới của quý đầu năm, nhóm Bất động sản tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm khoảng 53% tổng giá trị phát hành. Trong đó, đóng góp lớn nhất đến từ Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với giá trị trái phiếu đạt gần 10,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm.

Sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp địa ốc không chỉ nằm ở con số phát hành mà còn thể hiện qua nỗ lực tất toán các khoản nợ cũ. Hoạt động xử lý trái phiếu chậm trả tập trung chủ yếu ở nhóm này, điển hình là các tổ chức phát hành thuộc hệ sinh thái Novaland, Phúc Khang và Sunshine.

Nguồn: VIS Rating.
Nguồn: VIS Rating.

Ở phía ngược lại, nhóm Ngân hàng vẫn duy trì vai trò là trụ cột ổn định cho thị trường thứ cấp. Mặc dù lợi suất đáo hạn (YTM) của các trái phiếu ngân hàng có mức tín nhiệm “Trên Trung bình” đang có xu hướng tăng theo mặt bằng lãi suất chung, nhưng thanh khoản vẫn ở mức rất cao.

Các ngân hàng thương mại như HDBank, BIDV và VietinBank tiếp tục ưu tiên hình thức phát hành ra công chúng nhằm đa dạng hóa nền tảng nhà đầu tư.

Đáng chú ý, cấu trúc thị trường đang dần trở nên cân bằng hơn khi tỷ trọng giữa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phát hành ra công chúng tương đương nhau. Không chỉ các nhà băng, một số doanh nghiệp phi ngân hàng trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp cũng đã bắt đầu làm quen và phát hành thành công trái phiếu ra công chúng, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đại chúng đang dần được củng cố.

ÁP LỰC ĐÁO HẠN VÀ BÀI TOÁN TÁI CẤP VỐN TRONG BỐI CẢNH MỚI

Nhìn về tương lai, áp lực nợ đến hạn trong năm 2026 vẫn là một thách thức không nhỏ. Tổng dư nợ trái phiếu lưu hành tính đến cuối quý 1/2026 đạt 1.432 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 686 nghìn tỷ đồng, theo sau là bất động sản dân cư với 390 nghìn tỷ đồng.

Theo dự báo của VIS Rating, nếu xung đột địa chính trị kéo dài, niềm tin của nhà đầu tư có thể suy giảm, khiến các doanh nghiệp buộc phải trì hoãn kế hoạch đầu tư và hạn chế khả năng tái cấp vốn thông qua thị trường trái phiếu.

Nguồn: VIS Rating.
Nguồn: VIS Rating.

Trong danh sách các đơn vị có giá trị đáo hạn lớn nhất năm 2026, các cái tên như Vingroup (11,7 nghìn tỷ đồng), Vinhomes (10,5 nghìn tỷ đồng) hay ACB (7,5 nghìn tỷ đồng) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường.

Mặc dù vậy, với nền tảng thanh khoản bình quân trên thị trường thứ cấp đạt 8,2 nghìn tỷ đồng/ngày (tăng 64% so với cùng kỳ), thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang có một “tấm đệm” hỗ trợ khá tốt. Sự cải thiện về tính minh bạch và kỷ luật thanh toán của các doanh nghiệp (minh chứng qua việc tỷ lệ chậm trả tích lũy đang có xu hướng giảm dần qua các quý) chính là chìa khóa để thị trường vượt qua những cơn gió ngược từ kinh tế toàn cầu và hướng tới một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

